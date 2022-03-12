أم أوكرانية وابنها طيار روسي قصف بلدها watanserb.com
أم أوكرانية وابنها طيار روسي
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أم أوكرانية تعبر عن “حزنها وعارها” لأن ابنها طيار حربي روسي قصف بلدها (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تحدثت أم أوكرانية دامعة عن “حزنها وعارها” عندما أدانت ابنها الطيار الروسي المقاتل الذي اعتقل بتهمة “قصف” بلدها.

وانهارت إيلينا جولوفينسكايا عندما كشفت رعبها من أن ابنها الرائد أليكسي جولوفينسكي كان يهاجم موطنها أوكرانيا.

وفي رسالة الفيديو، التي نشرها الجيش الأوكراني، قالت إنها شعرت بـ “الحزن والعار” واعتذرت لمواطنيها عن تصرفات ابنها.

وبحسب ما ورد أُسقطت طائرة أليكسي في منطقة ميكولايف في جنوب أوكرانيا في 5 مارس أثناء تحليقها في مقاتلة SU-30SM.

وبحسب ما ورد أخبر آسريه أنه سافر من شبه جزيرة القرم، حيث كان يقوم بمهام “استطلاع” للقوات الجوية الروسية.

وأظهرت لقطات نشرها الجيش الأوكراني خلال عطلة نهاية الأسبوع طيارًا عالقًا مع اسم جولوفينسكي وهو يستسلم على ركبتيه في أحد الحقول.

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وتم استجوابه في وقت لاحق ومثل أمام مؤتمر صحفي لوكالة الانباء الاوكرانية انترفاكس يوم الجمعة.

وقالت السيدة جولوفينسكايا إن ابنها يعمل طيارًا في وحدة الطيران البحرية الروسية وتم نشره في مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وأوضحت في مقطع الفيديو: “في 5 مارس 2022، تبعًا للأوامر الجنائية لقيادة الجيش الروسي، طار إلى ميكولايف ”.

وقالت: “تم إسقاطه من قبل الدفاع الجوي الأوكراني والقبض عليه. لقد علمنا بهذه الأخبار من وسائل الإعلام، وشاهدنا تقريراً عن سقوط الطيارين”.

وتابعت: “لقد غمرني الحزن والعار على ابني، وسمعنا مرارًا وتكرارًا عواء صفارات الإنذار من الغارات الجوية في كريمنشوك”.

وأردفت أنه “كان من الصعب بالنسبة لي أن أفهم كيف كان من الممكن تنفيذ الأمر الجنائي للقائد بشأن قصف أوكرانيا”. مضيفة “بطبيعة الحال، أنا قلقة على ابني منذ أسره، الحمد لله أنه نجا”.

وقالت “أعتذر للشعب الأوكراني وأعتذر عن ابني ولنفسي لأنني لم أستطع تربية شخص طبيعي لائق.”

(المصدر: ديلي ميل)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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