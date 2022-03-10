من قال أنه عليك أن تمشي 10 آلاف خطوة في اليوم؟ إليك الرقم الحقيقي لصحة جيدة

وطن- ليس من الضروري المشي 10 آلاف خطوة في اليوم لتكون بصحة جيدة. فوفقا لدراسة حديثة، سيكون العدد أقل قليلا.

بالتأكيد أنك سمعت أن “10 ألاف خطوة يوميًا” طريقة مثالية للحفاظ على لياقتك البدنية. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن هذا الرقم عن طريق العلم، ولكنه جزء من حملة إعلانية يابانية قديمة.

دعونا نرى إذن لماذا ليس من الضروري السير 10000 خطوة في اليوم وما هو الرقم الحقيقي للبقاء بصحة جيدة.

كم عدد خطوات المشي في اليوم

بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن صحيفة “أوك دياريو” الاسبانية، فإن المشي عموما يحسن من الصحة الجسدية والنفسية للإنسان. وهذا ينطبق أيضا على ما قالته العديد من الدراسات، لكن لا يتعين عليك اتخاذ قاعدة الـ 10000 خطوة -التي يشاع أنها الأفضل- كمسلّمة.

يعود تاريخ هذه الفكرة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964، وقد حظيت هذه الدورة برعاية كبيرة في مجال الإعلانات.

وتضمنت إحدى الحملات، التي تم مشاهدتها خلال تلك الألعاب. عملية تسويق عداد خطوات ما يسمى مانبو-كي، والذي يعني حرفياً “10000 خطوة” باللغة اليابانية.

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علاج وقائي من المخاطر الصحية

ومنذ ذلك الحين، تمت التوصية بهذا المقدار من الخطوات، كعلاج وقائي من المخاطر الصحية.

وعلى الرغم من ذلك، نشرت أماندا بالوش، الأستاذة المساعدة في قسم علم الحركة في جامعة ماساتشوستس. دراسة في وقت سابق من شهر مارس، كشفت فيها عن عدد الخطوات التي يجب اتخاذها للبقاء بصحة جيدة. والتي قدرت بحوالي 7000 خطوة.

للوصول إلى هذا الرقم، جمعت بالوش مجموعة متكونة من 2000 بالغ في منتصف العمر، تم إعطاؤهم جهازًا يحسب الخطوات التي قطعوها كل يوم.

ووفقًا لنتائج التحقيق المذكور، تبين أن العدد الأمثل للخطوات هو تلك السبعة آلاف خطوة؛ بعد هذا الرقم، لم يلاحظ أي تغير أو ميزة خاصة.

وتبعا للدراسة التي تم إجراؤها، تراوح خطر الوفاة بين جميع الأشخاص. الذين لم يمشوا على الإطلاق بين 50٪ و 70٪.

فوائد المشي

كما أوضح المؤلفون في الدراسة التي نشرتها شبكة جاما، أن “المشاركين الذين قطعوا ما يقارب من 7000 خطوة يوميًا أو أكثر. شهدوا معدلات وفيات أقل من المشاركين الذين قطعوا أقل من 7000 خطوة يوميًا”.

ختاما، يساعد المشي على حرق السعرات الحرارية، حتى نحافظ على وزن صحي ونتجنّب السمنة. كما أنها رياضة تقوي القلب وتخفف من آلام المفاصل، وتعزز من وظيفة المناعة، بالإضافة غلى أنها تقوي عضلات الساق، بل وتحسن وظائفنا الإدراكية.

يقلل المشي لمدة 30 دقيقة فقط في اليوم من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 42٪. وفي حالة كبار السن يوصى بالسير لمدة نصف الساعة وفي حالة عدم قدرتهم على ذلك ينصح بالمشي لمدة 15 دقيقة على الأقل.

المصدر: (أوك دياريو – ترجمة وتحرير وطن)

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