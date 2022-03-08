رونالدو وتكهنات الأزمة مع المدرب رالف رانغنيك watanserb.com
سبب غياب رونالدو عن ديربي مانشستر يونايتد
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ما هو السر وراء غياب الدون رونالدو عن ديربي مانشستر يونايتد؟!

صحيفة تكشف عن تكهنات وجود أزمة بين رونالدو والمدرب رانغنيك

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يبدو أن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع فريق مانشستر يونايتد في مواجهة الديربي الماضية أمام نظيره مانشستر سيتي لم تكن بسبب الإصابة، بل كانت خروجه من التشكيلة لأسباب فنية وتكتيكية.

غياب رونالدو عن ديربي مانشستر يونايتد

وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية في تقرير نشرته بوقت سابق، بأن العلاقة بين المدرب الألماني رالف رانغنيك مع البرتغالي كريستيانو رونالدو تبدو متوترة للغاية، حيث زادت حدتها بعد سفر الأخير إلى دولة البرتغال. حينما علم بأنه خارج تشكيلة فريق مانشستر يونايتد. كما وهو ما أثار الفوضى داخل غرفة تبديل ملابس الشياطين الحمر.

وكان المدرب الألماني رالف رانغنيك قد خرج بتصريح عقب نهاية المباراة، بهزيمة فريقه مانشستر يونايتد. أمام مانشستر سيتي في قمة الديربي برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. معلقاً على سبب غياب رونالدو عن المباراة، ” رونالدو كان يعاني من انزعاج في منطقة عضلة الفخذ، وهذا كان سبب عدم تواجده في المباراة”.

عدم تصديق رواية سبب غياب رونالدو

كما ولم يصدق أسطورة نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” روي كين، حديث المدرب رانغنيك عن سبب غياب كريستيانو رونالدو عن المباراة .أمام مانشستر سيتي، قائلاً: ” أمر لا يصدق بشأن سبب غياب رونالدو عن المباراة، وهناك سبب آخر وراء الغياب. وبقية القصة لم يرويها أحد”.

وانضم إلى قائمة الغير المصدقين براوية سبب غياب رونالدو عن مواجهة ديربي الأخيرة. شقيقة صاروخ ماديرا  كاتيا إيفيرو، بعد قيامها بوضع علامة إعجاب على أحد المنشورات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث على أن سبب غياب رونالدو كان لأسباب فنية وليس بسبب الإصابة.

عودة رونالدو إلى تدريبات مانشستر يونايتد

والتقطت عدسات الكاميرا عن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء، إلى التدريبات الجماعية لفريق الشياطين الحمر عقب الهزيمة الأخيرة للفريق في مباراة ديربي مانشستر يونايتد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. في إطار الاستعدادات للمواجهة المقبلة أمام توتنهام في منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق مانشستر سيتي. برصيد 69 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ذا صن)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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