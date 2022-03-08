مباراة مانشستر سيتي وسبورتيغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مباراة مانشستر سيتي وسبورتيغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا
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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ولشبونة في إياب دوري أبطال أوروبا

منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يستضيف ميدان الاتحاد في العاصمة البريطانية لندن موعد مباراة مانشستر سيتي ولشبونة المرتقبة مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات إياب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولشبونة

وستقام المواجهة النارية القوية بين فريق مانشستر سيتي وسبورتيغ لشبونة في منافسات دوري أبطال أوروبا، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وكذلك بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وكالعادة ستبث وقائع مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي ولشبونة. عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، التي تمتلك الحقوق الملكية في بث مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وستنقل المباراة على قناة “beIN Sports HD 2” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11012، وباستقطاب أفقي. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتيغ لشبونة البرتغالي، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ولشبونة

وواجه فريق مانشستر سيتي الوصيف النسخة الماضية لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، نظيره سبورتيغ لشبونة البرتغالي في ثلاث مباريات قارية سابقة.

كما وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز في مباراتين على منافسه لشبونة، بينما تمكن الأخير من تحقيق الفوز في مباراة واحدة.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد حسم التأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة القارية بعد تحقيق الفوز بخماسية نظيفة دون مقابل، على منافسه لشبونة في منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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