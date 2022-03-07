صلاح ومحرز ينفردان برقم قياسي في تاريخ أندية إنجلترا (شاهد)

وطن – يُواصل النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز في لفت أنظار العشاق والجماهير في كافة أرجاء المعمورة، بعد انفرادهما بالتحقيق الرقم المميز دون وجود منافس ثالث لهما في تاريخ الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

صلاح ومحرز وتحقيق الرقم القياسي

ونجح النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح فريق مانشستر سيتي، من تسجيل هدفين رائعين في قمة الديربي لفريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، ليقود فريقه بتحقيق الفوز المهم .برفقة زميله البلجيكي كيفين دي بروين برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. في منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وحقق نجم مانشستر سيتي رياض محرز الرقم المميز مع الفريق السماوي. خلال منافسات الموسم الجاري، الذي لا ينافسه أحد بين صفوف لاعبي أندية الدوري الإنجليزي إلا النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

هكذا تكون الهيمنة على الديربي! 👊💥👑 شاهد ملخص وأهداف فوزنا الكاسح! 🎥 🔷 #السيتيpic.twitter.com/xXa66C0s87 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 6, 2022

وتمكن الجزائري محرز بعد هدفين في مباراة الديربي على ميدان ملعب الاتحاد في العاصمة البريطانية لندن، من الوصول إلى الهدف رقم 21 في كافة المسابقات المختلفة. التي شارك فيها مع فريق مانشستر سيتي خلال منافسات الموسم الحالي، حيث سجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وستة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

✍️| حسب قاموس جامعة كامبريدج الإنجليزية، يُعرَّف الساحر بأنه الشخص الذي ينشر السحر، ويخترع، ويؤدي حيلاً للترفيه، وينتج ما هو غير متوقع أو لا يمكن تصوره. 😯 أو بتعريف أبسط أن يكون رياض @Mahrez22! 🎩🪄⚽️ 🔷 #السيتي pic.twitter.com/lIbJMfSlpj — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 6, 2022

كما وسجل الجزائري الدولي رياض محرز هذا الموسم هدفين في كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى تسجيل ثلاثة أهداف في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

رياض محرز ومنافسة محمد صلاح

بينما سجل النجم المصري محمد صلاح “أبو مكة” 19 هدفاً حتى الآن. في منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”، كما وأحرز ثمانية أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية. لكن الفرعون المصري لم يسجل هدف وحيد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي التي انتهت بتتويج الريدز باللقب التاسع في تاريخ مسيرته.

هنالك لاعبان سجلّا اكثر من ٢٠ هدف في جميع المسابقات هذا الموسم و هم : 🇪🇬 محمد صلاح

🇩🇿 رياض محرز pic.twitter.com/yYdhL9Pn0d — E P L W O R L D (@EPLworld) March 6, 2022

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ويتربع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً، كما ويليه زميليه البرتغالي دييغو جوتا والسنغالي ساديو ماني برصيد 12 هدفاً.

لأول مرة يسجل الساحر رياض محرز ضد المان يونايتد في مسابقة الدوري الانجليزي.

بتوقيعه لهدفين الليلة يبلغ رصيده 20 هدفا هذا الموسم ، وهو رقم كبير في فريق ثري بالنجوم و الهدافين.

برافو رياض pic.twitter.com/LtS1fOBYH1 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 6, 2022

كما وجاء الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع. برصيد 10 أهداف، متساوياً بذلك مع الكوري الجنوبي سون هيونيج مين مهاجم فريق توتنهام، وزميله رحيم ستيرلينغ، ونجم فريق ليستر سيتي جيمي فاردي بنفس الرصيد من الأهداف.

وآتى البرتغالي برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد. برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع البلجيكي كيفين دي بروين، وكريستيانو رونالدو، وإيميل سميث رو. بنفس الرصيد من الأهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + جوول + تويتر)

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