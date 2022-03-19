حياتنا

مشعوذ فعل أفعالاً دنيئة مع نساء سوريات بادعاء أن لديه دواء لكل داء! (شاهد)

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
مشعوذ watanserb.com
مشعوذ

وطن – ألقت السلطات السورية القبض على مشعوذ كان يقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة وابتزاز النساء في مدينة حمص من خلال استجرار مبالغ مالية كبيرة منهن، تارة بادعائه أنه طبيب عربي لديه دواء لكل داء، وتارة أخرى بإدعائه المقدرة على ” جلب العريس ” لهذه الفتاة أوغيرها، وتعجيله بنشر الإلفة والمحبة بين الأزواج وفك المربوط وإصلاح ذات البين بين الزوجة وزوجها إذا لم يكن هناك انسجام بينهما.

قد يهمك أيضاً: 

ووفق معلومات حصل عليها موقع “وطن” من مصادر مطلعة فإن المدعو “ف – ع” 42 عاماً جاء منذ سنوات من مدينة دمشق واستأجر منزلاً في حي النازحين الشعبي، وراح يزاول “مهنته” المشبوهة قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من إلقاء القبض عليه متلبساً.

ووفق المصدر ذاته فإن المذكور وقع في شر أعماله بعد أن كشفت أمره إحدى ضحاياه التي حاول إقناعها بدواء قام بتركيبه لعلاج ابنة شقيقتها المصابة بالمرض الخبيث.

ولأن الطفلة المريضة لم تتحسن حالتها بعد تعاطيها للدواء الموهوم، قامت السيدة المذكورة بإبلاغ الجهات الأمنية. حيث  ألقت القبض عليه في منزله الذي استخدمه لتنفيذ أعماله.

تحرش جنسياً بنساء كنّ يترددن عليه!

وخلال التحقيق معه اعترف الجاني بتحرشه الجنسي بعدد من النسوة اللواتي كن يترددن على منزله.

مقالات ذات صلة

وضبطت السلطات في منزله كتب شعوذة مدونة بحبر الكوبيا، وحُجب، ومستلزمات أخرى كان يستخدمها في أعمال الاحتيال والشعوذة.

كما نصت المادة (754) من القانون السوري الحبس التكديري والغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة لكل من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب. فيما تصادر الألبسة والعدد المستعملة.

بينما يعاقب من يكرر هذه الممارسات بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.

اقرأ أيضأ:

المصدر
وطن
الوسوم
صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى