قمر اللبنانية ترتدي الحجاب كاملاً في السعودية ثم تتخلى عنه بسرعة في إطلالة مثيرة! (فيديو)

وطن- أثارت الفنانة قمر اللبنانية، الجدل بظهورها بالحجاب كاملاً لأول مرة نظراً لتواجدها بالسعودية.

القمر سحر للروح

ونشرت قمر فيديو لها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي العباءة والحجاب، مشيرةً إلى أنها في الرياض.

وعقبت قمر: “وإن القمر سحر للروح”.

كما ظهرت الفنانة في صورة نشرتها عبر “انستجرام”، بنفس الإطلالة.

وأشاد المتابعون بجمال قمر بالحجاب، مؤكدين أنه يليق بها ونصحوها بارتدائه دائماً.

إطلالة مثيرة

لكن قمر لم تتخل عن إطلالاتها المثيرة، فظهرت في الرياض أيضاً وهي تمارس رياضة التنس الأرضي. مرتدية ليجن أبيض، وتيشرت بنفس اللون يكشف بطنها.

وتساءل جمهور قمر، كيف عادت إلى رشاقتها بهذه السرعة على الرغم من مرور أشهر قليلة على ولادتها ابنتها لونا.

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إلى المملكة لأول مرة

هذا وقد استذكر الجمهور ما فعلته مواطنة قمر، الفنانة ستيفاني صليبا. والتي أثارت أيضا إعجاب جمهورها، بارتداءها الحجاب، احتراماً لعادات وتقاليد السعودية، حين تواجدت هناك العام الماضي.

ومنذ وصولها إلى العاصمة الرياض، نشرت ستيفاني صليبا صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي العباءة السوداء.

وتوالت صور ستيفاني صليبا بالحجاب في أغلب الصور، ونسقت غطاء الرأس مع فساتينها المحتمشة التي ترتديها.

وفور وصول ستيفاني إلى السعودية، ظهرت بالمطار بفستان مكشوف، ثم ارتدت العباءة وعلقت: (إلى المملكة لأول مرة، الرياض، السعودية).

وبنفس العباءة، ودعت ستيفاني الرياض ، معقبة في حينها: (أغادر المملكة اليوم…. الى لقاء قريب).

هنيئاً للمظلوم!

وعودةً إلى قمر، كشفت الأخيرة قبل أسابيع عن هوية والد ابنتها “لونا”، والتي أنجبتها منذ ما يقارب 3 أشهر.

وعبر خاصية الستوري، في حسابها على “انستجرام”، نشرت قمر صورة لجواز سفر ابنتها “لونا”، مع رسالة موجهة لمن طعن في شرفها. وادعى أنها حامل دون زواج.

وكتبت قمر: “هنيئاً للمظلوم عند ربنا وهو بريء. لكل الناس اللي عمالين يتكلموا عني ويقولوا كلام مش كويس، وإن بنتي اتولدت غير معروف هوية والدها”.

وتابعت:” ده باسبور بنتي الأمريكي، وده اسم والدها، ياريت تخليكوا في حالو ومالكوش دعوة بالناس.. لونا مهدي غندور الله يبعتلك أيام حلوة”.

حامل دون زواج

وكانت قمر قد أعلنت قبل أشهر حملها بدون زواج وهاجمت منتقديها.

واستعرضت قمر حينها الحمل بارتداء بكيني باللون البيج، وفوقه معطف فرو، مستندةً على أريكة في منزلها وتحتسي مشروباً ساخناً.

وأرفقت قمر الصور بتعليق قالت فيه: (حبيبي يكبر، طفلي).

وبدت قمر بأشهرها الأخيرة في الصور، لكن متابعيها لم يتمنوا لها السلامة بقدر ما أعادوا السؤال ذاته (من هو والده؟).

وتعرضت قمر لهجوم شرس من متابعيها إثر عدم إعلانها زواجها أو هوية والد الجنين، وهو ما جعلها ترد الصاع صاعين. مطالبةً بعدم التدخل في حياتها الخاصة.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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