آخر تطورات إصابة مبابي وجاهزيته للمشاركة في مواجهة ريال مدريد

وطن – أفادت تقارير صحفية بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي قد أخبر زملائه المقربين في نادي باريس سان جيرمان، على جاهزيته للمشاركة في مواجهة ريال مدريد في إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” سينتياغو برنابيو”.

تطورات إصابة مبابي

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قد أبلغ عدد من المقربين منه داخل النادي الباريسي بأن الإصابة الأخيرة في التدريبات لا تقف عائقاً. أمام المشاركة في مواجهة منافسه ريال مدريد في مباراة يوم الغد.

كما وأردفت الصحيفة، ” الفرنسي كيليان مبابي سيخضع إلى المزيد من الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء، من أجل حسم الموقف النهائي من المشاركة في قائمة فريق باريس سان جيرمان. أمام ريال مدريد في إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا”.

إصابة مبابي في تدريبات باريس سان جيرمان

وكان النجم الفرنسي مبابي قد تعرض إلى إصابة يوم الإثنين الماضي، عقب تدخل من قبل أحد زملائه في فريق باريس سان جيرمان أثناء خوض التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة الفريق الملكي الإسباني في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

كما وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في خبر نشرته في وقت سابق، بأن إصابة مبابي الأخيرة في التدريبات الجماعية مع فريق باريس سان جيرمان، قد تقف عائقاً أمام عدم جاهزيته للمشاركة مع قائمة النادي الباريسي في مواجهة ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، ” نادي باريس سان جيرمان. قد يخشى من إصابة مبابي بكسر في قدمه، لكن الفحوصات الطبية الأولية قد استبعدت ذلك”.

This is the knock mbappe took in training. Should be available on Wednesday pic.twitter.com/3BZWvNq9DR — Xabhi ✪ (@FCB_Lad) March 7, 2022

فيما أعلن باريس سان جيرمان عن القائمة الرسمية المشاركة. في مواجهة فريق ريال مدريد “الميرينغي” مع تواجد المصاب مبابي في الأمسية الكروية الحاسمة يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. بينما يستمر غياب الماتادور الإسباني سيرخيو راموس بسبب الإصابة العضيلة.

🆗🗒️ قائمة الفريق 💙❤️ pic.twitter.com/RMbwd1OiZ6 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 8, 2022

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان هدف الفوز النظيف في الوقت القاتل داخل شباك مرمى ريال مدريد داخل ملعب حديقة الأمراء الباريسية. في ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن + موندو ديبورتيفو)

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