سورية تقتل زوجها أثناء نومه بالاشتراك مع شقيقها watanserb.com
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سورية تقتل زوجها أثناء نومه بالاشتراك مع شقيقها لنيّته الزواج عليها! (صورة)

كتب خالد الأحمد
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وطن – أقدمت لاجئة سورية في لبنان على قتل زوجها بالاشتراك مع شقيقها؛ بسبب نيته الزواج من امرأة ثانية.

وافادت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن اللاجئة (ع. ر. مواليد عام 1989، سورية الجنسيّة) من قاطني مدينة زحلة اللبنانية ادعت بتاريخ 25/2/2022، فقدان زوجها (ع. ح. مواليد عام 1987، سوري الجنسيّة)، وفقدان الاتصال به منذ تاريخ 20/2/2022.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف مصير المفقود.

سورية تقتل زوجها بسبب نيته الزواج من امرأة ثانية
الزوجة وشقيقها المتهمان بقتل الزوج

 

كما بينت المتابعة الميدانية المكثفة، الاشتباه بضلوع زوجته بأمر اختفائه، وذلك بالاشتراك مع شقيقها المدعو:ع. ر. (مواليد عام 2003، سوري الجنسيّة).

بينما أشار المصدر إلى أن الأوامر أعطيت لدوريات الشعبة للعمل على إحضار الزوجة، وتحديد مكان تواجد شقيقها وتوقيفه بما أمكن من السرعة و بتاریخ 1/3/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ع. ر.) في بلدة برّ الياس في داخل أحد المخيمات. وتزامنا تم توقيف الزوجة في منزلها في محلة المعلقة.

وبالتحقيق مع الجانية وشقيقها اعترفا بقتل المغدور (ع. ح) عن سابق تصوّر وتصميم، حيث أقدما على ضربه بآلة حادة على رأسه أثناء نومه، ومن ثم قاما بطعنه طعنات عدّة بسكين، ليقوما لاحقًا برميه في داخل حفرة أعدّاها مسبقا؛ وذلك بسبب علم الزوجة بنيّة المغدور بالزواج من امرأةٍ ثانيةٍ، بالإضافة إلى قيامه بإيذاء أولاده وضربهم بشكل مستمر.

(المصدر: وطن)

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خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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