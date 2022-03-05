رغم إلغاء الحكم الأول .. محكمة سعودية تقضي بالإعدام على متهم بارتكاب جريمة حينما كان طفلا

وطن – كشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” عن قيام محكمة سعودية بالحكم على رجل سعودي بالإعدام للمرة الثانية بعد إدانته في إعادة محاكمة بجريمة ارتكبها عندما كان طفلاً .

وقال الموقع إن عبد الله الحويطي كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما اعتقل عام 2017 بتهمة القتل والسطو المسلح. مشيرة إلى ان المحكمة العليا كانت قد ألغت إدانته الأصلية العام الماضي.

كما نقل الموقع عن نشطاء حقوق الإنسان قولهم إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أنه لم يكن في مكان الجريمة. وأنه تعرض للتعذيب لتوقيع اعتراف كاذب.

وكان عبد الله الحويطي قد صدر بحقه حكم بالإعدام لأول مرة في عام 2019. بعد أن أدانته محكمة الجنايات بمحافظة تبوك بقتل شرطي بالرصاص أثناء قيامه بسرقة محل مجوهرات في بلدة ضبا.

انتزعوا الاعتراف بالتعذيب

وحكم على خمسة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما بتهمة المساعدة والتحريض على الجرائم.

وقال نشطاء حقوقيون إن الستة دفعوا بالبراءة. وقالوا للقاضي إن المحققين انتزعوا “اعترافاتهم” من خلال التعذيب أو التهديد باستخدامه.

كما تجاهل القاضي لقطات كاميرات المراقبة التي تظهر أن الحويطي لم يكن بالقرب من صائغي المجوهرات وقت ارتكاب الجريمة.

وأيدت محكمة الاستئناف في تبوك الإدانة في يناير/كانون الثاني 2021. لكن المحكمة العليا ألغت الحكم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه وأمرت بإعادة المحاكمة.

وكتبت والدة الحويطي، أم عبد الله، على تويتر، ظهر الأربعاء، “محكمة جنايات تبوك تحكم بالظلم وتحكم على القاصر عبد الله بالقصاص”. في إشارة إلى جريمة بموجب الشريعة الإسلامية، يُمنح الضحية أو لأسرتها حق الانتقام.

وأضافت:”بعد أن نقضت المحكمة العليا الحكم الأول بسبب اعترافات كاذبة. تصدر اليوم إدانة جائرة مثل المرة السابقة”.

وناشدت أم عبد الله الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل لإنقاذ ابنها من “الظلم”.

كما نددت منظمة ريبريف بالحكم قائلة إنه “يسخر من مطالبة السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال”.

وأعلنت المملكة الخليجية، التي يرتكز نظامها القضائي على تفسير صارم للشريعة، في 2018 أنه سيتم تطبيق عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن على الأحداث المذنبين المدانين بجرائم “التعزير”. والتي تُترك العقوبات الخاصة بها لتقدير القاضي.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا الحكم على فئتين من الجرائم التي تحمل عقوبات ثابتة – جرائم “القصاص”. مثل القتل، وجرائم “الحدود” التي تعتبر ضد حق الله، بما في ذلك الزنا والردة.

(المصدر: بي بي سي)

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