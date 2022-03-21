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ما سرّ القمة المفاجئة بين السيسي ومحمد بن زايد وبينيت في شرم الشيخ!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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قمة بين السيسي ومحمد بن زايد وبينيت في شرم الشيخ watanserb.com
بينيت قام بزيارة مفاجئة إلى شرم الشيخ للقاء السيسي، بالتزامن مع وجود محمد بن زايد

وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية أنه تم عقد قمة مشتركة اليوم في شرم الشيخ بمصر، بين رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

محمد بن زايد في منتجع على البحر الأحمر

وبحسب ما ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست The Jerusalem Post) أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت قام بزيارة مفاجئة إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى مصر أيضا، يوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة بحسب ترجمة (وطن) عن مصادر إسرائيلية أن “بينيت” موجود في مصر لكنها لم تؤكد خطط الزيارة.

من جانبها أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن محمد بن زايد، كان متواجدا في منتجع على البحر الأحمر.

لقاء بينيت والسيسي

والتقى بينيت والسيسي في سبتمبر من العام الماضي في شرم الشيخ، لمناقشة العلاقات الثنائية حول المسائل الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية بين دول الجوار.

وكان هذا أول لقاء علني في مصر بين رئيس وزراء إسرائيلي، ورئيس مصري منذ عقد.

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بينيت والسيسي

وركزت محادثات بينيت والسيسي في ذلك الوقت، على برنامج إيران النووي ودعم الجماعات التي تعمل بالوكالة وكذلك سبل نزع سلاح حماس في قطاع غزة.

علاقات عميقة في المستقبل

وبعد زيارة سبتمبر تلك قال رئيس وزراء الاحتلال: “لقد أنشأنا أساسًا لعلاقات عميقة في المستقبل” . حيث ذكر مصدر دبلوماسي إسرائيلي للصحيفة أنه تم إنشاء رابطة “مهمة جدًا” بين السيسي وبينيت.

وبحسب (جيروزاليم بوست The Jerusalem Post) كان من بين الاتفاقات التي نوقشت خلال اجتماع سبتمبر إنشاء طريق طيران جديد بين تل أبيب وشرم الشيخ.

وأعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل الأسبوع الماضي، أنه من المقرر افتتاح الطريق في الأيام التالية لما يعرف بعيد الفصح.

ويشار إلى أن سلف بينيت ، بنيامين نتنياهو ، كان آخر رئيس وزراء إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية لمصر في عام 2011 خلال الأيام الأخيرة من رئاسة حسني مبارك.

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المصدر
جيروزاليم بوست
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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