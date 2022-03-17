مفاجأة.. نجل الجبري يتلقى دعوة للمشاركة في أمسية بحضور “بايدن” و”ابن سلمان” لا زال ينتظر بجانب الهاتف

وطن – في وقت لا يزال فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستجدي اتصالا منه، اعلن الدكتور خالد الجبري. نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري عن مشاركته في أمسية إيرلندية بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وقال “الجبري” في تدوين له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”سعدت بتلبية دعوة لحضور أُمسية إيرلندية فريدة في واشنطن على شرف الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن. ”

وأوضح أن الأمسية “كانت مناسبة رائعة لالتقاء العديد من أعضاء إدارة بايدن وقيادات مجلسي الشيوخ والنوّاب والحديث معهم. والإجابة عن تساؤلاتهم عن الوضع الحالي في السعودية.”

بايدن يرفض اتصال ابن سلمان

ويأتي حضور الدكتور خالد الجبري لهذه الأمسية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن. في وقت لا زال الأخير يرفض الاتصال بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. مع تأكيده بأن نظيره هو الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفيما يعكس تلف “ابن سلمان” لاستقبال اتصال من الرئيس الأمريكي. كشفت شبكة “CNN” قبل أيام تفاصيل جديدة عن واقعة اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالملك سلمان بن عبدالعزيز يوم 9 فبراير/شباط الماضي.

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وقالت الشبكة في تقرير لها نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة إن “المسؤولين السعوديين اقترحوا إجراء مكالمة بين الملك سلمان وبايدن بحضور ابنه -مستمعاً-. لذلك ألغى ابن سلمان حضور إفتتاح الأولمبياد في الصين، لسماع مكالمة بايدن”.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، ألغى محمد بن سلمان، الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بكين لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وقت المكالمة، رحلته “لأسباب تتعلق بالجدول الزمني”.

وقال مصدران من المنطقة أطلعا على الأمر لشبكة CNN إن السبب الحقيقي كان جزئيًا على الأقل. حتى يتمكن محمد بن سلمان من حضور المكالمة بين والده وبايدن.

كم سبق وأن نفت المتحدثة باسم البيض الأبيض جين ساكي صحة ما تم ترويجه بأن “ابن سلمان” رفض استقبال مكالمة من الرئيس جو بايدن. مؤكدة مرة أخرى بأن نظير الرئيس هو الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت “ساكي” في مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر من مساء، الخميس، أنه “لا يوجد مكالمة من الرئيس بايدن رفضها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”. موضحة أن “تقرير وول ستريت جورنال عن طلب بايدن من ولي عهد السعودية اتصالا هاتفيًا غير صحيح.”

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن “الملك السعودي هو النظير المناسب للرئيس بايدن. والرئيس سيتحدث مع ولي العهد السعودي في حال جمعتهما فعالية دولية مشتركة كما هو الحال مع بقية القادة”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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