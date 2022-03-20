ولد في أوكرانيا ورفض الخدمة العسكرية فيها .. مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي

وطن – قالت أوكرانيا اليوم، الأحد، أن قواتها قتلت بالرصاص قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة كبيرة أخرى لقوات فلاديمير بوتين .

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن القبطان الأول أندري بالي، 51 عاما، هو الضابط البحري الكبير الوحيد الذي يُزعم أنه قُتل في الحرب في أوكرانيا. على الرغم من أن كييف تدعي أنها قتلت خمسة من جنرالات الجيش.

وقتل الكولونيل سيرجي سوخاريف، من فوج المظليين التابع للحرس 331 من كوستروما. في 18 مارس، وقتل أندريه سوخوفيتسكي، 47 عامًا، خلال عملية خاصة قام بها قناص في 3 مارس.

بالإضافة إلى ذلك، لقي اللواء أوليج ميتيايف، 47 عامًا، قائد فرقة البنادق الآلية رقم 150 بالجيش، مصرعه في القتال حول مدينة ماريوبول المحاصرة. وقتل اللواء فيتالي جيراسيموف، 45 عامًا، في 7 مارس خارج مدينة خاركيف الشرقية. والعقيد أندريه كوليسنيكوف، قائد فرقة كانتميروفسكايا للدبابات التابعة للحرس، قتل في قتال يوم 11 مارس.

قصف منشأة تدريب أوكرانية

جاء ذلك في الوقت الذي زعمت فيه روسيا أنها ضربت منشأة تدريب للمقاتلين الأجانب مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من أفراد القوات الخاصة والمرتزقة غير الأوكرانيين.

وبدا أن وفاة بالي أكدها صديقه روسي، كونستانتين تسارينكو، سكرتير المجلس العام لمدرسة سيفاستوبول ناخيموف البحرية. على الرغم من عدم اعتراف موسكو بها رسميًا.

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وقالت إحدى الروايات إنه متورط في هجمات مشاة البحرية الروسية بالقرب من ماريوبول.

ومع ذلك، فإن الملابسات الدقيقة لوفاته المبلغ عنها غير معروفة.

ولد في أوكرانيا

وقالت “ديلي ميل” إن القبطان القتيل ولد بالي في كييف بأوكرانيا. وفي عام 1993 رفض أداء اليمين العسكرية الأوكرانية، وخدم بدلاً من ذلك في الأسطول الشمالي الروسي.

وكان قد خدم في وقت سابق في طراد الصواريخ النووية الروسي “بطرس الأكبر”.

كما شغل منصب نائب رئيس الأكاديمية البحرية الروسية في سيفاستوبول. في شبه جزيرة القرم المضمومة.

وأعلن المسؤول الأوكراني أنطون جيراتشينكو وفاة بالسي في وقت مبكر اليوم دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بينما استخدمت روسيا اليوم مجددًا صواريخ كينزال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على “أهداف عسكرية” في أوكرانيا، بحسب وزارة الدفاع في موسكو.

كما قال بيان إن “هجوم كينزال على قاعدة وقود ومواد تشحيم تم من خلالها إمداد وقود للمدرعات الأوكرانية انطلق من المجال الجوي فوق شبه جزيرة القرم”.

وضربت الصواريخ المحمولة جوا عالية الدقة أيضًا مركزًا لتدريب “المرتزقة الأجانب” بالقرب من قرية أوفروش، في منطقة جيتومير، والتي كان الروس في ذلك الوقت قد سقطوا فيها.

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