تدمير شواهد قبور لثلاثة من أمراء الكويت عمداً .. وغضب واسع (شاهد)

وطن – في مشهد مؤسف، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل مقبرة الصليبيخات بالكويت يظهر قيام أشخاص بتدمير شواهد قبور أمراء الكويت الراحلين، ما أثار غضباً واسعاً.

ووفقا لما هو لما ورد في الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد تم تدمير شواهد قبور الأمراء الراحلين، الشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ سعد العبدالله الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد مصور الفيديو بأنه كان متواجدا يوم الثلاثاء في المقبرة، موضحا أن شواهد القبور كانت سليمة، وهو ما يعني ان تدميرها تم في وقت قريب، مؤكدا أن تحطيم الشواهد تم بشكل متعمد حيث ظهرت آثار الشواهد متناثرة في المكان.



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وبحسب الفيديو، فقد ظهرت جميع شواهد القبور الأخرى سليمة ولم يمسها أي أذى.

هذه الاخبار وهذا الفلم الاخباري

عن تدمير شواهد قبور امراء الكويت

امر غير سليم

صحيح بدون قصد

لكن يوحي للدول الاخري بالخليج وبالعالم

ان الخلافات وصلت لخطوط حمراء

بين النظام الحاكم والشعب الكويتي نحن بالكويت اسلاميا نرفض ولا نقبل هذه الامر

لكن اعلاميا للخارج لها دلالات غير طيبة — Bader Albarghash (@balbarghash) March 11, 2022

استنفار أمني

من جانبه، قال مصدر أمني لصحيفة “الراي” الكويتية إن ”الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن تخريب يشتبه بأنه متعمد، طال قبور 3 شيوخ في مقبرة الشيوخ بالصليبخات شمال شرق البلاد“.

كما أوضح المصدر أن ”القبور تعود لرموز كبرى في الأسرة الحاكمة“.

في حين أكد المصدر ”إجراء رجال الأدلة الجنائية وأمن الدولة تحريات موسعة للكشف عمن يقف وراء هذه العملية وأسبابها“.

بينما تعتبر مقبرة الصليبخات من أكبر المقابر في الكويت، وتضم مقبرة السنة والمقبرة الجعفرية ومقبرة لغير المسلمين.

وأنشئت مقبرة ”السنة“ عام 1976، ويضم جزء منها قبور شيوخ الكويت، ودفن فيها العديد من الشهداء والشخصيات المعروفة، منهم أمراء الكويت السابقون ”الشيخ عبدالله السالم والشيخ صباح السالم والشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله والشيخ صباح الأحمد“، وفيها رفات بعض الشهداء والأسرى.

(المصدر: وطن – متابعات)

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