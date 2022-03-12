العثور على طفلة رضيعة في الجامع الأموي بدمشق watanserb.com
تعد هذه الحالة الخامسة التي تسجل لأطفال رضع تخلى عنهم ذويهم في العام الجديد
Imageحياتنا

العثور على طفلة رضيعة في الجامع الأموي بدمشق (شاهد)

كتب خالد الأحمد
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وطن – تكررت حالات رمي المواليد الجدد أمام المساجد والبيوت ومداخل الأبنية في سوريا. وسط تساؤلات كثيرة عن الأسباب التي تدفع الأهل أياً كانوا للتخلي عن فلذات أكبادهم وتركهم للمجهول.

دخلت للوضوء والصلاة

وفي هذا السياق، تم العثور مساء أول أمس ( الخميس) في حرم الجامع الأموي بدمشق. على طفلة تبين أنها حديثة الولادة ولا يتجاوز عمرها الأيام القليلة.

وأفادت مصادر محلية أن إحدى النساء دخلت إلى حرم الجامع وبحجة أنها ستقوم بالوضوء والصلاة. وضعت الطفلة لدى إحدى السيدات الموجودات ضمن الحرم. ومن ثم غادرت المكان ولم تعد.

وبعد نصف ساعة من غياب المرأة مجهولة الهوية تم البحث عنها من قبل موظفي الجامع الأموي ولكنهم لم يعثروا عليها. وذلك بحسب ما نشرته وزارة داخلية النظام السوري عبر حسابها في “فيسبوك”.

 

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مجمع لحن الحياة

وتم إخبار قسم شرطة الحميدية بدمشق حيث توجهت دورية إلى الجامع، وتم استلام الطفلة والاهتمام بها وأخذها إلى مشفى الأطفال بدمشق للاطمئنان على صحتها. والتحقيقات مستمرة لمعرفة ذوي الطفلة والعثور عليهم.

وأعلنت محافظة دمشق عن استلام الطفلة ونقلها إلى مجمع لحن الحياة بقدسيا لتقديم الرعاية لحين معرفة ذويها

وتعد هذه الحالة الخامسة التي تسجل لأطفال رضع تخلى عنهم ذويهم، منذ مطلع العام الجديد2022.

3 حالات كل شهر

وكانت مديرة مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة “الذي استقبل الطفلة الوليدة. قد أشارت إلى أن أي طفل “لقيط” تجده الشرطة تقوم بتحويله لدار الأيتام.

وأكدت في تصريح لموقع “صاحبة الجلالة” الموالي أن هناك تقريباً 3 حالات لأطفال لقطاء تأتي إلى المجمع كل شهر.

وأضافت أن المجمع وبعد استلام الطفل يرسل الوثائق للسجل المدني لتسجيله ويتم فتح إضبارة له في المجمع. مضيفة أن هناك أسراً غير قادرة على الإنجاب تنتظر قدوم طفل جديد إلينا وذلك لإلحاقه بها وتقوم بتربيته بموجب عقد إلحاق موقع من قبل الوزير وفق ما يُعرف بالتبني.

وأردفت مسؤولة المجمع  أن هناك حوالي 50 طفلاً تم إلحاقهم خلال عام 2021 . علماً أنه لا يضاف إلى دفتر العائلة التي تم إلحاقه بها. وعادة لا يقوم أحد بالسؤال عنهم مشيرة إلى أن هناك حالة واحدة ونادرة لطفلة لقيطة قامت والدتها بالبحث عنها وإيجادها وذلك بعد ستة أشهر.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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