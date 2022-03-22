نجم الريال كريم بنزيما يخضع للعلاج بالحجامة لتحسين لياقته البدنية (صور)

وطن – ليست المرة الأولى التي يخضع لها النجم الفرنسي كريم بنزيما 34 عاماً، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني للعلاج بالحجامة من أجل التعافي من الإصابة وتحسين لياقته البدنية قبيل الاستعداد للمشاركة الودية مع صفوف منتخب بلاده لمواجهة ساحل العاج وجنوب أفريقيا القادمتين.

بنزيما والعلاج بالحجامة

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، صورة له بعد خوضه للعلاج بالحجامة للتعافي من الإصابة. ورفع من لياقته البدنية، وقد علق عليها: ” الحمد الله”.

كما وخضع قائد فريق ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما، في وقت سابق للعلاج عن طريق الحجامة في شهر أكتوبر عام 2021.

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وتعد الحجامة من الوصفات الطبية التقليدية التي تعود أصولها إلى دولة الصين، حيث أنها تقوم بتنشيط الدورة الدموية وتجديد الطاقة والحيوية والدم للجسم، من خلال وضع العديد من الكاسات اللاصقة الماصة على جلد جسم المريض.

إصابة كريم بنزيما

وتعرض الفرنسي بنزيما للإصابة في قدمه خلال المشاركة مع فريقه ريال مدريد أمام ريال مايوركا. في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، التي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية نظيفة.

كما وغاب نجم ريال مدريد بنزيما عن مواجهة قمة الكلاسيكو. أمام غريمه التقليدي برشلونة على ميدان ملعب ” سنتياغو برنابيو”، والتي انتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة دون مقابل.

واستدعى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى معسكر التدريب، استعداداً للمباريات الودية أمام ساحل عاج وجنوب أفريقيا. خلال الفترة ما بين 25-29 من شهر مارس/ آذار الجاري.

كما ويعتلي الفرنسي كريم بنزيما صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. برصيد 22 هدفاً، كما وبفارق كبير عن الوصيف إنيس أونال نجم فريق خيافي وزميله البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور برصيد 14 هدفاً حتى الآن.

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 66 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب المنافسين فريق إشبيلية الذي جاء في المركز الثاني. برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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