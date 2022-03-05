المدرب الأوروغواياني روبرت سيبولدي وقيادة تدريب الأهلي السعودي watanserb.com
المدرب الأوروغواياني روبرت سيبولدي وقيادة تدريب الأهلي السعودي
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الأهلي السعودي يتعاقد مع المدرب سيبولدي بعد إقالة هاسي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أعلن نادي الأهلي السعودي مساء يوم السبت، التعاقد رسمياً مع المدرب الأوروغوياني روبرت سيبولدي 57 عاماً لقيادة فريق قلعة الكؤوس خلفاً للمدرب الألباني المُقال بيسنس هاسي، عقب الهزيمة الأخير أمام الاتفاق بهدف نظيف دون رد في منافسات الجولة ال23 من الدوري السعودي الممتاز.

الأهلي السعودي والتعاقد مع روبرت سيبولدي

ونشر نادي الأهلي السعودي البيان الرسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” المدرب سيبولدي سيتولى مهمة تدريب النادي حتى نهاية الموسم”.

وقضى المدرب الأوروغواياني طوال مشواره التدريبي. في الدوري المكسيكي للدرجة الممتازة، والتي بدأت في عام 2009 مع فريق كروز آزول، وبعدها انتقل إلى تدريب دورادوس دي سينالوا عام 2012، ثم فريق سانتوس لاغونا خلال الفترة ما بين عام 2015 وحتى 2018.

كما ودرب فريق دي فيراكروز لموسم واحد 2018-2019، ليعود مجدداً إلى تدريب فريق كروز آزول عام 2020، وكان آخر محطاته التدريبية مع فريق تيخوانا المكسيكي عام 2021، قبل أن يوقع مؤخراً بشكل مؤقت. حتى نهاية الموسم الجاري مع نادي الأهلي السعودي.

وتوج المدرب سيبولدي مرتين بلقب الدوري المكسيكي الممتاز مع فريقا كروز آزول وسانتوس لاغونا في عامي 2007 و2018، كما ونال جائزة أفضل مدرب في الدوري الممتاز في الموسم الأخير مع فريق تيخوانا.

الأهلي السعودي والهزيمة أمام الإتفاق

وتلقى فريق الأهلي السعودي الخسارة النظيفة. أمام منافسه الإتفاق في منافسات الأسبوع ال23 من الدوري السعودي الممتاز للموسم الحالي.

وسجل فريق الإتفاق الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة ال19. من توقيع النجم التونسي نعيم السليتي داخل شباك أهلي جدة السعودي، كما وشهدت المباراة المثيرة بين كلا الفريقين طرد النجم عبدالله آل سالم في الدقيقة ال71 بالبطاقة الحمراء. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

وجاء فريق الأهلي السعودي في المركز ال11 من ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 25 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق الاتحاد السعودي برصيد 54 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

( المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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