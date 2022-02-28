عبد الرزاق حمد الله يعادل الرقم القياسي لنجم الأهلي عمر السومة في الدوري السعودي

وطن – نجح النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله 31 عاماً، مهاجم فريق اتحاد جدة من معادلة الرقم القياسي للسوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

عبد الرزاق حمد الله ومعادل رقم عمر السومة

وسجل المغربي حمد الله الهاتريك لصالح فريق الاتحاد السعودي ” العميد”، في مباراة قمة منافسات الأسبوع ال24 من الدوري السعودي داخل شباك منافسه الأهلي. التي انتهت بخسارة الأخير بنتيجة 4-3.

وأصبح النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، من أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ منافسات الدوري السعودي للدرجة الممتازة. بعد وصوله إلى الهاتريك الثامن، متساوياً بذلك مع النجم السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة الذي انفرد بها الرقم في الدوري الممتاز.

أول هاتريك في تاريخ ديربي #الأهلي_الاتحاد بدوري المحترفين 💪🔝! الهدّاف عبدالرزاق حمدالله، يسجل اسمه في تاريخ أولويّات #ديربي_جدة 👏💛. pic.twitter.com/9n5AS3XfZ8 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

كما ويعد أول هاتريك للمخضرم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع فريقه نادي الاتحاد السعودي، بعد آخر هاتريك سجله مع ناديه السابق النصر السعودي في مرمى منافسه التعاون في شهر أغسطس عام 2020.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة قوية ومثيرة قادمة، أمام منافسه ضمك في منافسات الأسبوع ال25 من الدوري السعودي يوم الخميس المقبل.

👏 قووووووووووول!

هاتريك من الهدّاف حمدالله 🔥 #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/x4TSwoEt6V — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الاتحاد السعودي في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، كما ويليه فريق النصر السعودي برصيد 44نقطة.

بعد مرور 22 جولة من دورينا؛ الاتحاد @ittihad يواصل انفراده بالصدارة 🔝💛.

بـ51 نقـطـة 🌟

و46 هـدف ⚽️

و16 انتصار ✅ pic.twitter.com/aUygpeVmYj — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 27, 2022

وجاء فريق الشباب في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة برصيد 43 نقطة، كما وفي المركز الرابع آتى حامل اللقب السابق فريق الهلال برصيد 37 نقطة، ويليه فريق ضمك في خامس جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

معلومه 🚨

" حمدالله اول لاعب يسجل هاتريك هالموسم" pic.twitter.com/45i32r575j — 26 (@Alssakrran) February 26, 2022

وفي المركز السادس جاء فريق أبها برصيد 28 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة آتى فريق الفتح برصيد 27 نقطة في المركز السابع، متساوياً بذلك مع فريق الفيحاء بنفس الرصيد في ثامن جدول الترتيب، وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريقا الرائد والطائي برصيد 26 نقطة، خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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