تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ولشبونة في إياب دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف ميدان الاتحاد في العاصمة البريطانية لندن موعد مباراة مانشستر سيتي ولشبونة المرتقبة مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات إياب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولشبونة

وستقام المواجهة النارية القوية بين فريق مانشستر سيتي وسبورتيغ لشبونة في منافسات دوري أبطال أوروبا، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وكذلك بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مانشستر سيتي ملك الرباعيات في الدوري الممتاز! ⚽️👑 🔷 #السيتي pic.twitter.com/P8dH7lBOEL — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 7, 2022

القناة الناقلة للمباراة

وكالعادة ستبث وقائع مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي ولشبونة. عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، التي تمتلك الحقوق الملكية في بث مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وستنقل المباراة على قناة “beIN Sports HD 2” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11012، وباستقطاب أفقي. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتيغ لشبونة البرتغالي، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ولشبونة

وواجه فريق مانشستر سيتي الوصيف النسخة الماضية لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، نظيره سبورتيغ لشبونة البرتغالي في ثلاث مباريات قارية سابقة.

كما وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز في مباراتين على منافسه لشبونة، بينما تمكن الأخير من تحقيق الفوز في مباراة واحدة.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد حسم التأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة القارية بعد تحقيق الفوز بخماسية نظيفة دون مقابل، على منافسه لشبونة في منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

(المصدر: وطن + تويتر)

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