مشعوذ فعل أفعالاً دنيئة مع نساء سوريات بادعاء أن لديه دواء لكل داء! (شاهد)

وطن – ألقت السلطات السورية القبض على مشعوذ كان يقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة وابتزاز النساء في مدينة حمص من خلال استجرار مبالغ مالية كبيرة منهن، تارة بادعائه أنه طبيب عربي لديه دواء لكل داء، وتارة أخرى بإدعائه المقدرة على ” جلب العريس ” لهذه الفتاة أوغيرها، وتعجيله بنشر الإلفة والمحبة بين الأزواج وفك المربوط وإصلاح ذات البين بين الزوجة وزوجها إذا لم يكن هناك انسجام بينهما.

قد يهمك أيضاً:

ووفق معلومات حصل عليها موقع “وطن” من مصادر مطلعة فإن المدعو “ف – ع” 42 عاماً جاء منذ سنوات من مدينة دمشق واستأجر منزلاً في حي النازحين الشعبي، وراح يزاول “مهنته” المشبوهة قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من إلقاء القبض عليه متلبساً.

ووفق المصدر ذاته فإن المذكور وقع في شر أعماله بعد أن كشفت أمره إحدى ضحاياه التي حاول إقناعها بدواء قام بتركيبه لعلاج ابنة شقيقتها المصابة بالمرض الخبيث.

ولأن الطفلة المريضة لم تتحسن حالتها بعد تعاطيها للدواء الموهوم، قامت السيدة المذكورة بإبلاغ الجهات الأمنية. حيث ألقت القبض عليه في منزله الذي استخدمه لتنفيذ أعماله.

تحرش جنسياً بنساء كنّ يترددن عليه!

وخلال التحقيق معه اعترف الجاني بتحرشه الجنسي بعدد من النسوة اللواتي كن يترددن على منزله.

وضبطت السلطات في منزله كتب شعوذة مدونة بحبر الكوبيا، وحُجب، ومستلزمات أخرى كان يستخدمها في أعمال الاحتيال والشعوذة.

كما نصت المادة (754) من القانون السوري الحبس التكديري والغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة لكل من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب. فيما تصادر الألبسة والعدد المستعملة.

بينما يعاقب من يكرر هذه الممارسات بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.

اقرأ أيضأ: