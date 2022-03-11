من هم المرتزقة الذين ستجلبهم روسيا من سوريا إلى أوكرانيا؟! (تحليل)

وطن – مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثالث، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة على جلب مقاتلين متطوعين من الشرق الأوسط ، وخاصة سوريا.

من الواضح أن لدى سوريا مجموعة “غنية” من المقاتلين يمكن الاستفادة منها.

إن الجيش الروسي متجذر بعمق في دولة الشرق الأوسط، حيث ساعد تدخله – الذي بدأ في عام 2015- الرئيس السوري بشار الأسد على كسب اليد العليا في الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عامًا.



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لكن الأمر الأقل وضوحًا هو مدى أهمية أو ضخامة أو فعالية الانتشار السوري.

يوم الجمعة، تحدث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عن “أكثر من 16000 طلب” بالفعل من الشرق الأوسط على الرغم من أنه لم يحدد أي دولة.

يقول نشطاء المعارضة السورية إن روسيا بدأت مؤخرًا جهود التجنيد في سوريا لحرب أوكرانيا. لكنها قدرت حجم هذه الجهود حتى الآن بأعداد أقل بكثير.

إذن من هم هؤلاء المتطوعون المحتملون؟

لا يوجد نقص في المقاتلين

أدت الحرب الطويلة والشاقة في سوريا إلى ظهور عدد كبير من الفصائل المسلحة والميليشيات والمرتزقة من جميع أطراف النزاع.

تضم صفوف الجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة في سوريا عشرات الآلاف من ما يسمى بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي الميليشيات المسيحية والمنشقين عن الجيش المهرة في حرب المدن وحرب العصابات.

وتشمل أيضًا وحدات وميليشيات رديفة أخرى مدعومة من روسيا قاتلت إلى جانب الجيش السوري.

وبحسب داني مكي، محلل الشؤون السورية: “إذا لزم الأمر، يمكن لروسيا تجنيد أعضاء هذه الجماعات بسرعة للقتال في أوكرانيا”.

لم تقتصر هذه القوات، التي انضم إليها مقاتلون مدعومون من إيران من العراق ولبنان وأماكن أخرى في المنطقة على قتال الثوار السوريين فحسب، بل ساعدت أيضًا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن اجتاح أجزاء كبيرة من العراق وسوريا في عام 2014.

كما انتشر الآلاف من المرتزقة من شركة المقاولات الخاصة الروسية فاغنر في سوريا.

كتب مكي في تحليل لمعهد الشرق الأوسط، حيث قال: “نظرًا لبؤس الاقتصاد السوري، لن يكون هناك نقص في الرجال المتمرسين في القتال ممن هم في سن الخدمة العسكرية على استعداد لوضع حياتهم على المحك من أجل قدر ضئيل من المكاسب المادية”.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجنيد مقاتلين سوريين للصراعات في الخارج.

جندت تركيا، وهي لاعب رئيسي آخر في سوريا، مرتزقة سوريين لتعزيز مقاتليها في حروب أخرى.

وتشمل هذه الصراعات في أذربيجان وليبيا، حيث لا يزال وجود الآلاف من المقاتلين الأجانب، بمن فيهم أولئك القادمون من سوريا والسودان وتركيا عقبة رئيسية أمام السلام.

جهود التوظيف الحالية

بدأت الأدلة للتو في الظهور لتجنيد المقاتلين السوريين، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

قال عمر أبو ليلى، الناشط المقيم في أوروبا والذي يدير مجموعة دير الزور 24 لمراقبة الحرب في سوريا، إن التجنيد الذي تديره مجموعة فاغنر استمر لعدة أيام في محافظة دير الزور الشرقية بالقرب من الحدود مع العراق.

قال أبو ليلى إنه حتى الآن سجل عشرات الرجال في المحافظة.

وزعم أن روسيا كانت تعرض على متطوعين من البلاد ما بين 200 دولار و 300 دولار للعمل كحراس أمن في أوكرانيا لمدة ستة أشهر في كل مرة.

يشير بعض المراقبين والنشطاء السوريين إلى أن أي تجنيد جار هو رمز رمزي إلى حد كبير حتى الآن ولا يزال في مراحله الأولى.

قال أحمد الأحمد، ناشط معارض في شمال غرب سوريا، إنه في بلدة إثرايا الشمالية التي تسيطر عليها الحكومة، طلب الروس من كبار الضباط في الفيلق الخامس، وهو قوة من الجيش السوري تدعمه روسيا، تجنيد شبان من ذوي الخبرة في القتال في المناطق الحضرية الذين هم على استعداد للذهاب إلى أوكرانيا.

وقال إن ما يصل إلى 3000 شخص سجلوا في جنوب سوريا. ولم يتسن على الفور لوكالة أسوشيتد برس تأكيد هذه التقارير.

قالت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وهي منظمة مجتمع مدني مستقلة، في تقرير هذا الأسبوع إنها قابلت ما لا يقل عن سوريين مقيمين في ريف دمشق ومسجلين لدى الأجهزة الأمنية الحكومية السورية.

وأكدوا أن القوائم بأسماء المجندين المحتملين ستقدم إلى القوات الروسية في سوريا للموافقة عليها للانتشار في أوكرانيا.

“ليس لديهم الكثير ليخسروه”

المقاتلون المتمرسون في القتال من ذوي الخبرة في حروب المدن في سوريا ليس لديهم في بعض الحالات الكثير ليخسروه.

ومع ذلك ، على الرغم من عقدهم في الحرب، فإن المقاتلين السوريين، على سبيل المثال، ليسوا معروفين بكونهم مقاتلين أكفاء بشكل خاص.

بالعودة إلى عام 2015، تطلب الأمر من القوات الجوية الروسية ومقاتلي حزب الله اللبناني والقوات الإيرانية دعم جيش الأسد الناشئ ضد المعارضة.

لطالما كان للمقاتلين الأجانب اليد العليا في ساحات القتال طوال الصراع ، بما في ذلك الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

كما تساءل خبراء سوريا عن فائدة المجندين من الشرق الأوسط في أوكرانيا. حيث لا يتحدثون اللغة ولا يعرفون التضاريس أو الظروف الجوية القاسية.

ومع ذلك، إذا امتدت الحرب وتعثرت القوات الروسية، فسيصبح المقاتلون الأجانب خيارًا أكثر جاذبية.

وقال المحلل مكي إن التقارير التي تتحدث عن قتال سوريين مع روسيا سابقة لأوانها.

وقال: “مع ذلك، بالنظر إلى الخسائر المتزايدة لموسكو ، فإن السوريين يصنعون مرتزقة جذابين ومنخفضي التكلفة في نظر روسيا”.

(المصدر: apnews)

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