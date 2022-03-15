دمٌ فلسطينيّ نازف .. 3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة والنقب (صور)

وطن – استشهد 3 شبان فلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مخيمي بلاطة (شرق نابلس) وقلنديا (شمال القدس) ورهط بالنقب المحتل.

وذكرت مصادر محلية انّ الفتى نادر هيثم ريان (17 عامًا)، من مخيم بلاطة شرق نابلس، استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات رافقت عملية خاصة لجيش الاحتلال لاعتقال أحد المطاردين.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشهيد ريان أصيب بعدد من الطلقات النارية الرأس والصدر والبطن واليد.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة عبر شارع القدس، وحاصرت منزل المطارد عمار فايز عرفات قبل أن تقوم باعتقاله.

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ووقعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين نقلوا إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

وكانت قوات الاحتلال تطارد الشاب عرفات منذ عدة أشهر وداهمت منزل عائلته عدة مرات وسلمت عائلته تهديدات بتصفيته ما لم يسلم نفسه.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس، استشهد الشاب علاء شحام في العشرينيات من العمر، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وذكرت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية، أن ستة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص الحيّ، وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي.

إلى ذلك، استشهد الشاب سند سالم الهربد (27 عامًا)، من سكان النقب بالداخل المحتل، فجر اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة اعتقاله إلى جانب آخر.

وبحسب موقع صحيفة “معاريف” العبرية، فإن قوة خاصة من ما يسمى “حرس الحدود” نفذت عملية اعتقال في بلدة رهط بالنقب المحتل، لاثنين من الفلسطينيين، وخلال العملية تم إطلاق الذخيرة الحية ما أدى لاستشهاد أحدهما.

وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن الشاب هو من بادر بإطلاق النار من مسدس خلال محاولة اعتقاله، وعلى إثر ذلك أصيب بجروح حرجة واستشهد في المكان على إثرها.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن جهاز “الشاباك”، شارك في عملية الاعتقال لمن وصفهم بـ “الإرهابيين”، في إشارة منه إلى أن العملية جرت على خلفية “قومية”.

وتأتي هذه التطورات وارتقاء 3 شهداء، تزامناً مع تحذيراتٍ إسرائيلية، بتفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع قرب شهر رمضان المبارك .

(المصدر: وطن)

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