“المصرية مش رقاصة”.. مسلسل كويتي يثير غضب المصريين ومطالبات بوقفه فوراً ومقاطعة MBC (فيديو)

وطن – أثار المسلسل الخليجي “من شارع الهرم إلى” ، الذي نشرت منصة VIP ، البرومو الخاص به تمهيداً لطرحه في رمضان المقبل، غضباً واسعاً في مصر.

راقصة مصرية

ويبدأ برومو بعائلة تعيش حياة طبيعية، حتى تدخل بينهم راقصة مصرية تجسد شخصيتها نور الغندور. وتحاول تخريب علاقتهم وإدخال الشك في قلوبهم.

وتنقلب الأحداث رأسا على عقب في سياق درامي والراقصة ، وتحاول إغواء أحد الرجال.

وطالب ناشطون سعوديون بوقف المسلسل، ودشنوا هاشتاج “وقف مسلسل من شارع الهرم إلى”، والذي تصدر التريند في ساعات.

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أوقفوا المسلسل

ومما جاء في التعليقات: “الست المصرية مش رقاصة ولا عاهرة.. الست المصرية تاريخها أكبر وأهم.”

وتساءل آخر: ” سؤال رفيع .. هو أنا لو عملت مسلسل اسمه من ( حوالى ولا الفروانية الى ) وقصته تدور حول واحدة كو-يتية بتمشى شمال .. إخواتنا فى الكو-يت هيبقوا مبسوطين وعادى بالنسبة لهم “.

ودعت ناشطة إلى مقاطعة قنوات “إم بي سي” وكتبت: “دعوة للشعب المصري مقاطعه لقنوات mbc طالما مصممين انهم يعرضو المسلسل الكويتي المسيء لسيدات مصر”.

وتابعت: ” عايزه اقول لصناع العمل مخرج ومنتج وممثلين وصاحب القناه الي هاتعرض ابوكم كلكم المصرين انضف منكم ياشوية غنم”.

وسخر آخر قائلاً: ” هل تعلم انه ٣٧ دوله شاركت في تحرير الكويت فقط مصريين. لحد الان يذلونا انهم ساعدونا ونسوا انه ٥٣ شهيد كويتي في حرب اكتوبر . و اول جيش عربي وصل الجبهة لي استرجاع سيناء عمرنا ما تكلمنا”.

وعقب آخر: “المصريات امهاتنا وخواتنا ومستحيل نرضى بالإساءة لهم. والله مابتابع مسلسلات ولا اعرف شنو موضوعهم لكن لن نسكت عن الأساءة لأهلنا بمصر “.

حول مسلسل ” من شارع الهرم إلى”

و مسلسل “من شارع الهرم إلى” من بطولة هدى حسين، خالد البريكي، ليلى عبد الله، عبد المحسن القفاص، نور الغندور، مرام، خالد الشاعر، وإيمان الحسيني.

وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثني صبح.

وتدور الأحداث بين أروقة البيوت والمستشفيات، حيث الأضواء فيه مسلطة على عائلة “عبلة” التي تعمل جميعها في الطب. فيما يعيشون جميعاً تحت سقف واحد، تحكمه الطبيبة عبلة بقوانينها، التي لا يمكن لأحد تجاوزها.

وفي ليلة زفاف أحد الأبناء الستة، تصل إلى المنزل راقصة من مصر، كان يفترض أن تقدم وصلة فنية ثم تغادر. ولكنها قررت البقاء من أجل تنفيذ أجندتها الخاصة التي ستظهر تباعاً في سياق الحلقات.

المصدر: (وطن – مواقع التواصل)

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