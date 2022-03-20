الهدهد

عبر إذاعة عُمانية .. طارق السويدان ينقلب على ثورات الربيع العربي ويثير موجة جدل كبيرة (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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الداعية طارق السويدان watanserb.com
الداعية طارق السويدان

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية الكويتي طارق السويدان، أثار موجة جدل كبيرة بعد تأكيده بأنه “ليس مع الثورات”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح “السويدان” خلال حوار أجرته معه إذاعة ” هلا أف أم” العمانية قائلا: “انا أقولها بوضوح، لست مع الثورات. أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى خراب وتؤدي إلى تدمير تؤدي إلى مصائب للشعوب. وبعد أي ثورة تمر الشعوب في المتوسط بـ13 سنة من عدم الاستقرار وهذا المتوسط بعض الدول أكثر وبعض الدول أقل”.

كما أضاف: “بعض الناس كان يتصور أنني مع الثورات، لا نحن لسنا مع الثورات. نحن مع كرامة الشعوب مع حرية الشعوب مع احترامها مع حقوقها. الآن هذه الثورات حدثت وأنا ليس لي دور في صنعها وليس لي دور في دعمها ماليا أو بسلاح. ليس لي أي دور فيها لم أدخل في هذا إطلاقا.”

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واستطرد السويدان قائلا: “انا كشخصية جماهيرية عامة الناس تسألني ما هو موقفك من هذه الشعوب التي تحركت نحو التحرر؟. لا استطيع أن لا أقف مع الشعوب، يجب علي أنه شعوب تحركت نحو الكرامة والعزة ما عندي خيار إلا أن أقف معها.”

وسخر رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” من تناقضات الداعية السويدان. واستشهدوا بآرائه القديمة و من خلال نشر مقاطع فيديو تكشف عن رؤيته للثورات في البلاد العربية.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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