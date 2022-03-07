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رياض محرز ومحمد صلاح وتحقيق الرقم القياسي في تاريخ أندية إنجلترا
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صلاح ومحرز ينفردان برقم قياسي في تاريخ أندية إنجلترا (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يُواصل النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز في لفت أنظار العشاق والجماهير في كافة أرجاء المعمورة، بعد انفرادهما بالتحقيق الرقم المميز دون وجود منافس ثالث لهما في تاريخ الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

صلاح ومحرز وتحقيق الرقم القياسي

ونجح النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح فريق مانشستر سيتي، من تسجيل هدفين رائعين في قمة الديربي لفريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، ليقود فريقه بتحقيق الفوز المهم .برفقة زميله البلجيكي كيفين دي بروين برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد. في منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وحقق نجم مانشستر سيتي رياض محرز الرقم المميز مع الفريق السماوي. خلال منافسات الموسم الجاري، الذي لا ينافسه أحد بين صفوف لاعبي أندية الدوري الإنجليزي إلا النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وتمكن الجزائري محرز بعد هدفين في مباراة الديربي على ميدان ملعب الاتحاد في العاصمة البريطانية لندن، من الوصول إلى الهدف رقم 21 في كافة المسابقات المختلفة. التي شارك فيها مع فريق مانشستر سيتي خلال منافسات الموسم الحالي، حيث سجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وستة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

كما وسجل الجزائري الدولي رياض محرز هذا الموسم هدفين في كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى تسجيل ثلاثة أهداف في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

رياض محرز ومنافسة محمد صلاح

بينما سجل النجم المصري محمد صلاح “أبو مكة” 19 هدفاً حتى الآن. في منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”، كما وأحرز ثمانية أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية. لكن الفرعون المصري لم يسجل هدف وحيد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي التي انتهت بتتويج الريدز باللقب التاسع في تاريخ مسيرته.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ويتربع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً، كما ويليه زميليه البرتغالي دييغو جوتا والسنغالي ساديو ماني برصيد 12 هدفاً.

كما وجاء الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع. برصيد 10 أهداف، متساوياً بذلك مع الكوري الجنوبي سون هيونيج مين مهاجم فريق توتنهام، وزميله رحيم ستيرلينغ، ونجم فريق ليستر سيتي جيمي فاردي بنفس الرصيد من الأهداف.

وآتى البرتغالي برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد. برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع البلجيكي كيفين دي بروين، وكريستيانو رونالدو، وإيميل سميث رو. بنفس الرصيد من الأهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + جوول + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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