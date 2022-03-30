أشياء لا يضعها أطباء الأسنان في أفواههم أبدًا .. تعرّفوا عليها

وطن – إن العناية بأسنانك هي أكثر من مجرد تنظيفها بالفرشاة والخيط مرتين في اليوم. وفي هذا السياق، تحدثت مجلة “ريدرز دايجست” في نسختها الأسترالية، عن أشياء ينصح أطباء الأسنان بالابتعاد عنها للحفاظ على ابتسامة صحية.

الليمون

تقول طبيبة الأسنان، الدكتورة فيكتوريا فيتسمان، أن الناس معتادون على مص الليمون وإبقائه في أفواههم لفترة أطول من الأطعمة الأخرى.

نظرًا لأن الليمون شديد الحموضة، فقد حذرت فيتسمان من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تآكل طبقة المينا التي تحمي الأسنان.

الثلج

يحب الكثير من الناس مضغ الثلج، إلا أن العديد منهم لا يعرف أن القيام بهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأسنان وحتى كسرها، حسب طبيب الأسنان الدكتور بيتر فانستروم.

بدلاً من مضغ الثلج، يوصي الدكتور فانستروم بتناول المشروبات المثلجة أو استخدام مصاصة بلاستيكية.

أغطية زجاجات معدنية وبلاستيكية

عندما لا يكون لديك فتاحة زجاجات معدنية، قد يكون من المغري استخدام أسنانك، ولكن ينصح العديد من الأطباء بتجنب القيام بهذا.

وبخصوص أغطية الزجاجات البلاستيكية، يحذر الدكتور فانستروم من أن فتحها باسنانك “لا يسبب كسر أسنانك فحسب، بل يمكن أن يسبب آلامًا ومشاكل في العضلات والمفصل الصدغي الفكي.”

فرش أسنان أشخاص آخرين

تجنب استعارة فرشاة أسنان، سواء كانت تعود لأحد أفراد عائلتك أو صديقك المقرب – حتى لو كان ذلك لليلة واحدة فقط.

في هذا السياق يحذر الدكتور دورفمان قائلا” إن فرشاة الأسنان ليست فقط مليئة بالبكتيريا، ولكن الخطر الأكبر هو أنه إذا كان الشخص مريضًا أو على وشك أن يمرض، فسوف تصاب بالمرض أيضًا”.

وأضاف “هناك أيضًا دراسات تشير إلى أن البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان يمكن أن تنتشر من خلال مشاركة فرش الأسنان.”

الأظافر

حسب الدكتورة لانا روزنبرغ، يمكن أن تسبب عادة قضم أظافرك بمرور الوقت الى تآكل أسنانك بشكل أسرع و حدوث تشققات في مينا أسنانك فتصبح شديدة الحساسية.

كما يؤدي كذلك قضم الأظافر إلى وضع فكك في وضع غير طبيعي يمكن أن يجهد مفاصلك. ويمكن أن يسبب صريرا – وهذا الضغط والاحتكاك لفترة طويلة يمكن أن يسبب ألمًا في أسنانك وأذنيك وفكك.

مصاصات حلوى صلبة

يقول الدكتور روزنبرج: “لا توجد فوائد صحية مرتبطة بالحلوى الصلبة. حيث تبقى في الفم لفترة طويلة – قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 دقائق – حتى تذوب.”

وإذا لم تتحلى بالصبر الكافي حتى تذوب الحلوى، فقد يؤدي مضغها إلى تشقق الأسنان وحدوث جروح داخل الفم.

الأقلام ومشابك الورق والمحايات

عندما يشعر المرء بالملل يقوم بمضغ أقلام الرصاص، والأقلام الأخرى. إلا أن العديد منهم لا يعرف أن هذه الأشياء مليئة بالبكتيريا ويمكن أن تؤدي إلى كسر أسنانهم.

ويوصي الدكتور فانسترو بدلاً من ذلك باختيار علكة خالية من السكر لمضغها عندما تشعر بالملل.

رقائق البطاطس

يقول الدكتور روزنبرج” تحتوي رقائق البطاطس على كمية عالية من النشا، التي يمكن أن تصبح سكرًا يمكن أن تعلق بين الأسنان و تغذي البكتيريا الموجودة في اللويحة.”

السجائر

ربما تكون على دراية جيدة بمخاطر السجائر على صحتك فهي سبب الإصابة بالسرطان وعدد لا يحصى من الأمراض الأخرى. فالسجائر ليست ضارة لصحتك العامة فحسب، بل إنها قاسية جدًا على فمك.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيتسمان: “بالإضافة إلى كونها أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الفم، فإن السجائر تلوث الأسنان وتتسبب في رائحة الفم الكريهة.”

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