أثار جنون أمريكا لسنوات .. أول ظهور علني للرجل الثاني في طالبان (فيديو)

وطن – ظهر زعيم بارز في حركة طالبان الأفغانية، الذي أدرجته أمريكا على قائمة الإرهابيين العالميين، لأول مرة يوم السبت، في أول ظهور له منذ سيطرة الجماعة الإسلامية على السلطة في أغسطس الماضي. قبل أيام من انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد.

وبحسب تقرير لموقع “صوت أمريكا” ترجمته (وطن) ألقى القائم بأعمال وزير الداخلية سراج الدين حقاني. الرجل الثاني في قيادة طالبان، كلمة أمام الكاميرات في حفل تخرج للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول.

H.E Khalifa Sirajuddin Haqqani to the newly graduated police officers:

I appeared in front of the media for the first time because of your credibility and to value you. pic.twitter.com/O8SOV8k5Y6

