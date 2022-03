موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف فريق ليفربول مواجهة القوة والإثارة أمام نظيره إنتر ميلان مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

وستنطلق مباراة ليفربول وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج .عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً.

وستبث مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات”beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر شبكة قنوات”beIN Sports” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

وسيدخل المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام نظيره الضيف إنتر ميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

Trent Alexander-Arnold has a career-high 1⃣6⃣ assists in all competition this season after setting up Liverpool's winner today 💪

Best full-back in the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/oUYBCthUd0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2022