الهدهد

بعد قذفه بالبيض.. فرنسي يقذف المرشح الرئاسي العنصري إيريك زمور بزجاجة مياه في وجهه (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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وطن – بعد واقعة قذفه بالبيض، تعرض المرشح الرئاسي الفرنسي العنصري، إيريك زمور، لموقف محرج وعلى الهواء مباشرة، بعد ان قام أحد المعارضين له بقذفه بزجاجة ماء بلاستيكية.

ووفقا لما تم تداوله، فقد وقعت الحادثة، أمس الجمعة خلال زيارته لمعسكر إدمان المخدرات في شمال شرق العاصمة الفرنسية باريس.

قذف “زمور” بزجاجة مياه

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال حديثه للصحفيين، تفاجأ المرشح العنصري “زمور” بقذفه بزجاجة الماء، ليحيط به على الفور أفراد الحماية ويقومون بإخراجه من المكان.

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قذف “زمور” بالبيض

يشار إلى أنه يوم 12مارس/آذار الحالي قام رجل مسن فرنسي بقذف مرشح اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية إريك زمور، بالبيض فور خروجه من سيارته بعد انتهاء إحدى فعالياته للدعاية الانتخابية.

“زمور” يتعهد بطرد مليون مهاجر

وفي آخر تصريحاته تصريحاته العنصرية ضد المهاجرين، تعهد زمور بطرد مليون مهاجر غير شرعي في غضون خمس سنوات إذا انتخب رئيسا.

وتعهد اليميني المتطرف زمور بإنشاء “وزارة الهجرة”، مشيرا إلى أن هدفه طرد مليون لاجئ.

وأوضح بحسب “التلغراف” أن الوزارة المذكورة “ستكون مسؤولة عن إبعاد الأجانب غير الشرعيين والمنحرفين والمجرمين وأولئك المدرجين في القائمة “أس”. ما يعني أنهم يشكلون تهديدا أمنيا، معتبرا أنها “إجراءات للتماسك والحزم”.

وزعم أن سبب ترشحه هو أنه يرى بأن الهوية الفرنسية مهددة. قائلا: “أريد أن أوقف ذلك.. فرنسا ستكون دولة مسلمة بحلول عام 2060 إذا استمرت في مسارها الحالي”.

الإسلام عدو “زمور” الأول

وقالت الصحيفة، إن زمور “استند في جزء كبير من حملته إلى ما يسميه تهديد الإسلام للحضارة الفرنسية والاستبدال الكبير للفرنسيين والأوروبيين الأصليين بجذور مسيحية من قبل المهاجرين المسلمين وعائلاتهم”.

وأشارت إلى أن “مفهوم إعادة الهجرة – إعادة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية – وضع نظريا من قبل الكاتب اليميني المتطرف رينو كامو”.

ولفتت إلى ما قالته ماريون جاكيه فيلان الخبيرة في اليمين المتطرف لوكالة فرانس برس عن أن “قرار زمور اعتماد فكرة إعادة الهجرة يعد إشارة إلى حركة (الهوية الفرنسية)، التي تدعو إلى عودة غالبية المهاجرين من خارج أوروبا إلى بلدانهم الأصلية”.

وأضافت: “كان تنازلا للمجموعات المهمشة الأكثر تطرفا من مؤيديه، وبينهم جامع تبرعات يُدعى تريستان مورديريل، ويُعتبر قريبا من مجموعات النازيين الجدد، وفقا لصحيفة ليبراسيون”.

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المصدر
التلغرافتويتر فرانس برسوطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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