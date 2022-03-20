عبر إذاعة عُمانية .. طارق السويدان ينقلب على ثورات الربيع العربي ويثير موجة جدل كبيرة (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية الكويتي طارق السويدان، أثار موجة جدل كبيرة بعد تأكيده بأنه “ليس مع الثورات”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح “السويدان” خلال حوار أجرته معه إذاعة ” هلا أف أم” العمانية قائلا: “انا أقولها بوضوح، لست مع الثورات. أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى خراب وتؤدي إلى تدمير تؤدي إلى مصائب للشعوب. وبعد أي ثورة تمر الشعوب في المتوسط بـ13 سنة من عدم الاستقرار وهذا المتوسط بعض الدول أكثر وبعض الدول أقل”.

وكأن الأمير يتحدث حرفياً عن #طارق_السويدان

نعم هم لم يتوبوا بل غيروا جلودهم الاعتذار والاعتراف بالمنهج الخاطيء هو اول الخطوات .. ثم افتراش السجادة والتوبة للخالق الباريء

"يمهل ولا يهمل لعبده ولو طال

لا بد ما تطوي المنيّة حباله"#خالد_البليهد https://t.co/QWEJsEfzKO pic.twitter.com/MJ1bhKLxZx — فلاح البليهد 🇸🇦MBS🇸🇦١٧٢٧ (@MBS_f911) March 20, 2022

كما أضاف: “بعض الناس كان يتصور أنني مع الثورات، لا نحن لسنا مع الثورات. نحن مع كرامة الشعوب مع حرية الشعوب مع احترامها مع حقوقها. الآن هذه الثورات حدثت وأنا ليس لي دور في صنعها وليس لي دور في دعمها ماليا أو بسلاح. ليس لي أي دور فيها لم أدخل في هذا إطلاقا.”

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طارق السويدان بعد ان حرض الشعوب على الثورات يتراجع عن دعوته بعد أن تدمرت الأوطان وشردت الشعوب وفتك بها.

مطلوب محاكمة السويدان وأمثاله ممن دعوا إلى الخراب فما ارتكبوه جريمة كبرى لا تغتفر. pic.twitter.com/E4y5KAOyc7 — هاني مسهور (@hsom67) March 20, 2022

واستطرد السويدان قائلا: “انا كشخصية جماهيرية عامة الناس تسألني ما هو موقفك من هذه الشعوب التي تحركت نحو التحرر؟. لا استطيع أن لا أقف مع الشعوب، يجب علي أنه شعوب تحركت نحو الكرامة والعزة ما عندي خيار إلا أن أقف معها.”

وسخر رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” من تناقضات الداعية السويدان. واستشهدوا بآرائه القديمة و من خلال نشر مقاطع فيديو تكشف عن رؤيته للثورات في البلاد العربية.

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