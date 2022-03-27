الهدهد

من هُم منفذا عملية الخضيرة؟! (صور)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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منفذي عملية الخضيرة أيمن اغبارية وإبراهيم اغبارية watanserb.com
منفذي عملية الخضيرة أيمن اغبارية وإبراهيم اغبارية

وطن – أفادت مصادر صحفية، أن منفذي عملية الخضيرة التي نفذها مقاومان فلسطينيان، وأدّت لمقتل مستوطنين وإصابة آخرين، مساء الأحد، هما الشابان أيمن اغبارية وإبراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل .

منفذي عملية الخضيرة 

واستشهد منفذا العملية أيمن اغبارية وإبراهيم اغبارية برصاص عناصر من وحدة “المستعربين”، تواجدوا بالقرب من موقع العملية في شارع “هربرت صموئيل” في الخضيرة.

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وتوافد أهالي مدينة أم الفحم، إلى منزلي الشهيدين، بعد الإعلان عن ارتقائهما في العملية.

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بينما ذكرت مراسلة قناة الميادين أنّ قوات الاحتلال تجري مداهمات في أم الفحم وتعتقل أقارب لمنفذَي عملية الخضيرة.

وقال موقع “عرب 48″، إنّ أحد المنفذين، إبراهيم اغبارية، كان قد أدين في العام 2016 بمحاولة الخروج من البلاد بشكل غير قانوني والانضمام لـ”داعش” الذي اقتنع بأيديولوجيتهم عبر الإنترنت.

أحد منفذي عملية الخضيرة إبراهيم اغبارية في المحكمة – ارشيف

وتوجه اغبارية إلى غازي عنتاب للانتقال إلى سورية والالتحاق بالتنظيم الجهادي.

لكن الشرطة التركية قبضت عليه وأعادته إلى إسرائيل حيث اوفقته الشرطة في العاشر من حزيران/ يونيو 2016 في مطار بن غوريون.

ايمن اغبارية أحد منفذي عمليّـة الخضيرة – متداولة

ووقعت عملية الخضيرة بعد أسبوع، من عملية بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان من منطقة حورة في النقب المحتل، وأدت لمقتل 4 إسرائيليين طعناً ودهساً.

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وتأتي هاتان العمليتان وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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المصدر
متابعات وطن الميادينعرب 48
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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