إعدام سعوديين اختطفا حدثاً واغتصباه بالقوة والتهديد بالمدينة المنورة!

وطن – نفذت السلطات السعودية، في محافظة ينبع، حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين، بعد اختطافهماً طفلاً واغتصابه.

اغتصاب واعتداء بالقوة!

وبحسب وكالة “واس”، نفذت وزارة الداخلية أمس الأحد الحكم ضد سعوديين أقدما على خطف حدث والخروج به خارج النطاق العمراني. والاعتداء عليه بالضرب مما تسبب بإصابته وفعل فاحشة اللواط به بالقوة والتهديد بالقتل.

وأوضحت الوزارة أن المدعوين/ عبدالمجيد بن مرزوق بن مريزيق الصبحي وعيد بن بخيت بن معوض الصبحي؛ أقدما على ارتكاب هذه الجريمة البشعة. قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليهما.

وأسفر التحقيق مع المذكورين، عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما.

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فاحشة اللواط

وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرًا.

وأيد الحكم كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وقد تم تنفيذ الحكم أمس الأحد بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

نحرهن بسكين

وكانت وزارة الداخلية قد أًصدرت بياناً حول تنفيذ الحكم بالقتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة . والذي أقدم على نحر بناته الثلاث بالسكين.

وفي التفاصيل فقد نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً في المواطن ” بندر بن علي بن محمد الزهراني. لإقدامه على قتل ثلاث من بناته، أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان وذلك بنحرهن بسكين. في حي الملاوي بمدينة مكة. ووقعت الجريمة البشعةً قبل 4 أعوام وتحديداً في أواخر شهر أبريل 2018م . حيث دخل الأب وهو في حالة هستيرية. وقام بنحر بناته الثلاث.

وقامت الأم -وهي من جنسية إفريقية- بالصراخ مستغيثةً من زوجها. بعدما استفاقت على صرخات بناتها بعد أن اقتحم والدهن غرفتهن وهو يحمل السكين. وبدأ بنحرهن واحدة تلو الأخرى.

خلافات أسرية

وبعد ذلك خرج الأب من المنزل والدماء تغطي ملابسه والأم في حالة انهيار تام. وتمكنت من الهرب وبدأت تصرخ مستغيثة بالمارة. فيما كان سبب الجريمة خلافات أسرية.

وقام أحد الجيران بالاتصال بمركز العمليات الموحدة. وتمكن مع مساعدة أحد المارة من الدخول إلى العمارة والسيطرة على الجاني بحضور فرقة من دوريات الأمن.

وتم القبض على الأب الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، والذي اتضح بعد ذلك أنه من متعاطي المخدرات.

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