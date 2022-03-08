من قلب الجزيرة اليمنية.. مستشار ابن زايد يدعو لضم “سقطرى” للإمارات كإمارة ثامنة (شاهد)

وطن – تسبب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في موجة غضب واسعة بين النشطاء اليميين بعد دعوته غير المباشرة لضم جزيرة “سقطرى” اليمنية إلى الإمارات وجعلها إمارة ثامنة لها.

عبدالخالق عبدالله يدعو لضم سقطرى إلى الإمارات

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر عبدالخالق عبدالله، صورا وثقت زيارته للجزيرة اليمنية التاريخية التي باتت الإمارات تسيطر عليها بشكل فعلي، وتسير الرحلات إليها كما ظهر مؤخرا حتى أن إسرائيليين زارو الأرخبيل اليمني عبر الإمارات.

احييكم هذا المساء من سقطرى جزيرة السعادة التي رغم صغر مساحتها فانها تحتضن كثافة استثنائية وعجيبة من التنوع حيوي من نباتات وأشجار وحشرات وحيوانات برية وبحرية بما في ذلك 730 نوع سمك و192 من الطيور و96 من الزواحف وأشهر أشجارها شجرة دم الأخويين نسبة إلى قابيل وهابيل pic.twitter.com/ChUf48Nuvs — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 7, 2022



وفي دعوة مبطنة خبيثة لضم الجزيرة اليمنية للإمارات، زعم الأكاديمي الإماراتي أن بعض سكان “سقطرى” أخبروه أنهم يتمنوا أن تكون جزيرتهم الإمارة الثامنة في دولة الإمارات.

وكتب ما نصه:”أسعد الله صباحكم من سقطرى التي قيل انها عروس المحيط، وقيل انها جوهرة الجنوب العربي وقيل انها اجمل الجزر اليمنية. والبعض ممن تحدثت اليهم من أهلها الطيبين يتمنى ان تكون الإمارة الثامنة في دولة الإمارات”.

اسعد الله صباحكم من سقطرى التي قيل انها عروس المحيط وقيل انها جوهرة الجنوب العربي وقيل انها اجمل الجزر اليمنية والبعض ممن تحدثت اليهم من أهلها الطيبين يتمنى ان تكون الإمارة الثامنة في دولة الإمارات https://t.co/MhhaicgLnb — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 8, 2022



وتسببت دعوة مستشار ابن زايد بضم “سقطرى” للإمارات، في موجة غضب واسعة بين النشطاء اليمنيين على تويتر والذين أمطروه بالردود اللاذعة.

نشطاء لـ مستشار ابن زايد: استعيدوا جزركم المحتلة أولا

وفي هذا السياق رد عليه محمد المحيمد:”تغريدة الإماراتي عبدالخالق عبدالله، والتي ذكر فيها أن جزيرة سقطرى هي الإمارة الثامنة. تعكس الخفة والتفاهة والسفاهة التي يتعاملون بها سياسيا وإعلاميا وحتى عسكريا مع قضايا كبيرة تقرر مصير وتاريخ المنطقة، هنيئا لأعدائهم بهم.”

تغريدة الإماراتي عبدالخالق عبدالله والتي ذكر فيها أن جزيرة سقطرى هي الإمارة الثامنة تعكس الخفة والتفاهة والسفاهة التي يتعاملون بها سياسيا وإعلاميا وحتى عسكريا مع قضايا كبيرة تقرر مصير وتاريخ المنطقة. هنيئا لأعدائهم بهم. — محمد المحيميد Mo’d Almuhaimid (@Almohaimed) March 8, 2022

فيما قال النميري الهلالي: “الإمارة الثامنة في عينك.. اذا جيتو تساعدونا ولا الله معكم برع من ارضنا قد أخرجنا بريطانيا وكسرنا البرتغال ودعسنا الحوثي.. اذا تريدون إمارة ثامنة فهي في يد إيران اما الجنوب خط أحمر.”

الإمارة الثامنة في عينك اذا جيتو تساعدونا ولا الله معكم برع من ارضنا قد أخرجنا بريطانيا وكسرنا البرتغال ودعسنا الحوثي اذا تريدون إمارة ثامنة فهي في يد إيران اما الجنوب خط أحمر — النميري الهلالي /شبوة/ (@Qwqme5cR6fk0abO) March 8, 2022



كما هاجم الصحفي اليمني هائل البكالي عبدالخالق عبدالله بقوله:”سقطرى يمنية وحدوية، ولن تكون كما تتوهم أنت أو تطمح.”

