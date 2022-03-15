على متن فندق عائم وأخرى في منزل.. اغتصاب اللاجئات الأوكرانيات يثير القلق في أوروبا!

وطن – ألقت السلطات في بولندا، على رجل متهم باغتصاب لاجئة أوكرانية تبلغ من العمر 19 عاماً. في أحد المخيمات. بعدما قام باستدراجها لعرض مأوى عليها بعد أن كانت قد هربت لتوها من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

استدرجها عبر الانترنت

وبحسب ما ترجمت “وطن” عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد اعتقلت الشرطة في فروكلاف، ببولندا يوم الخميس الماضي. مشتبهاً به يبلغ من العمر 49 عاماً.

وقالت الشرطة إن اللاجئة الأوكرانية زعمت أن الرجل استدرجها عبر الانترنت، من خلال عرض المساعدة عليها.

وقالت السلطات إن المشتبه به قد يواجه عقوبة تصل إلى 12 عاماً في السجن بتهمة ارتكاب جريمة وحشية “اغتصاب”.

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لم تكن تتحدث البولندية

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن المتهم “التقى بالفتاة من خلال عرض مساعدته عبر بوابة على الإنترنت”.

وبحسب البيان، هربت الفتاة من أوكرانيا التي مزقتها الحرب ، ولم تكن تتحدث البولندية ووثقت في المتهم الذي وعدها بمساعدتها وإيوائها. ولسوء الحظ ، تبين أن كل هذا كان تلاعبًا خادعًا.

حالة أخرى في ألمانيا

هذا وقد تعرضت لاجئة أوكرانية أخرى، للاغتصاب على متن فندق عائم على ضفة نهر الراين في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية، عن متحدث باسم الشرطة. فقد تم اعتقال اثنين مشتبه بهما.

ووفقا للبيانات، فإن المشتبه بهما يبلغ عمرهما 26 و 37 عاما، ولم تتضح بعد جنسيتهما.

اللاجئون الأوكرانيون

هذا وتتزايد المخاوف بشأن كيفية حماية اللاجئين الأكثر ضعفًا، من استهدافهم من قبل المتاجرين بالبشر. أو الوقوع ضحايا لأشكال أخرى من الاستغلال.

يأتي ذلك في الوقت كشفت فيه الأرقام الرسمية أن ما يقرب من 1.6 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الحرب ، وفقًا لحرس الحدود البولندي.

ومنذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير ، غادر ما مجموعه 2.5 مليون شخص ، من بينهم أكثر من مليون طفل.

وسُمع رجل آخر في مخيم للاجئين في بولندا يعرض عملاً وغرفة لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا قبل أن تتدخل السلطات.

وعلى حدود ميديكا البولندية ، أثارت حالة أخرى في مخيم للاجئين الشكوك عندما كان رجل يقدم المساعدة للنساء والأطفال فقط. وحين استجوبته الشرطة ، غير قصته.

مخاطر الاتجار بالبشر

وفي هذا السياق، قالت “جونجاه غيديني ويليامز” ، رئيسة الاتصالات العالمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والتي زارت الحدود في رومانيا وبولندا ومولدوفا: “من الواضح أن جميع اللاجئين هم من النساء والأطفال”.

وأضافت: “يجب أن نقلق بشأن أي مخاطر محتملة للاتجار بالبشر. ولكن أيضًا الاستغلال والاعتداء الجنسي. هذه هي أنواع المواقف التي يحبها الأشخاص المتاجرين بالبشر. ليستفيدوا منه”.

وحذرت الشرطة في برلين، النساء والأطفال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باللغتين الأوكرانية والروسية، من قبول عروض المبيت في مكان غريب، وحثتهم على الإبلاغ عن أي شيء مريب.

وقالت تمارا بارنيت ، مديرة العمليات في مؤسسة الاتجار بالبشر- وهي مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة. نشأت عن المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالاتجار بالبشر – إن مثل هذا النزوح الجماعي السريع للأشخاص يمكن أن يكون كارثة.

وأردفت: “عندما يكون لديك فجأة مجموعة ضخمة من الأشخاص الضعفاء حقًا. الذين يحتاجون إلى المال والمساعدة على الفور. إنها نوع من أرض خصبة لمواقف الاستغلال والاستغلال الجنسي”.

المصدر: (ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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