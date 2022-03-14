مستشار بوتين يخرج عن صمته ويعترف بهذا الأمر بشأن غزو أوكرانيا

وطن – أكد “فيكتور زولوتوف” مدير الحرس الوطني الروسي الذي يشرف على 400 ألف جندي، وأحد أقرب الأشخاص للرئيس فلاديمير بوتين. نهاية هذا الأسبوع أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تسر بالسرعة التي أرادها الكرملين.

لا تسير الأمور وفقاً للخطة

وقال “زولوتوف” خلال قداس في الكنيسة بقيادة البطريرك الأرثوذكسي كيريل يوم، الأحد. إن الأمور لا تسير وفقا للخطة.

وألقى باللوم في التقدم البطيء على “قوات اليمين المتطرف الأوكرانية المختبئة خلف المدنيين”. وهو اتهام وجهه مرارًا وتكرارًا من قبل المسؤولين الروس.

وبحسب صحيفة “لارزون” الإسبانية، تبدو تصريحاته مختلفة عن تقييمه لوزير الدفاع الروسي “سيرجي شويغو” يوم الجمعة. عندما أشار إلى أن وجهة نظر بوتين هي أن “كل شيء يسير وفق الخطة”.

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النصر لنا!

وأراد “زولوتوف” تقديم فارق بسيط: “أود أن أقول نعم ليس كل شيء يسير بالسرعة التي نرغب”. قال هذا المسؤول الكبير، الذي كان في الماضي مسؤولاً عن الأمن الشخصي لبوتين.

وأضاف بعد لحظات: “نحن نتقدم نحو هدفنا خطوة خطوة، وسيكون النصر لنا. وهذه الأيقونة ستحمي الجيش الروسي وتسرع بانتصارنا”.

ويرأس زولوتوف الحرس الوطني. وهو فرع من القوة العسكرية الداخلية التي تضم شرطة مكافحة الشغب وقوات أخرى. ويتبع بوتين مباشرة.

استيلاء على الأراضي على الطراز الإمبراطوري

وصورت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون غزو بوتين، على أنه استيلاء على الأراضي على الطراز الإمبراطوري تم تنفيذه بشكل سيئ حتى الآن. لأن موسكو قللت من تقدير المقاومة الأوكرانية والعزم الغربي على معاقبة روسيا.

وعلى الرغم من المشاكل اللوجستية لجيشه، يبدو أن بوتين عازم على تكثيف حملته وفرض حصار على العاصمة كييف؛ وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وغيرهما من المراكز الحضرية الأوكرانية.

وفي هذا السياق قال وليام جيه بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية. الأسبوع الماضي: “أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط الآن”.

سحق الجيش الأوكراني

وأضاف أنه من المرجح أن “يحاول سحق الجيش الأوكراني دون اعتبار لسقوط ضحايا من المدنيين”.

وأكد سكوت دي بيرير، مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية، أنه مع حصار القوات الروسية لكييف. من الشرق والشمال والجنوب وانقطاع الإمدادات، فإن مدة صمود العاصمة تتراوح بين 10 -14 يوما.

فيما قال الأدميرال المتقاعد جيمس جي ستافريديس. القائد الأعلى السابق لحلف الناتو في أوروبا: “ستكون تكلفة سيطرة موسكو على كييف باهظة الثمن من الدم الروسي”.

مضيفا أن هذه التكلفة الباهظة قد تدفع بوتين إلى تدمير المدينة بالصواريخ والمدفعية والقنابل.

هل يتورط بوتين في صراع مع الناتو؟

وكلما تحرك القتال غربًا، زادت احتمالية هبوط صاروخ خاطئ في أراضي الناتو. أو أن يسقط الروس طائرة تابعة لحلف الناتو، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب.

لكن ما يثير قلق المسؤولين الغربيين هو أن يوسع بوتين المعركة إلى ما بعد أوكرانيا. فقد أعرب المسؤولون في السر عن قلقهم من أن بوتين قد يسعى للاستيلاء على مولدوفا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة أخرى لم تنضم إلى الناتو وتعتبر معرضة للخطر بشكل خاص.

كما أنه توجد مخاوف من أن بوتين الغاضب من بطء هجومه في أوكرانيا. قد يلجأ إلى استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في الحرب.

المصدر: (لارزون – ترجمة وتحرير وطن)

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