سقطرى يمنية وحدوية، ولن تكون كما تتوهم أنت أو تطمح. — هائل البكالي (@hailalbakaly) March 8, 2022

وغرد ناشط باسم عبدربه الشايف، مهاجما الإمارات:”سقطرة جوهرة اليمن السعيد و درة تاج جزرنا الحبيبة، وإن دنس ارضها بعض الطروش القادمين بلا هوية ولا تاريخ.”

وسخر عدي العنسي، من عبدالخالق عبدالله:”حفظ الله عمان ذي رحمتكم واعطتكم ارض تسكنون فيها(ساحل عمان) مع انكم لاتستاهلون الرحمة.”

وتابع سخريته:”قال الإمارة الثامنة.. أولا استعيدوا جزركم الثلاث التي اخذتها منكم إيران وافتتحت مؤخرا مطار في احد الجزر، وانتبهوا للامارات السبع الباقية من الأعاصير اليمانية القادمة.”

حفظ الله عمان ذي رحمتكم واعطتكم ارض تسكنون فيها(ساحل عمان) مع انكم لاتستاهلون الرحمه قال الإمارة الثامنة 🤣🤣🤣

اولا استعيدوا جزركم الثلاث التي اخذتها منكم إيران وافتتحت مؤخرا مطار في احد الجزر،

وانتبهوا للامارات السبع الباقية من الأعاصير اليمانية القادمة.#الإمارات_غير_آمنه — عدي العنسي (@Oalans1) March 8, 2022

إسرائيليون في سقطرى برعاية الإمارات

ويشار إلى أنه في يناير الماضي، تداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة، لسائح اسرائيلي في جزيرة سقطرى اليمنية التي تسيطر عليها الإمارات.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان والذي نشر الصورة “بن غالب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” وقتها: “في صورة إستفزازية.. سائح اسرائيلي يتجول في سقطرى حاملا علم بلاده”.

في صورة إستفزازية.. سائح اسرائيلي يتجول في #سقطرى حاملا علم بلاده مصادر محلية أكدت أنقوات الإنتعالي،تقوم بتوفير الحماية للسياح الاسرائليين،رغم أن الاخيرين لا يتورعون عن استفزاز السكان بإظهار انتمائهم لدولة الكيان الصهيوني.

وأضافت المصادر أن ثقة السياح الاسرائيلين بالحماية

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وأكد نقلا عن مصادر محلية أكدت “أن قوات الإنتقالي تقوم بتوفير الحماية للسياح الاسرائليين. رغم أن الاخيرين لا يتورعون عن استفزاز السكان بإظهار انتمائهم لدولة الكيان الصهيوني”.

وبحسب “بن غالب” فإن ثقة السياح الاسرائيليين بالحماية الاماراتية تنامت مؤخرا بشكل كبير. وصار البعض منهم يقوم بحمل العلم الاسرائيلي أثناء توثيق جولاتهم في سقطرى أمام أعين الجميع. في تطور يؤكد تعمد استفزاز مشاعر اليمنيين.

وعكست الصورة المتداولة، للسائح الإسرائيلي وهو يتجول في سقطرى، حجم استهتار الإمارات والسائح أيضا باليمن واليمنيين الذين يرفضون بشكل قطعي التطبيع مع دول الاحتلال.

سيطرة الإمارات على سقطرى

وكانت الإمارات قد سيطرت وبتواطؤ من السعودية، على أرخبيل سقطرى بشكل كامل في يونيو 2020. عبر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لها.

هذا الفيديو دليل واضح على سرقة أشجار #سقطرى ونقلها إلى أبو ظبي pic.twitter.com/540iiw6LKp — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) March 9, 2019

وتواصل الامارات توسيع وتثبيت سيطرتها على أرخبيل سقطرى ومعاملتها كجزء من الاراضي التابعة لها. بما في ذلك استمرارها بمنح الإذن للسياح الاجانب بزيارة الارخبيل ومن ضمنهم السياح الاسرائيليين.

وبحسب “بن غالب”، فإن المصادر تقول إن ابوظبي تقوم بإيلاء السياح الاسرائيليين اهتماما خاصا من خلال توفير الحماية الامنية لهم أثناء تجولهم بالأرخبيل.

وتكشف الشواهد الدامغة الأهداف الحقيقية التي يسعى إليها تحالف العدوان على اليمن. والتي تؤكد استباحة الإمارات للأرخبيل وبعض المحافظات اليمنية وتنفيذ أجندة خدمة لأطماع الكيان الصيهوني والأمريكي بالجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي. والتي أصبحت تتحكم فيها بكل شيء.

يُشار إلى أن محمية جزيرة سقطرى مهددة بالانهيار جراء أعمال البناء والحفريات والإستحداثات والتغييرات الديمغرافية والجغرافية التي تقوم بها الإمارات. والتي نتج عنها طرد المئات من الطيور والحيوانات.

