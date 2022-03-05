الأهلي السعودي يتعاقد مع المدرب سيبولدي بعد إقالة هاسي

وطن – أعلن نادي الأهلي السعودي مساء يوم السبت، التعاقد رسمياً مع المدرب الأوروغوياني روبرت سيبولدي 57 عاماً لقيادة فريق قلعة الكؤوس خلفاً للمدرب الألباني المُقال بيسنس هاسي، عقب الهزيمة الأخير أمام الاتفاق بهدف نظيف دون رد في منافسات الجولة ال23 من الدوري السعودي الممتاز.

الأهلي السعودي والتعاقد مع روبرت سيبولدي

ونشر نادي الأهلي السعودي البيان الرسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” المدرب سيبولدي سيتولى مهمة تدريب النادي حتى نهاية الموسم”.

وقضى المدرب الأوروغواياني طوال مشواره التدريبي. في الدوري المكسيكي للدرجة الممتازة، والتي بدأت في عام 2009 مع فريق كروز آزول، وبعدها انتقل إلى تدريب دورادوس دي سينالوا عام 2012، ثم فريق سانتوس لاغونا خلال الفترة ما بين عام 2015 وحتى 2018.

الأورغوياني روبرت سيبولدي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي #الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.#WelcomeRobertSiboldi@LosSiboldis pic.twitter.com/nrS1ftgLT9 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 5, 2022

كما ودرب فريق دي فيراكروز لموسم واحد 2018-2019، ليعود مجدداً إلى تدريب فريق كروز آزول عام 2020، وكان آخر محطاته التدريبية مع فريق تيخوانا المكسيكي عام 2021، قبل أن يوقع مؤخراً بشكل مؤقت. حتى نهاية الموسم الجاري مع نادي الأهلي السعودي.

#الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم "بيسنيك هاسي".. pic.twitter.com/rNEp0XC1oG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 4, 2022

وتوج المدرب سيبولدي مرتين بلقب الدوري المكسيكي الممتاز مع فريقا كروز آزول وسانتوس لاغونا في عامي 2007 و2018، كما ونال جائزة أفضل مدرب في الدوري الممتاز في الموسم الأخير مع فريق تيخوانا.

الأهلي السعودي والهزيمة أمام الإتفاق

وتلقى فريق الأهلي السعودي الخسارة النظيفة. أمام منافسه الإتفاق في منافسات الأسبوع ال23 من الدوري السعودي الممتاز للموسم الحالي.

هدددددف! ⚽

الاتفاق يسجل الهدف الأول عن طريق "نعيم سليتي" 🤩🔥.

#الاتفاق_الأهلي pic.twitter.com/h3D3vunSoA — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 4, 2022

وسجل فريق الإتفاق الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة ال19. من توقيع النجم التونسي نعيم السليتي داخل شباك أهلي جدة السعودي، كما وشهدت المباراة المثيرة بين كلا الفريقين طرد النجم عبدالله آل سالم في الدقيقة ال71 بالبطاقة الحمراء. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

وجاء فريق الأهلي السعودي في المركز ال11 من ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 25 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق الاتحاد السعودي برصيد 54 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

( المصدر: وطن + تويتر)

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