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تلفزيون إسرائيل يضم الصحراء الغربية إلى خريطة المغرب .. هل هو اعتراف بمغربية الصحراء! (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
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تلفزيون إسرائيل يضم الصحراء الغربية إلى خريطة المغرب watanserb.com
تلفزيون إسرائيل يضم الصحراء الغربية إلى خريطة المغرب

وطن – بالتزامن مع توقيع مذكّرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل في مجال التعاون الفضائي، الأربعاء الماضي، خلال الزيارة الأولى لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى الرباط، بث التلفزيون الإسرائيلي “كان11″، تقريراً ضم الصحراء الغربية إلى خريطة المغرب.

ضم الصحراء الغربية إلى خريطة المغرب

ونشر الإعلامي في التلفزيون الإسرائيلي والمؤرخ “جاي ميعان”، التقرير، عبر حسابه في تويتر، وتساءل: “هل برأيكم هذه إشارة لاعتراف اسرائيلي رسمي ونهائي بمغربية الصحراء؟”.

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ومنذ 1975، ثمة نزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” حول إقليم الصحراء، تحول إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

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وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها. فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وبينما يتهم المغرب، الجزائر بأنها “طرف رئيسي” في نزاع الصحراء، تنفي السلطات الجزائرية ذلك، وتقول إنها “طرفا محايدا”.

وقبل أيام، تحول موقف إسبانيا بشأن إقليم الصحراء، وأعلنت مدريد دعمها لمقترح “الحكم الذاتي” الذي طرحته المغرب .

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وبموازاة توقيع المغرب واسرائيل مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الجوية الفضائية، ذكرت وسائل إعلام عبريّة، أنّ الجانبين وقعا على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري خلال أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان رئيس الهيئة الاستراتيجية الميجر جنرال تال كالمان وقائد لواء العلاقات الخارجية البريغادير أفي دافرين وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات البريغادير “ج”. اجتمعوا مع مسؤولين في قيادة الجيش المغربي وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق.

واتفق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تمهيدا للتوقيع على خطة عمل بين الجانبين.بحسب قناة “مكان” العبرية

التطبيع بين المغرب وإسرائيل 

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها منذ عام 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.​​​​​​​

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، “إعلانا مشتركا” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة الخطوط الملكية المغربية الحكومية أول رحلة طيران مباشرة بين الدار البيضاء، وتل أبيب في إسرائيل، تقل وفدا اقتصاديا ورجال أعمال .

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المصدر
متابعات وطن مكان الأناضول
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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