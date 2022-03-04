سورية تقتل زوجها أثناء نومه بالاشتراك مع شقيقها لنيّته الزواج عليها! (صورة)

وطن – أقدمت لاجئة سورية في لبنان على قتل زوجها بالاشتراك مع شقيقها؛ بسبب نيته الزواج من امرأة ثانية.

وافادت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن اللاجئة (ع. ر. مواليد عام 1989، سورية الجنسيّة) من قاطني مدينة زحلة اللبنانية ادعت بتاريخ 25/2/2022، فقدان زوجها (ع. ح. مواليد عام 1987، سوري الجنسيّة)، وفقدان الاتصال به منذ تاريخ 20/2/2022.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف مصير المفقود.

كما بينت المتابعة الميدانية المكثفة، الاشتباه بضلوع زوجته بأمر اختفائه، وذلك بالاشتراك مع شقيقها المدعو:ع. ر. (مواليد عام 2003، سوري الجنسيّة).

بينما أشار المصدر إلى أن الأوامر أعطيت لدوريات الشعبة للعمل على إحضار الزوجة، وتحديد مكان تواجد شقيقها وتوقيفه بما أمكن من السرعة و بتاریخ 1/3/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ع. ر.) في بلدة برّ الياس في داخل أحد المخيمات. وتزامنا تم توقيف الزوجة في منزلها في محلة المعلقة.

وبالتحقيق مع الجانية وشقيقها اعترفا بقتل المغدور (ع. ح) عن سابق تصوّر وتصميم، حيث أقدما على ضربه بآلة حادة على رأسه أثناء نومه، ومن ثم قاما بطعنه طعنات عدّة بسكين، ليقوما لاحقًا برميه في داخل حفرة أعدّاها مسبقا؛ وذلك بسبب علم الزوجة بنيّة المغدور بالزواج من امرأةٍ ثانيةٍ، بالإضافة إلى قيامه بإيذاء أولاده وضربهم بشكل مستمر.

(المصدر: وطن)

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