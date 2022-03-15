حرب بوتين وبايدن: “ديفيد هيرست” يكشف كيف تحولت عجلة الحظ لصالح محمد بن سلمان

وطن – قال الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني الذي يرأس تحريريه، إنه قبل ثلاثة أسابيع لم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن في عجلة من أمره للتحدث مع محمد بن سلمان حاكم السعودية الفعلي والملك القادم لدولة تعد حليف إقليمي رئيسي لأمريكا.

كيف تحولت عجلة الحظ لصالح ابن سلمان؟

وتابع “هيرست” في مقاله الذي ترجمته (وطن)، أنه تماشياً مع سياسته المتمثلة في معاملة ولي العهد المتورط في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أنه منبوذ، يمكن لبايدن أن يشنق الأمير محمد بن سلمان.

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ولكن بعد أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا اندفاعًا محمومًا لمنع وصول سعر النفط إلى 300 دولار للبرميل، حان دور ولي العهد لعدم التعجل في التقاط الهاتف.

وتابع أنه عندما يصل رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” إلى الرياض هذا الأسبوع – يقال إنه و ابن سلمان على اتصال من خلال محادثات الواتساب – يمكن لولي العهد السعودي تحمل تكاليف انتظار ضيفه البريطاني. بينما حدد ابن سلمان لبايدن ثمنا باهظا للعب الكرة بسعر النفط.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه يريد المزيد من الدعم الأمريكي للحرب في اليمن، والمساعدة في البرنامج النووي السعودي، والحصانة القانونية في الولايات المتحدة ضد الإجراءات القضائية من قبل أمثال سعد الجابري، ضابط المخابرات السعودي السابق الذي زعم أن ولي العهد حاول اغتياله.

وعلق “هيرست” بأن اثنان من هذه المطالب ممكنة. والثالث ليس كذلك.

بحثاً عن الشرعية

واستطرد:”قبل كل شيء يسعى ولي العهد إلى الشرعية. لقد قتل وعذب وسجن وسرق ليمهد طريقه إلى القمة، من خلال القضاء بلا رحمة على أي أمير منافس له نفس حقه في العرش.”

وتابع الكاتب أن ما يسعى إليه “بايدن” هو زيادة إنتاج النفط الذي سيبقي سعر البرميل ضمن الحدود.

ووفق “هيرست” فقد حير محمد بن سلمان آخر محاوريه، جرايم وود من مجلة “ذي أتلانتيك”، برفضه العفو عن سجناء كانت جريمتهم معارضة سياسة لم تعد موجودة – مثل مقاطعة قطر.

وكان رد ولي العهد أنه إذا قدم المغفرة إلى الأشخاص الطيبين الذين يستحقونها، فسيتعين عليه أن يمدها بالتساوي إلى الأشخاص السيئين الذين لم يستحقوها.

“حاكم وحشي”

ووصف الكاتب محمد بن سلمان بأنه حاكم وحشي، لافتا إلى أنه في غضون أيام من نشر المقابلة تم إعدام 81 شخصا في يوم واحد، 41 منهم من المسلمين الشيعة من منطقة القطيف الشرقية.

إذا كانت رسالة بن سلمان “خذني كما أنا” واضحة ، فليس من الواضح ما إذا كانت علاقات واشنطن مع الدولة الخليجية ستعود إلى الوضع الافتراضي، يقول ديفيد هيرست.

واهتزت ثقة السعودية بالدولة التي توفر الأمن لها بسبب سقوط ترامب ووصول بايدن، والانسحاب الأمريكي من كابول، والشعور بأن المحرك العسكري الأمريكي لا يزال عالقًا في الاتجاه المعاكس.

واليمن نقطة شائكة أخرى ، بعد أن استخدم بايدن خطابه الأول في السياسة الخارجية ليقول إن إنهاء الحرب كان هدفًا رئيسيًا.

وفي منصبه فإن بايدن عالق بين التصريح وخوفه من إحداث تغيير حقيقي.

ويعتمد سلاح الجو الملكي السعودي على الدعم الأمريكي والبريطاني لأسطوله الجوي المكون من طائرات مقاتلة من طراز F15 وطائرات هليكوبتر أباتشي وطائرات تورنادو.

وإذا سحبت واشنطن أو لندن فنييها أو أوقفت تدفق قطع الغيار، فسيتم إيقاف الطائرات السعودية.

