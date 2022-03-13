لهذا السبب .. “ابن سلمان” يطلق سراح الدكتور عبد العزيز الزهراني دون توجيه أي اتهام ضده

وطن – كشفت منظمة “سند” الحقوقية بأن عن السبب الذي دفع السلطات السعودية لإطلاق سراح الدكتور عبد العزيز الزهراني قبل أيام. مؤكدة تردي حالته الصحية داخل المعتقل عقب إصابته بالسرطان.

وقالت المنظمة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تأكد لسند أن سبب إطلاق سراح الدكتور عبد العزيز الزهراني هو إصابته بمرض السرطان”.

وأكدت على أنها علمت “بتفاقم حالته الصحية داخل السجن. نتيجة الإهمال الطبي مما دفع النظام للإفراج عنه”.

🔴عاجل/ خاص تأكد ل #سند أن سبب إطلاق سراح الدكتور #عبدالعزيز_الزهراني هو إصابته بمرض السرطان.

وعلمت سند بتفاقم حالته الصحية داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي مما دفع النظام للإفراج عنه . pic.twitter.com/Pb9cUHFbyH — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) March 13, 2022

كما جاء اعتقال الدكتور الزهراني ضمن حملة اعتقالات مسعورة. قام بها النظام السعودي عام 2017 طالت عدداً من المؤثرين والنشطاء والأكاديميين.

وتعرض الدكتور عبدالعزيز الزهراني الذي يعمل أستاذاً بكلية الآداب بجامعة الملك سعود. للإخفاء القسري منذ اعتقاله وانقطعت أخباره تماماً قبل أن تفرج الحكومة عنه مؤخراً من دون توجيه تهم.

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بينما تواصل السلطات في السعودية التكتم على مصير المئات من معتقلي الرأي. فيما قالت منظمات حقوقية إن ظروف اعتقالهم مجهولة ومصائرهم لا يعلم بها أحد.

كما تطالب المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري. للضغط على حكومة الرياض لوقف انتهاكاتها في تعذيب المعتقلين والناشطين. والإفراج عن المعتقل سعود الهاشمي وباقي معتقلي الرأي.

كما يُشار إلى أنه منذ أن أصبح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الزعيم الفعلي للسعودية في عام 2017، اعتقلت المملكة العشرات من النشطاء والمدونين والمثقفين وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، ولم يُظهر أي تسامح تقريبًا مع المعارضة حتى في مواجهة الإدانات الدولية للحملة القمعية.

يُشار إلى أنه في ديسمبر/كانون أول الماضي، حذر مركز حقوقي من أن السعودية. تستخدم “الجرائم المتعلقة بالإرهاب” كوسيلة لقمع المعارضة والاعتقال التعسفي المنهجي والتعذيب. لمن يشتبه في ارتكابهم ما يسمى بالجرائم.

بينما استمد التقرير بياناته من النداءات العاجلة ودراسات الحالة من منظمات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى تقارير شاملة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمحامين ومصادر الأخبار.

(المصدر: وطن + تويتر)

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