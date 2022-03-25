تلفزيون إسرائيل يضم الصحراء الغربية إلى خريطة المغرب .. هل هو اعتراف بمغربية الصحراء! (فيديو)

وطن – بالتزامن مع توقيع مذكّرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل في مجال التعاون الفضائي، الأربعاء الماضي، خلال الزيارة الأولى لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس إلى الرباط، بث التلفزيون الإسرائيلي “كان11″، تقريراً ضم الصحراء الغربية إلى خريطة المغرب.

ضم الصحراء الغربية إلى خريطة المغرب

ونشر الإعلامي في التلفزيون الإسرائيلي والمؤرخ “جاي ميعان”، التقرير، عبر حسابه في تويتر، وتساءل: “هل برأيكم هذه إشارة لاعتراف اسرائيلي رسمي ونهائي بمغربية الصحراء؟”.

#عاجل

بالتزامن مع زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى #المغرب وقبيل زيارة وزير خارجية المغرب في #اسرائيل:

التلفزيون الأسرائيلي ينطق للمرة الأولى الاسم #الصحراء_المغربية ويضعها ضمن خريطة المغرب.

هل برأيكم هذه إشارة لاعتراف اسرائيلي رسمي ونهائي بمغربية الصحراء؟@kaisos1987 pic.twitter.com/Rvm3x4M9mT — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) March 25, 2022

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ومنذ 1975، ثمة نزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” حول إقليم الصحراء، تحول إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها. فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وبينما يتهم المغرب، الجزائر بأنها “طرف رئيسي” في نزاع الصحراء، تنفي السلطات الجزائرية ذلك، وتقول إنها “طرفا محايدا”.

وقبل أيام، تحول موقف إسبانيا بشأن إقليم الصحراء، وأعلنت مدريد دعمها لمقترح “الحكم الذاتي” الذي طرحته المغرب .

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وبموازاة توقيع المغرب واسرائيل مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الجوية الفضائية، ذكرت وسائل إعلام عبريّة، أنّ الجانبين وقعا على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري خلال أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان رئيس الهيئة الاستراتيجية الميجر جنرال تال كالمان وقائد لواء العلاقات الخارجية البريغادير أفي دافرين وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات البريغادير “ج”. اجتمعوا مع مسؤولين في قيادة الجيش المغربي وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق.

واتفق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تمهيدا للتوقيع على خطة عمل بين الجانبين.بحسب قناة “مكان” العبرية

التطبيع بين المغرب وإسرائيل

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها منذ عام 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.​​​​​​​

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، “إعلانا مشتركا” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة الخطوط الملكية المغربية الحكومية أول رحلة طيران مباشرة بين الدار البيضاء، وتل أبيب في إسرائيل، تقل وفدا اقتصاديا ورجال أعمال .

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