ونشر “بايدن” تقرير وكالة المخابرات المركزية حول مقتل خاشقجي، لكنه رفض دعم تحقيق الأمم المتحدة في القضية. وقال إنه سينهي دعم العمليات الهجومية في اليمن، ومع ذلك فإن الحرب التي تقودها السعودية هي بحكم تعريفها هجومية.

كما أنه لم يدعو إلى إنهاء فوري للحصار السعودي على اليمن.

ما يجب على بايدن فعله تجاه السعودية

ورغم كل كرهه للرجل، فيجب على بايدن الآن فعل الكثير للحفاظ على محمد بن سلمان في مكانه مثل سلفه دونالد ترامب.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الحرب التي شنها على اليمن ستودي بحياة 377 ألف شخص بحلول نهاية العام. ومع ذلك فإن التقليب الأمريكي بين ترامب وبايدن هز الثقة السعودية والإماراتية في اعتمادهما على واشنطن.

وأثارت رئاسة بايدن تغييرات في السياسة الخارجية لكل دولة خليجية.

ووضعت المملكة العربية السعودية حداً لحصارها المحكوم عليه بالفشل على قطر، كما تستثمر الإمارات في تركيا.

ويقدم كلا البلدين مبادرات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون عسكري مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ، أحد خمسة سيلوفيكي – رجال متشددون – يديرون الحرب في أوكرانيا ، في معرض تجاري في موسكو في أغسطس الماضي.

كما أنه لن يمر مرور الكرام أن المملكة قد دعت الآن الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة المملكة، وهي زيارة يمكن أن تتم في مايو.

رسائل مختلطة

وأيدت الإمارات قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بانسحاب روسي فوري، وامتنعت عن التصويت على نص مماثل في مجلس الأمن.

وقال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، إن الانحياز إلى جانب “لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف”.

وتابع “ديفيد هيرست” أن رجال الأعمال والحكام والشباب الروس الذين يشعرون بالعزلة الوشيكة، يتدفقون من بلدهم يتدفقون على أبو ظبي ، التي تحل محل لندن بسرعة باعتبارها المغسلة الدولية للأموال الروسية.

وكان الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن رداً مباشراً على محاولات وزير الخارجية أنطوني بلينكين تجنيد الإمارات في “رد دولي قوي لدعم السيادة الأوكرانية”.

وتذبذب الإماراتيون في خفض أسعار النفط. وأدى بيان لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة ، لصالح زيادة الإنتاج ، إلى انخفاض سعر البرميل إلى أن يتناقض مع وزير الطاقة ، سهيل محمد المزروعي ، الذي قال إن الإمارات ستلتزم باتفاق أوبك للإنتاج الشهري.

هناك علامتان أخريان على أن الإماراتيين لا يريدون تنفير واشنطن، مع إبقاء العلاقات مفتوحة مع بوتين. وكان وزير خارجيتهم ، عبد الله بن زايد ، قد خطط لزيارة روسيا. وتحت ضغط الولايات المتحدة ألغى الزيارة، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا هو السبب.

كما قامت الإمارات العربية المتحدة بدورها في تغيير سياستها بشأن إصدار التأشيرات للأوكرانيين ، والتي كانت قد قيدتها في البداية.

ويتابع “هيرست” أنه ليس من مصلحة أي من الدولتين الخليجيتين خفض سعر النفط، حيث تتدفق الإيرادات القياسية إلى ميزانيات الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.

وأضاف:”الحقيقة الصريحة هي أن حرب بوتين هي أخبار جيدة لكليهما. من قال إن النفط بلغ ذروته؟”

الفائزون والخاسرون

ويتابع الكاتب البريطايني أن تدفق الأموال – مرة أخرى – إلى خزائن الدولتين الخليجيتين اللتين قامت قبل كل شيء ، بزرع وتمويل الدكتاتوريين والتدخلات والانقلابات ليست أخبارًا جيدة للعالم العربي. كما حدث مرات عديدة في الماضي ، فإن الثروة التي يحصل عليها هؤلاء الطغاة لن تؤدي إلا إلى ترسيخ وتقوية حكمهم.

سيشعرون بحرية أكبر في إلقاء ثقلهم في جميع أنحاء العالم العربي لإبقاء الطغاة المتشابهين في التفكير مثل عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد من تونس في السلطة.

