طرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب
اليوتيوبر الكويتي كويلي اتهم معرض مسقط الدولي للكتاب بطرده
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ما قصّة طرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب؟! (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – تصدّر معرض مسقط الدولي للكتاب 2022 حديث العمانيين على  مواقع التواصل الاجتماعيّ، خاصة مع اتهام اليوتيوبر الكويتي كويلي إدارة المعرض بطرده.

طرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب

وقال “كويلي” إن إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب طردته بسبب الكم الهائل من الناس الذين حضروا من أجله، مشيراً إلى أنّه أبلغ الإدارة منذ أسبوع بنيته القدوم لتوقيع كتاب له.

وقدّم “كويلي” اعتذاره لجميع من حضروا لأجله عمّا حدث في المعرض، لافتاً إلى أن سبب الفوضى التي حدثت يتحمل مسؤوليتها القائمون على المعرض.

وعبّر عُمانيون من خلال وسم (#معرض_مسقط_الدولي_للكتاب_2022)، عن استيائهم بسبب الإزدحام “الغريب” في المعرض.

وقال ابراهيم الجهضمي: “كل هذا التجمع وهذا الصريخ بسبب شخص .. والله حسافة .. تحتار ايش تكتب”.

كما قال عبدالله البطاشي: “الإزدحام غير الطبيعي أمر يدعو للاستغراب في منشأة يفترض تكون مهيئة لعدة فعاليات وليس واحدة فقط. إنه المركز الأكبر والأضخم، يفترض أن الشوارع مهيئة لعدة فعاليات حتى وأن كانت في موسم واحد. الوضع يكشف مساوء التخطيط والاستشراف المستقبلي ..”.

“همجية مرفوضة”

بينما غرّد المأمون: “مايحدث في معرض الكِتاب من همجية، وقلة ادب وقلة ذوق وقلة حياء كذلك، مرفوضة تماماً والعتب حقيقة على الإدارة، بإنهم سمحوا لبعض البهائم الناطقة ان تتواجد في معرض الكتاب ولا واحد يرقص ف خريف صلالة السنة الماضية واليوم يوقع تسليم كتاب من تأليفه!!! “.

وكتبت مغرّدة: “الله يفشلكم كان طردتوا مشهور متعنّي من الكويت لتوقيع كتابه !! عشان بس ما عارفين تنظموا المعرض للتجمهر سامحنا كويلي اول مره يجينا مشهور والناس تتجمهر عليه ب هالحجم”.

بينما اعتبر عزان المعمري أن “ما يحدث في معرض الكتاب ليس حضاريا ابدا وما يسمى ( كويلي ) يثبت أن هناك فراغا وخواءا فكريا لدى فئة بعض الشباب .. على الدنيا السلام..”.

كما علق الاكاديمي حمود النوفلي بقوله: “عندما مولانا جلالة السلطان نبه الشيوخ بضرورة الإنتباه على أبنائكم من وسائل التواصل، هو يعي ما وصل إليه الحال. وعندما نصرخ ونقول أنتبهوا ياأولياء أمور وأنقذوا ما يمكن إنقاذه نواجه بالنقد هذا الصريخ في معرض كتاب! ليس للتزاحم لشراء كتب العلماء كسماحة الشيخ،وإنما لأخذ سيلفي مع يوتيوبر”.

ولم يصدر عن إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب اي تعقيب على ما حدث حتى لحظة كتابة وطن لهذا الخبر.

(المصدر: رصد وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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