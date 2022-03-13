المغرب يدشن خط رحلات الدار البيضاء – تل أبيب.. إسرائيليون يوثقون أول رحلة (شاهد)

وطن – في سياق استمرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، تدشين خط رحلات الدار البيضاء -تل أبيب.

وكشفت الخطوط المغربية أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 رحلات في الأسبوع ليرتفع إلى 5 رحلات اسبوعية.

حاليا بمطار محمد الخامس الدولي:

إعطاء الإنطلاقة لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية و التي ستربط الدار البيضاء بتل أبيب 🏖️

الشركة ستطلق أربع رحلات اسبوعية متواصلة في هذا الخط الجوي الجديد و الذي سيعني اعداد اخرى من السائحين، و علاقات جديدة لتقارب أكبر. رائع!! 🇮🇱👌🏽🇲🇦 رحلة سعيدة ✈️ pic.twitter.com/SPUZFUnxrt — Eyal David (@EyalDavid_mfa) March 13, 2022

في حين ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد.

هذا ووثق إسرائيليون بينهم نائب رئيس البعثة الإسرائيلية في العاصمة المغربية الرباط، إيال دافيد، لحظة انطلاق الرحلة الأولى من الرباط إلى تل أبيب.

ونشر “دافيد” عبر حسابه الرسمي بتويتر صورا من داخل مطار محمد الخامس، وأخرى من على متن الطائرة وعلق بقوله:”حاليا بمطار محمد الخامس الدولي:إعطاء الإنطلاقة لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية و التي ستربط الدار البيضاء بتل أبيب.”

وتابع:”الشركة ستطلق أربع رحلات اسبوعية متواصلة في هذا الخط الجوي الجديد و الذي سيعني اعداد اخرى من السائحين، و علاقات جديدة لتقارب أكبر رائع.”

ويشار إلى أنه أمس، السبت، أعلن مسؤول إسرائيلي، عن تعيين “دوريت أفيداني” في منصب قنصل ورئيسة الإدارة بمكتب الاتصال الإسرائيلي، في المغرب.

وهنأ نائب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب إيال دافيد “أفيداني” بهذه المناسبة قائلا: “مبروك لدوريت أفيداني، التي عينت في منصب قنصل ورئيسة الإدارة في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب”.

وأضاف: “بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دامت 30 سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد للغاية في منصبها الجديد”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية حول هذا الإعلان.

وجدير بالذكر أنه في 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

إسرائيل تنشئ مصنعا للصناعات الحربية في المغرب

والشهر الماضي ذكر موقع “israeldefense” الأمني الإسرائيلي في تقرير له، إن المغرب يتفاوض مع اسرائيل لشراء منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية “باراك-8”.

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ولفت تقرير الموقع العبري. إلى أن ذلك يأتي في وقت كشفت فيه مصادر إسرائيلية. عن إنشاء مصنعين متخصصين في صناعة الطائرات المسيرة الحربية، أحدهما في المغرب.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالخاصة. أن هناك مفاوضات مستمرة بين المغرب والصناعات الجوية الإسرائيلية حول شراء المنظومة الدفاعية الجوية باراك-8.

ما هي منظومة (باراك-8) الاسرائيلية؟

وكانت الصحافة الإسرائيلية تحدثت عن هذه المفاوضات في نهاية نوفمبر الماضي، وذكرت أنها بدأت خلال زيارة وزير جيش الاحتلال بيني غانتس إلى المغرب.

ومنظومة (باراك-8) وفق التقرير طورت بالتعاون بين إسرائيل والهند مع تطبيقات تتلاءم مع الساحة البحرية والبرية.

وهي بحسب ما أعلنت الصناعات الجوية- قادرة على الدفاع في نطاق يصل إلى 150 كيلومترا أمام تهديدات جوية متنوعة”.

ويأتي ذلك بالتزامن أيضا مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B. والتي اشترتها المغرب عام 2017، وتم طلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين.

وجاء في التقرير أن “القاعدة العسكرية للدفاع الجوي التي تم افتتاحها مؤخرا. تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال الرباط في سيدي يحيى الغرب”.

وتخزن هذه القاعدة أيضًا نظام Sky Dragon 50، المصنوع أيضًا في الصين.

دعم مغربي كبير لإسرائيل

ويشار إلى أن المغرب كانت الدولة العربية الوحيدة التي دعمت منح صفة عضو مراقب للاحتلال الاسرائيلي، والتي منحها له رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي.

ولكنه تتويجاً لمساعِ قادتها الجزائر ودول أخرى، رفضت قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، منح الاحتلال هذه الصفة.

ونص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في فبراير على تعليق القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي في 22 يولويو الماضي بمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

(المصدر: تويتر – وطن)

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