وشدد “هيرست” على أنه مهما حدث الآن في أوكرانيا، فإن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد هما الفائزان.

وأظهرت مقابلة ابن سلمان مع مجلة “Th”e Atlantic أنه لم يتعلم شيئًا من أخطائه السابقة. وأنه لا يزال متهورًا وغافلًا عن عواقب أفعاله.

ومهما حدث فإن الشعب العربي سيكون الخاسر، بحسب هيرست.

حتى قبل غزو بوتين، كانوا يعيشون في دول أضعف بكثير مما كانت عليه عندما اندلع الربيع العربي في عام 2011. وكثير منهم على وشك الإفلاس.

كارثة اقتصادية في مصر

تواجه مصر بالفعل تضخمًا في أسعار الغذاء لم نشهده منذ الربيع العربي ، وستكون مصر في وضع صعب لتحل محل الإمدادات الأوكرانية من القمح.

وارتفع سعر القمح بنسبة 44 في المائة وزيت عباد الشمس بنسبة 32 في المائة بين عشية وضحاها. مصر لديها إمدادات القمح أربعة أشهر متبقية.

المستثمرون الأجانب يفرون من سوق السندات المصرية. ويصف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي مصر بأنها “محاصرة سياسياً واقتصادياً” مع فرار المستثمرين من الأسواق الناشئة.

وزادت حدة تراجع المشتريات الأجنبية لأدوات الدين الحكومية المصرية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في محاولة للابتعاد عن الأسواق الناشئة غير المستقرة.

وتابع الوالي: “تشير التقديرات المصرفية إلى بقاء حوالي 3 مليارات دولار في [مصر] في الأسبوع الذي أعقب الغزو. وسواء استمرت الحرب في أوكرانيا أو انتهت ، فمن المرجح أن يزداد خروج الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية المصرية مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، ومن المتوقع حدوث خمس زيادات من هذا القبيل خلال العام الحالي “.

لبنان وضعها مأساوي

لا يوجد في لبنان أكثر من 45-60 يومًا من الغذاء الأساسي. مع ارتفاع معدلات البطالة ، يكافح الأردن للخروج من ركود Covid-19 وسط استياء اجتماعي غاضب في شرق البلاد. إن إظهار السخط العام على الملك ليس بالأمر النادر.

على الأقل في الأيام الخوالي للثروة النفطية الخليجية ، تم تقاسم بعض منها. أنفق العاهل السعودي الملك عبد الله عشرات المليارات من الدولارات لدعم الدول العربية الشقيقة. ولم يعد هذا يحدث.

انفجار ثالث

لم تكن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أي وقت من الأوقات أكثر غرابة: بين الأزواج الملكيين السابقين مثل الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، الذين أنفقوا 3 ملايين دولار على الفراولة في صيف واحد ، أو بن سلمان الذي أنفق 450 مليون دولار. على لوحة مزورة لدافنشي، ومستويات قياسية من الفقر والبطالة في المنطقة.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا ، توقعت دراسة موثوقة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن تنخفض معدلات الفقر في المنطقة العربية بنسبة 1٪ خلال العامين المقبلين. لا يزال 27 في المئة.

وقال أحمد مومي ، المؤلف الرئيسي للدراسة ، “مع ذلك ، ستظل معدلات البطالة من بين أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم ، لا سيما بين النساء والشباب ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض من 11.8 بالمائة في عام 2021 إلى 10.7 بالمائة في عام 2023″.

إذا كان من الممكن اعتبار التوتر بين الحكام والمحكومين على أنه ما قبل الثورة ، فهو كذلك الآن.

وكالعادة ، ينظر الاتحاد الأوروبي الغني في الاتجاه الآخر. إنه يتجه شرقا وليس جنوبا. هل هي مستعدة لانفجار ثالث سيحدث بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية الذي سيحدد ملامح هذا القرن ، بعد كابول وأوكرانيا؟ أنا أشك في ذلك.

واختتم ديفيد هيرست مقاله بالقول:”مع ذلك فإن سياسة أوروبا المتمثلة في التعامل مع الطغاة ستعود بالتأكيد لتطاردها.”

(المصدر: ميدل ايست آي – ترجمة وطن)

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