إضافة إلى انهيار البيئة النباتية بعد إجرامها المتمثل بقطع شجرة دم الأخوين في الجزيرة وجرف الشعاب المرجانية الفريدة بشكل وحشي ومحاولة نقلها إلى أبو ظبي. بتواطؤ صريح وواضح من قبل منظمة “اليونسكو” الأممية التي لم تبدِ أي تحرك أمام هذا التهديد الخطير للجزيرة وأحيائها.

وتستغل الإمارات الجزيرة اليمنية ذات الطبيعة والموقع النادر في تحقيق أطماعها. ولم يكتف محمد بن زايد بنهب خيرات الجزيرة وأشجارها النادرة ونقلها إلى أبوظبي.

أرخبيل سقطرى

وسقطرى هي أرخبيل يمني مكون من ست جزر على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن.

من اروع واجمل الجزر العالميه هي جزيره سقطرى اليمنيه …جمال إلهي بديع ومناخ معتدل …. pic.twitter.com/LJWGKJ0fDC — جزيرةسقطرىsocotra island (@socotraisland43) October 19, 2021

وتقع على بعد حوالي 240 كيلومترًا (150 ميل) شرق سواحل الصومال و 380 كيلومترًا (240 ميلًا) جنوب شبه الجزيرة العربية.

ويشمل الأرخبيل ـ وفق التعريف المتاح على ويكيبديا ـ جزيرة رئيسية وهي سقطرى. إضافة الى خمس جزر أخرى هي: درسة وسمحة وعبد الكوري، وصيال عبد الكوري وصيال سقطرى وسبع جزر صخرية وهي صيرة وردد وعدلة وكرشح وصيهر وذاعن ذتل وجالص.

وتعد جزيرة سقطرى أكبر الجزر العربية واليمنية، ويبلغ طول الجزيرة 125 كم وعرضها 42 كم. فيما يبلغ طول الشريط الساحلي 300 كم، وعاصمة الجزيرة حديبو.

بينما بلغ عدد سكان الجزيرة حسب تعداد 2004م 175,020 ألف نسمة.

شهرة سقطرى وأهميتها التاريخية

ترجع شهرة سقطرى وأهميتها التاريخية إلى بداية العصر الحجري وازدهار تجارة السلع المقدسة، ونشاط الطريق التجاري القديم – طريق اللبان.

وقد اشتهرت سقطرى بإنتاج الند وهو صنف من أصناف البخور، وبإنتاج “الصبر السقطري” كأجود أنواع الصبر.

وزادت أهميتها وتردد ذكرها إلى شعوب حضارات العالم القديم التي كانت تنظر إلى السلع المقدسة نظرة تقديس البخور والمر والصبر واللبان ومختلف الطيب.

كما كانوا يسمون الأرض التي تنتج هذه السلع الأرض المقدسة ولهذا سميت جزيرة سقطرى عند قدماء اليونان والرومان بجزيرة السعادة.

نباتات وحيوانات نادرة

وجدير بالإشارة أن أن 73% من أنواع النباتات (من أصل 528 نوعاً) و 09% من أنواع الزواحف و 59% من أنواع الحلزونيات البرية المتواجدة في الأرخبيل غير موجودة في أي مناطق أخرى من العالم.

توجد في اليمن 2,836 نوعاً من النباتات.

وتعد بيئة اليمن غنية بالنباتات المتوطنة والتي لا توجد في أي مكان آخر في العالم، إذ تقدر عدد النباتات المتوطنة بحوالي 455 نوع، منها 307 نوع متوطن في جزيرة سقطرى، والتي تشكل حوالي 16% من النباتات في اليمن.#اليوم_الدولي_للتنوع_البيولوجي pic.twitter.com/J4EMaKS3nD — حلم أخضر Holm Akhdar (@holmakhdar) May 22, 2020

أما بالنسبة للعصافير، فالموقع يؤوي أنواعاً هامة على المستوى العالمي (291 نوعاً، يتوالد 44 منها في الجزر، فيما يهاجر 58 منها بانتظام). ومن بينها بعض الأنواع المهددة بالانقراض.

وتتميز الحياة البحرية في سقطرى بتنوع كبير، مع تواجد 352 نوعاً من المرجان الباني للشعب. و 730 نوعاً من الأسماك الساحلية، و 300 نوع من السراطين والكركند والإربيان.

كما تم تصنيف الجزيرة كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2008.

بينما صنفتها صحيفة “نيويورك تايمز” كأجمل جزيرة في العالم لعام 2010 نظراً للتنوع الحيوي الفريد والأهمية البيئية لهذه الجزيرة وانعكاسها على العالم.

(المصدر: تويتر – وطن)

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