موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف فريق ليفربول مواجهة القوة والإثارة أمام نظيره إنتر ميلان مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

وستنطلق مباراة ليفربول وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج .عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات”beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

عليكم فقط مشاهدة فان دايك جيدًا لتعلُّم طريقة الدفاع التكتيكي! 😍 60 مباراة للعملاق فيرجيل على آنفيلد بدون هزيمة 👏 pic.twitter.com/F165SaHWYP — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2022

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات”beIN Sports” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام نظيره الضيف إنتر ميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

Trent Alexander-Arnold has a career-high 1⃣6⃣ assists in all competition this season after setting up Liverpool's winner today 💪 Best full-back in the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/oUYBCthUd0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2022

أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، نابى كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون، كما وسيكون في هجوم الفريق ثلاثي اللاعبين، محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المباراة الصعبة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: روبن جوسينس، دينزل دومفريس، ستيفان دى فرى، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، هاكان تشالهان أوغلو، خواكين كوريا، أرتورو فيدال، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، أليكسيس سانشيز.

Ending his goal drought in style… Lautaro Martínez ⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/wbaomT7tcb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2022

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز النظيف بهدفين دون رد على ميدان منافسه إنتر ميلان في ذهاب منافسات دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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