باكستان.. الطفلة “جنة” ذات الـ7 أيام فقط قُتلت رمياً بالرصاص على يد والدها لسبب صادم!

وطن – ألقت السلطات الباكستانية، القبض على أب قام بقتل طفلته البالغة من العمر سبعة أيام فقط. رمياً بالرصاص. وذلك لأنه أراد أن يكون مولوده الأول صبيا في قضية أثارت الغضب في باكستان.

جنات

وبحسب ما ترجمت “وطن” عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد قالت الشرطة إن الطفلة المولودة حديثاً التي تُدعى جنات – وتعني “الجنة” باللغة الأوردية. وقد أُطلق والدها عليها النار خمس مرات يوم الاثنين في منزلها في مدينة ميانوالي بوسط البلاد.

وذكرت صحيفة “داون” المحلية أن المشتبه به ، ويدعى شهزيب خان ، دخل منزله وأمر زوجته بتسليم جنات. ثم أطلق النار عليها.

وأشارت الشرطة إلى أن شهزيب الذي تزوج قبل عامين. هرب بعد ذلك من مكان الحادث. ولكن تم اعتقاله في حي قريب بعد أيام.

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إنجاب الفتيات إهانة!

ويعتبر إنجاب الفتيات، في بعض العادات القبلية في باكستان، إهانة للرجال.

وقد قدم عم الطفلة، والمدعو هداية الله خان. شكوى رسمية ضد المشتبه به لقتله.

وقال هداية الله “ولدت طفلة … كان غاضبا” في إشارة إلى الأب.

وقالت قريبة العائلة، إن القاتل شهزيب لم يعد إلى منزله بعد أن اكتشف أن زوجته أنجبت طفلة. ورفض قبولها.

حاول أقارب الطفلة حمايتها

وقال هداية الله إن الأب القاتل دخل منزل الأسرة حيث تجمع الأقارب وأمر زوجته بتسليم جنات إليه.

وتابع في حديثه لصحيفة “داون”: “أخذ شهزيب الفتاة بين يديه وقتلها بالرصاص”.

وأكد هداية الله أنه حاول أخذ الطفلة بعيدًا عن شهزيب، لكن والدها صوب البندقية نحوه وأقارب آخرين وهددهم بإطلاق النار عليهم إذا اقتربوا منه.

غضب في باكستان

وأثارت القضية غضبًا في باكستان ، حيث أدان الجمهور الموت “الوحشي” للمولودة الجديدة.

وكتب تحسين قاسم على “تويتر”: “هذا يتجاوز البربرية والوحشية. الحل الوحيد لوقف هذه الجرائم هو شنقه علنا ​​”.

بينما كتب الناشط مصباح منير: “أشعر بالاشمئزاز حتى النخاع. أشعر بشعور رهيب تجاه الأم. انظر إلى الابنة الجميلة التي لديها. النساء يقودن العالم ، إنه عام 2022”.

عنفاً متزايداً ضد النساء

وفي هذا السياق، تقول جماعات حقوق الإنسان إن الفتيات والنساء يواجهن عنفاً متزايداً لأسباب متنوعة في باكستان. والتي تقع ثلاث نقاط فوق قاع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأفاد فيصل إدهي ، الذي يرأس أكبر مجموعة خيرية للرعاية الاجتماعية في كراتشي أكبر مدن باكستان. أنه تم العثور على أكثر من 500 جثة رضع ملقاة على مدار العامين الماضيين. كان معظمهم من الفتيات.

حالات قتل سابقة

وكان هناك عدد من الحالات البارزة في السنوات الأخيرة لقتل الآباء بناتهم في باكستان لأنهم يعتبرونهن عبئًا.

ففي عام 2015 ، قتل إرشاد أحمد بناته الثلاث ، التوأم تشاشمان وأمان البالغتان من العمر سبع سنوات وفازة البالغة من العمر خمس سنوات. بعد أن أقنع زوجته شبانة ناز على حضور حفل زفاف مع ابنهما الوحيد.

ولم تأخذ شبانة سوى واحدة من بناتها ، الأصغر في الثانية من عمرها ، بعد أن رفضت تركها في منزلهم مع شقيقاتها.

وعندما عادت شبانة من حفل الزفاف ، اكتشفت جثث فتياتها الثلاث الصغيرات ملقاة على السرير، وقد هرب والدهن.

وفي عام 2013 ، قُبض على عمر زيب ، 28 عامًا ، في باكستان بتهمة إغراق ابنته البالغة من العمر 18 شهرًا لأنه كان يريد ذكراً.

المصدر: (ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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