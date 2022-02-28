عبد الرزاق حمد الله يعادل رقم نجم الأهلي عمر السومة في الدوري السعودي watanserb.com
عبد الرزاق حمد الله يعادل رقم نجم الأهلي عمر السومة في الدوري السعودي
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عبد الرزاق حمد الله يعادل الرقم القياسي لنجم الأهلي عمر السومة في الدوري السعودي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجح النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله 31 عاماً، مهاجم فريق اتحاد جدة من معادلة الرقم القياسي للسوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

عبد الرزاق حمد الله ومعادل رقم عمر السومة

وسجل المغربي حمد الله الهاتريك لصالح فريق الاتحاد السعودي ” العميد”، في مباراة قمة منافسات الأسبوع ال24 من الدوري السعودي داخل شباك منافسه الأهلي. التي انتهت بخسارة الأخير بنتيجة 4-3.

وأصبح النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، من أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ منافسات الدوري السعودي للدرجة الممتازة. بعد وصوله إلى الهاتريك الثامن، متساوياً بذلك مع النجم السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة الذي انفرد بها الرقم في الدوري الممتاز.

كما ويعد أول هاتريك للمخضرم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع فريقه نادي الاتحاد السعودي، بعد آخر هاتريك سجله مع ناديه السابق النصر السعودي في مرمى منافسه التعاون في شهر أغسطس عام 2020.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة قوية ومثيرة قادمة، أمام منافسه ضمك في منافسات الأسبوع ال25 من الدوري السعودي يوم الخميس المقبل.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الاتحاد السعودي في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، كما ويليه فريق النصر السعودي برصيد 44نقطة.

وجاء فريق الشباب في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة برصيد 43 نقطة، كما وفي المركز الرابع آتى حامل اللقب السابق فريق الهلال برصيد 37 نقطة، ويليه فريق ضمك في خامس جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

وفي المركز السادس جاء فريق أبها برصيد 28 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة آتى فريق الفتح برصيد 27 نقطة في المركز السابع، متساوياً بذلك مع فريق الفيحاء بنفس الرصيد في ثامن جدول الترتيب، وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريقا الرائد والطائي برصيد 26 نقطة، خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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