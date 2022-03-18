رياضة

تصرف مشجع غريب يُوقف مباراة إيفرتون ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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وطن – شهدت مباراة إيفرتون ونيوكاسل في الجولة ال20 المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الحدث الغريب الذي أقدم عليه أحد المشجعين بعد ربط نفسه في المرمى، أدى ذلك إلى توقف المباراة على الفور لإنقاذ ذلك الشخص المجنون.

تصرف مشجع غريب في الدوري الإنجليزي

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي تداولها النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، دخول أحد المشجعين بشكل مفاجئ داخل أرضية ملعب “جوديسون بارك”. ليقوم بربط نفسه في المرمى في حادثة غريبة في عالم كرة القدم.

كما وتسبب هذه الحادثة توقف مباراة إيفرتون ونيوكاسل في منافسات الدوري الإنجليزي لمدة 7 دقائق كاملة، ودخول رجال أمن المتواجدة داخل ملعب المباراة بأدوات لفك الربط حول عنق المشجع الغريب. ليتم حمله بعدها وإخراجه من داخل ملعب المباراة مع رفضه الحركة.

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ايفرتون والفوز النظيف على نيوكاسل يونايتد

كما وحقق فريق إيفرتون “التوفيز” الفوز الصعب على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الجولة ال20 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فريق إيفرتون هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت القاتل، داخل شباك منافسه نيوكاسل يونايتد من توقيع اللاعب أليكس إووبي.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق إيفرتون ألان ماركيز لوريرو في الدقيقة ال83، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

وتفوق فريق نيوكاسل يونايتد على منافسه إيفرتون على صعيد التسديدات والاستحواذ. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 62%.

على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى والاستحواذ بنسبة 38%.

وبهذا الفوز رفع فريق إيفرتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز ال17. من ترتيب الدوري الإنجليزي. كما وبفارق كبير عن المتصدر وحامل اللقب فريق مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة.

كما وتجمد فريق نيوكاسل يونايتد عند 31 نقطة في المركز ال14 للموسم الجاري.

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المصدر
تويتر - متابعات وطن
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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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