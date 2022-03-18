تصرف مشجع غريب يُوقف مباراة إيفرتون ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وطن – شهدت مباراة إيفرتون ونيوكاسل في الجولة ال20 المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الحدث الغريب الذي أقدم عليه أحد المشجعين بعد ربط نفسه في المرمى، أدى ذلك إلى توقف المباراة على الفور لإنقاذ ذلك الشخص المجنون.

تصرف مشجع غريب في الدوري الإنجليزي

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي تداولها النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، دخول أحد المشجعين بشكل مفاجئ داخل أرضية ملعب “جوديسون بارك”. ليقوم بربط نفسه في المرمى في حادثة غريبة في عالم كرة القدم.

إيقاف مباراة تجمع بين إيفرتون ونيوكاسل بسبب دخول أحد المشجعين الملعب وربط نفسه في المرمى pic.twitter.com/UStZ4OMtF0 — كويت نيوز (@KuwaitNews) March 17, 2022

كما وتسبب هذه الحادثة توقف مباراة إيفرتون ونيوكاسل في منافسات الدوري الإنجليزي لمدة 7 دقائق كاملة، ودخول رجال أمن المتواجدة داخل ملعب المباراة بأدوات لفك الربط حول عنق المشجع الغريب. ليتم حمله بعدها وإخراجه من داخل ملعب المباراة مع رفضه الحركة.

ايفرتون والفوز النظيف على نيوكاسل يونايتد

كما وحقق فريق إيفرتون “التوفيز” الفوز الصعب على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الجولة ال20 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 مشجع اقتحم مباراة ايفرتون ضد نيوكاسل يونايتد وربط نفسه مع القائم! pic.twitter.com/2ll82YOZ1h — Amr (@Amr21DS) March 17, 2022

وسجل فريق إيفرتون هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت القاتل، داخل شباك منافسه نيوكاسل يونايتد من توقيع اللاعب أليكس إووبي.

واحد من جمهور إيفرتون ربط رقبته في العارضة و الماتش توقف و حاجة عجيبة أول مرة أشوفها في تاريخ كرة القدم 👀😳 بيجيبوا مقصات و كل العدة و مش عارفين يفكوه 🤔#EVENEW #PremierLeague #Everton pic.twitter.com/4Fo56rJvXB — Karim El-Dardiry (@Karim_Kiko) March 17, 2022

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق إيفرتون ألان ماركيز لوريرو في الدقيقة ال83، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

وتفوق فريق نيوكاسل يونايتد على منافسه إيفرتون على صعيد التسديدات والاستحواذ. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 62%.

على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى والاستحواذ بنسبة 38%.

Frank Lampard was loving Everton’s 99th-minute winner 👊 pic.twitter.com/qKSSFkS60Y — B/R Football (@brfootball) March 17, 2022

وبهذا الفوز رفع فريق إيفرتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز ال17. من ترتيب الدوري الإنجليزي. كما وبفارق كبير عن المتصدر وحامل اللقب فريق مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة.

كما وتجمد فريق نيوكاسل يونايتد عند 31 نقطة في المركز ال14 للموسم الجاري.

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