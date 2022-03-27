من هُم منفذا عملية الخضيرة؟! (صور)

وطن – أفادت مصادر صحفية، أن منفذي عملية الخضيرة التي نفذها مقاومان فلسطينيان، وأدّت لمقتل مستوطنين وإصابة آخرين، مساء الأحد، هما الشابان أيمن اغبارية وإبراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل .

منفذي عملية الخضيرة .. اولاد العم ابراهيم حسن اغبارية وايمن أحمد اغبارية الصور والاسماء اللي انتشرت على كل صفحات السوشيال ميديا كانت غلط .. pic.twitter.com/OHNgpNANnk — مش هيك (@meshhek) March 27, 2022

منفذي عملية الخضيرة

واستشهد منفذا العملية أيمن اغبارية وإبراهيم اغبارية برصاص عناصر من وحدة “المستعربين”، تواجدوا بالقرب من موقع العملية في شارع “هربرت صموئيل” في الخضيرة.

#شاهد📸| مشاهد جديدة من عملية إطلاق النار الفدائيــة في مدينة #الخضيرة بالداخل الفلسطيني المحتل والتي أدّت لمقتل مستوطنين إثنين وإصابة 3 آخرين، واستشهاد المنفذيْن. pic.twitter.com/AWtbKID6W9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 27, 2022

وتوافد أهالي مدينة أم الفحم، إلى منزلي الشهيدين، بعد الإعلان عن ارتقائهما في العملية.

مراسل الجرمق: "صور من أمام منزل الشهيــدين إغبارية في مدينة أم الفحم". pic.twitter.com/VDMv6I9U9w — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) March 27, 2022

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بينما ذكرت مراسلة قناة الميادين أنّ قوات الاحتلال تجري مداهمات في أم الفحم وتعتقل أقارب لمنفذَي عملية الخضيرة.

وقال موقع “عرب 48″، إنّ أحد المنفذين، إبراهيم اغبارية، كان قد أدين في العام 2016 بمحاولة الخروج من البلاد بشكل غير قانوني والانضمام لـ”داعش” الذي اقتنع بأيديولوجيتهم عبر الإنترنت.

وتوجه اغبارية إلى غازي عنتاب للانتقال إلى سورية والالتحاق بالتنظيم الجهادي.

لكن الشرطة التركية قبضت عليه وأعادته إلى إسرائيل حيث اوفقته الشرطة في العاشر من حزيران/ يونيو 2016 في مطار بن غوريون.

ووقعت عملية الخضيرة بعد أسبوع، من عملية بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان من منطقة حورة في النقب المحتل، وأدت لمقتل 4 إسرائيليين طعناً ودهساً.

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وتأتي هاتان العمليتان وسط خشية إسرائيليّة من تفجّر الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في مدينة القدس المحتلة، وسط مساعٍ إسرائيلية وإقليمية لمنع تهدور الأوضاع.

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