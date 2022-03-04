ما قصّة طرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب؟! (شاهد)

وطن – تصدّر معرض مسقط الدولي للكتاب 2022 حديث العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، خاصة مع اتهام اليوتيوبر الكويتي كويلي إدارة المعرض بطرده.

طرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب

وقال “كويلي” إن إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب طردته بسبب الكم الهائل من الناس الذين حضروا من أجله، مشيراً إلى أنّه أبلغ الإدارة منذ أسبوع بنيته القدوم لتوقيع كتاب له.

باذن الله يوم الجمعة الساعة ٦ مساءً راح اكون موجود في بوث مكتبة آفاق في معرض الكتاب في مسقط اشوفكم هناك يا اهل عمان متحمس😍💙@AafaqBookstore pic.twitter.com/zjybSlMTGT — Kwili | كويلي (@kwtil) March 2, 2022

وقدّم “كويلي” اعتذاره لجميع من حضروا لأجله عمّا حدث في المعرض، لافتاً إلى أن سبب الفوضى التي حدثت يتحمل مسؤوليتها القائمون على المعرض.

اعتذر من كل شخص تعنى و جاء معرض الكتاب ، الموضوع للاسف صار فوق السيطرة الكم الهائل من الناس ما قدروا ادارة المعرض يسيطرون عليه و انتهى الامر باني ارجع الفندق. — Kwili | كويلي (@kwtil) March 4, 2022

وعبّر عُمانيون من خلال وسم (#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب_2022)، عن استيائهم بسبب الإزدحام “الغريب” في المعرض.

وقال ابراهيم الجهضمي: “كل هذا التجمع وهذا الصريخ بسبب شخص .. والله حسافة .. تحتار ايش تكتب”.

كل هذا التجمع وهذا الصريخ بسبب شخص .. والله حسافة .. تحتار ايش تكتب… #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب_2022 pic.twitter.com/QwO226tXBd — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) March 4, 2022

كما قال عبدالله البطاشي: “الإزدحام غير الطبيعي أمر يدعو للاستغراب في منشأة يفترض تكون مهيئة لعدة فعاليات وليس واحدة فقط. إنه المركز الأكبر والأضخم، يفترض أن الشوارع مهيئة لعدة فعاليات حتى وأن كانت في موسم واحد. الوضع يكشف مساوء التخطيط والاستشراف المستقبلي ..”.

الإزدحام غير الطبيعي أمر يدعو للاستغراب في منشأة يفترض تكون مهيئة لعدة فعاليات وليس واحدة فقط،أنه المركز الأكبر والأضخم ،يفترض أن الشوارع مهيئة لعدة فعاليات حتى وأن كانت في موسم واحد،الوضع يكشف مساوء التخطيط والاستشراف المستقبلي ..#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب_2022 — عبدالله البطاشي (@abdullahbatashi) March 4, 2022

“همجية مرفوضة”

بينما غرّد المأمون: “مايحدث في معرض الكِتاب من همجية، وقلة ادب وقلة ذوق وقلة حياء كذلك، مرفوضة تماماً والعتب حقيقة على الإدارة، بإنهم سمحوا لبعض البهائم الناطقة ان تتواجد في معرض الكتاب ولا واحد يرقص ف خريف صلالة السنة الماضية واليوم يوقع تسليم كتاب من تأليفه!!! “.

مايحدث في معرض الكِتاب من همجية، وقلة ادب وقلة ذوق وقلة حياء كذلك، مرفوضة تماماً والعتب حقيقة على الإدارة، بإنهم سمحوا لبعض البهائم الناطقة ان تتواجد في معرض الكتاب ولا واحد يرقص ف خريف صلالة السنة الماضية واليوم يوقع تسليم كتاب من تأليفه!!! #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب_2022 — المأمون | فلَسطين 🇵🇸🇴🇲. (@mamoonalm) March 4, 2022

وكتبت مغرّدة: “الله يفشلكم كان طردتوا مشهور متعنّي من الكويت لتوقيع كتابه !! عشان بس ما عارفين تنظموا المعرض للتجمهر سامحنا كويلي اول مره يجينا مشهور والناس تتجمهر عليه ب هالحجم”.

الله يفشلكم كان طردتوا مشهور متعنّي من الكويت لتوقيع كتابه !! عشان بس ما عارفين تنظموا المعرض للتجمهر

سامحنا كويلي اول مره يجينا مشهور والناس تتجمهر عليه ب هالحجم 🙌🏻#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب_2022 — Fayّ (@fyn25__) March 4, 2022

بينما اعتبر عزان المعمري أن “ما يحدث في معرض الكتاب ليس حضاريا ابدا وما يسمى ( كويلي ) يثبت أن هناك فراغا وخواءا فكريا لدى فئة بعض الشباب .. على الدنيا السلام..”.

ما يحدث في معرض الكتاب ليس حضاريا ابدا وما يسمى ( كويلي ) يثبت أن هناك فراغا وخواءا فكريا لدى فئة بعض الشباب .. على الدنيا السلام.. pic.twitter.com/lK4pJW7rzp — عزان المعمري (@azzan12332) March 4, 2022

كما علق الاكاديمي حمود النوفلي بقوله: “عندما مولانا جلالة السلطان نبه الشيوخ بضرورة الإنتباه على أبنائكم من وسائل التواصل، هو يعي ما وصل إليه الحال. وعندما نصرخ ونقول أنتبهوا ياأولياء أمور وأنقذوا ما يمكن إنقاذه نواجه بالنقد هذا الصريخ في معرض كتاب! ليس للتزاحم لشراء كتب العلماء كسماحة الشيخ،وإنما لأخذ سيلفي مع يوتيوبر”.

عندما مولانا جلالة السلطان نبه الشيوخ بضرورة الإنتباه على أبنائكم من وسائل التواصل،هو يعي ما وصل إليه الحال.

وعندما نصرخ ونقول أنتبهوا ياأولياء أمور وأنقذوا ما يمكن إنقاذه نواجه بالنقد

هذا الصريخ في معرض كتاب!

ليس للتزاحم لشراء كتب العلماء كسماحة الشيخ،وإنما لأخذ سيلفي مع يوتيوبر pic.twitter.com/qwrqTLwgIz — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) March 4, 2022

ولم يصدر عن إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب اي تعقيب على ما حدث حتى لحظة كتابة وطن لهذا الخبر.

(المصدر: رصد وطن)