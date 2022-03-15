علماء: أغلقوا الستائر وأطفئوا جميع الأنوار عند النوم إذا كنتم تريدون تجنب أمراض القلب والسكري

وطن – إذا كنتم تريدون تجنب أمراض القلب والسكري، فينصح العلماء بإطفاء الأنوار وإغلاق الستار قبل النوم.

تشير الأبحاث الآن إلى أن الفشل في حجب الضوء أثناء النوم، يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب أثناء النوم إلى مستويات قريبة من مستويات النهار.

وقد يؤثر أيضًا على مدى استجابة الجسم للأنسولين في صباح اليوم التالي.

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يقول علماء من جامعة “نورث وسترن” في “إلينوي” إن هذين العاملين يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وكشفت تجربة أجريت على 20 بالغًا، أن الأمر استغرق ليلة واحدة فقط من “التعرض المعتدل للضوء”، حتى يختبر الجسم الآثار الضارة.

في ضوء النتائج التي توصلوا إليها، حث الخبراء الناس على إعادة تقييم إضاءة غرف نومهم.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة فيليس زي: إن الأشخاص الذين يحتاجون إلى بعض الضوء – على سبيل المثال- شخص مسن يحتاج إلى ضمان عدم تعثره يجب أن يستخدم ضوءًا خافتًا بالقرب من الأرض.

النوم السيئ في الليل

تم ربط النوم السيئ في الليل بانتظام بعدد كبير من المشكلات الطبية الأخرى، بما في ذلك السمنة والاكتئاب.

في الدراسة التي نُشرت في مجلة PNAS، قارن الباحثون تأثير النوم بضوء معتدل، يُعرف بـ 100 لوكس، مع النوم تحت الضوء الخافت، 3 لوكس لليلة واحدة.

خلال يوم صيفي عادي يكون حجم ضوء الشمس حوالي 50000-100000 لوكس في الهواء الطلق وضوء القمر الكامل هو لوكس واحد.

في معظم المنازل والمكاتب، يتراوح حجم الضوء عادةً بين 50-500 لوكس.

تضمنت التجربة 10 أشخاص بالغين ينامون ليلة واحدة في ظروف الإضاءة الخافتة تليها راحة ليلة أخرى في ضوء معتدل. ولم ينام عشرة بالغين آخرين إلا في ظروف معتمة لمدة ليلتين.

قالت الدكتورة دانييلا جريمالد، مؤلفة مشاركة في الدراسة، إنهم وجدوا أن الأشخاص الذين تعرضوا لـ 100 لوكس فقط أثناء نومهم زاد معدل ضربات قلبهم مقارنة بأولئك في مجموعة الضوء الخافت.

وذكرت: على الرغم من أنك نائم، يتم تنشيط جهازك العصبي اللاإرادي.

عادةً ما يكون معدل ضربات قلبك مع مؤشرات القلب والأوعية الدموية الأخرى أقل في الليل وأعلى أثناء النهار.

إنه بمثابة دماغ شخص ما يكون نومه خفيفًا ومفتتًا. فسيولوجيا النوم لا تستريح بالطريقة المفترضة.

قد يكون اضطراب نمط القلب والأوعية الدموية الطبيعي، والذي عادة ما يؤدي إلى تباطؤ معدل ضربات القلب في الليل أثناء نوم الجسم، مؤشراً سيئاً لصحة القلب لأن العضو لا يحصل على الاستراحة التصالحية التي يحصل عليها عادةً.

قلة النوم والسمنة

لكن التأثير الصحي لنوم الليل السيئ لم ينته عند هذا الحد. حيث وجد الباحثون أيضًا أن التعرض للضوء يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين.

تحدث مقاومة الأنسولين عندما لا تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد أيضًا لهرمون تنظيم السكر ولا يمكنها استخدام الجلوكوز في الدم للحصول على الطاقة.

استجابة لهذه المقاومة، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على المشاركين أن أولئك الذين ينامون في ظروف إضاءة معتدلة لديهم زيادة بنسبة 15 في المائة في مقاومة الأنسولين في صباح اليوم التالي، مقارنة بانخفاض بنسبة 4 في المائة في أولئك الذين ينامون في الضوء الخافت.

وقالت الدكتور “زي” إنه بينما تم إثبات الصلة بين قلة النوم والسمنة، فإن النتائج التي توصلوا إليها أظهرت سببًا لحدوث ذلك.

وقالت: “الآن نعرض آلية قد تكون أساسية لشرح سبب حدوث ذلك”. نظهر أنه يؤثر على قدرتك على تنظيم الجلوكوز.

وأضافت أنه مع نوم حوالي 40 في المائة من الناس إما مع مصباح بجانب السرير أو تلفزيون، فإن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصحة.

وقالت: “تظهر هذه الدراسة أن التعرض لليلة واحدة فقط لإضاءة الغرفة المعتدلة أثناء النوم يمكن أن يضعف الجلوكوز وتنظيم القلب والأوعية الدموية. وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي”.

هذه النتائج مهمة بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون في المجتمعات الحديثة. حيث ينتشر بشكل متزايد التعرض للضوء الليلي الداخلي والخارجي.

وأضافت الدكتور “زي” أنه إذا كان لابد من إضاءة الناس أثناء نومهم، فتأكد من أنه ضوء خافت بالقرب من الأرض.

وقالت أيضًا إن ضوء اللون الكهرماني أفضل لأنه يحفز الدماغ بدرجة أقل بالضوء الأبيض أو الأزرق. وهو ما يشيع استخدامه في الأجهزة الإلكترونية ، وهو الأسوأ.

وتنصح “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” معظم البالغين بالنوم الجيد حوالي ثماني ساعات كل ليلة.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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