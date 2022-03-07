سعوديون يثيرون الغضب بما فعلوه بأسد سائب بعد دهسه بلا رحمة! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حادثة غريبة في السعودية.

ويظهر بالفيديو لحظة دهس أسد سائب بسيارة مجموعة من الشباب. على أحد الطرق في المملكة.

ضحك وسخرية

ونزل الشبان كما يظهر بالفيديو لمراقبة الأسد المصاب، الذي كانت دماؤه تغطي الشارع، وتُسمع أصواتهم وهو يضحكون. وينتظرون موت الأسد.

ويقول أحدهم ساخراً: ” هذا أسد ما يموت.. بيهجم عليك”.بينما كان الأسد يتألم ويحاول النهوض.

وأثار الفيديو غضباً واسعاً وسط الناشطين الذين هاجموا الشبان. ورأوا أنه كان يجب عليهم أن ينقذوا الأسد بدلاً من انتظار موته ومشاهدته يتألم.

ناشطون غاضبون

وكتب ناشط: ” الرحمة انتزعت من قلوب البشر”.

وعقب آخر: ” هذا حيوان واضح انه تربيه شوف القلادة برقبته وتعرض لحالة دهس ايش الضحك والبرود يا اخي”.

ووافقهما متابع الرأي معقبا: “يوم انك تضحك هذا ما يعذب. اتصل على رقم الامن العام وهم يتصرفون. بيتصلون على الحياة الفطرية او الامن البيئي وهو يتصرف يقومون بعلاجه ولا اتركه ولا حالة الضحك هذي والسخرية”.

وطالبت أخرى بالقبض عليهم قائلة: ” يجب القبض عليهم كان من الأولى الاتصال على هيئة الحياه الفطرية وليس قتله”.

وعقب ناشط: ” لا حول ولا قوة الا بالله. إلا هذه الدرجة تحجرت القلوب وخلت منها الرحمة؟. اليست هذه روح تتعذب وانتم تضحكون؟. هذا وانتم في دولة تضم اطهر بقاع الارض ولكن كل ما اقول هو ان الله يمهل ولا يهمل”.

أسد في شوارع الكويت

وفي سياق مشابه، تداول ناشطون في بداية العام الجاري لقطات لأسد يتجول في أحد شوارع الكويت، مصيباً السكان بالهلع.

ويظهر الأسد بالفيديو وهو يسير في شوارع منطقة الصباحية في العاصمة الكويت. قبل أن يتم السيطرة عليه كما يظهر بمقطع آخر. بعد أن تم ربطه وإعادته لصاحبته.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن مشاهدة شبل أسد يتجول في أحد الطرقات.

وتوجه رجال شرطة البيئة إلى المكان على الفور.

وأضاف المصدر أنه بعد البحث تبين أن الأسد يعود لفتاة وتم التعرف عليها.

وأشار المصدر إلى أن والد الفتاة نسّق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل. ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم بعد السيطرة عليه وإعادته إلى مكانه.

المصدر: (وطن – متابعات)

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