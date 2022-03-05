بوتين يستخدم فتاة صغيرة لإقناع الأطفال أنه لا توجد حرب مع أوكرانيا! (فيديو)

وطن – تحذر الفتاة الصغيرة الأطفال من أن التقارير عن الغزو الروسي لأوكرانيا، هو جزء من “حملة تضليل غربية”.

حملة تضليل غربية!

بحسب ما نشرته صحيفة “ال ديباتي” الإسبانية، أطلقت وزارة التعليم الروسية حملة توضيحية للعلن. لتشرح من خلالها ماذا يحدث في أوكرانيا بالتحديد. أو بالأحرى ما يسميه الكرملين “حملة تضليل غربية”.

تحت عنوان درس حول السلام العالمي، يُظهر الفيديو فتاة ذات جدائل صفراء وعيون فاتحة. وهي تقول للصغار من أن روسيا ليست بصدد غزو أوكرانيا.

صوفيا خومينكو الطفلة المعجزة

وفقا لترجمة “وطن”، لم يتم اختيار الفتاة التي لعبت دور البطولة في الفيديو بشكل عشوائي. هذه صوفيا خومينكو، الطفلة المعجزة التي أظهرت حبها للبلاد في عام 2017 بأغانيها على التلفزيون الحكومي.

في هذا السياق، تقول خومينكو بصوت ملائكي: “نركز اليوم على شرح كيف يمكنك التحقيق والبحث جيدا فيما يحدث الآن، ونعني بذلك الأحداث في أوكرانيا”.

وهكذا، توجه الفتاة أسئلة (التي يفترض أنها بريئة) للمقدمين بهدف التأكيد على أن التدخل، الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين مجرد “عملية خاصة”.

ومع ذلك، وفقًا لنسخة الحكومة الروسية، لا يُقصد بأي شيء آخر سوى تحقيق “نزع السلاح واجتثاث النازية” في أوكرانيا.

يؤكد الكرملين أنه لا حرب في أوكرانيا

في ذات السياق، يجيب أحد المقدمين، دينيس بولونتشوكوف: “هناك صور كثيرة عن حرب في أوكرانيا. لكنها في الواقع، هي مأخوذة من صراعات حرب أخرى. كما أن بعض الصور تعود لألعاب الكمبيوتر”.

كما يخبر بولونتشوكوف المشاهدين، وربما الأطفال، أن “الأزمة في أوكرانيا لم تبدأ بالأمس. وأن الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا”.

وحذر من “المعلومات المضللة، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

“تحقق من المصدر”

هذا وشدد أنه “عندما تحصل على هذه المعلومات، من المهم للغاية التحقق من المصدر”.

من جهتها، صعّدت الحكومة الروسية حملتها الدعائية، حيث واجه جيشها مقاومة شديدة من الروس أنفسهم. الذين يساندون إلى غاية الآن المواطنين الأوكرانيين. ناهيك أنه تم اعتقال آلاف الروس خلال الاحتجاجات المناهضة للحرب.

المصدر: (إل ديباتي ترجمة وتحرير وطن)

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