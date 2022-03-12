تدمير شواهد قبور لثلاثة من أمراء الكويت داخل مقبرة الصليبيخات watanserb.com
تدمير شواهد قبور لثلاثة من أمراء الكويت داخل مقبرة الصليبيخات
Videoالهدهد

تدمير شواهد قبور لثلاثة من أمراء الكويت عمداً .. وغضب واسع (شاهد)

كتب سالم حنفي
0

وطن – في مشهد مؤسف، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل مقبرة الصليبيخات بالكويت يظهر قيام أشخاص بتدمير شواهد قبور أمراء الكويت الراحلين، ما أثار غضباً واسعاً.

ووفقا لما هو لما ورد في الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تم تدمير شواهد قبور الأمراء الراحلين، الشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ سعد العبدالله الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد مصور الفيديو بأنه كان متواجدا يوم الثلاثاء في المقبرة، موضحا أن شواهد القبور كانت سليمة، وهو ما يعني ان تدميرها تم في وقت قريب، مؤكدا أن تحطيم الشواهد تم بشكل متعمد حيث ظهرت آثار الشواهد متناثرة في المكان.


قد يهمك أيضاً: 

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت جميع شواهد القبور الأخرى سليمة ولم يمسها أي أذى.

استنفار أمني

من جانبه، قال مصدر أمني لصحيفة “الراي” الكويتية إن ”الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن تخريب يشتبه بأنه متعمد، طال قبور 3 شيوخ في مقبرة الشيوخ بالصليبخات شمال شرق البلاد“.

كما أوضح المصدر أن ”القبور تعود لرموز كبرى في الأسرة الحاكمة“.

في حين أكد المصدر ”إجراء رجال الأدلة الجنائية وأمن الدولة تحريات موسعة للكشف عمن يقف وراء هذه العملية وأسبابها“.

بينما تعتبر مقبرة الصليبخات من أكبر المقابر في الكويت، وتضم مقبرة السنة والمقبرة الجعفرية ومقبرة لغير المسلمين.

وأنشئت مقبرة ”السنة“ عام 1976، ويضم جزء منها قبور شيوخ الكويت، ودفن فيها العديد من الشهداء والشخصيات المعروفة، منهم أمراء الكويت السابقون ”الشيخ عبدالله السالم والشيخ صباح السالم والشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله والشيخ صباح الأحمد“، وفيها رفات بعض الشهداء والأسرى.

(المصدر: وطن – متابعات) 

اقرأ أيضاً: 

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بوسطن غلوب: الكونغرس أجبر الكويت على سداد 667 مليون دولار لهذا السبب!!

الهدهد

بعد جريمة العارضية .. فتاتان تنحران أمهما بالدوحة وتفصلان الرأس عن الجسد

الهدهد

وعدت بكشف أسرار خطيرة .. الكويت تحصل على مذكرة اعتقال دولية بحق شيخة من آل الصباح

الهدهد

عمان تحتفي بالكويت .. هكذا شارك العُمانيون أشقاءهم الكويتيين احتفالات الإستقلال

الهدهد

مصادر: “السيسي” غادر الكويت غاضبا من الرئيس الجزائري تبون لهذه الأسباب!

الهدهد

طرد السفير الهندي من الكويت .. حملة نُصرةً لمسلمي الهند تلقى استجابة واسعة وتنتقل…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More