مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
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موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يستضيف فريق ليفربول مواجهة القوة والإثارة أمام نظيره إنتر ميلان مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان

وستنطلق مباراة ليفربول وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج .عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات”beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات”beIN Sports” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام نظيره الضيف إنتر ميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، نابى كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون، كما وسيكون في هجوم الفريق ثلاثي اللاعبين، محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المباراة الصعبة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: روبن جوسينس، دينزل دومفريس، ستيفان دى فرى، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، هاكان تشالهان أوغلو، خواكين كوريا، أرتورو فيدال، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، أليكسيس سانشيز.

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز النظيف بهدفين دون رد على ميدان منافسه إنتر ميلان في ذهاب منافسات دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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