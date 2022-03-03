مقتل مدرب في نادي شاختار دونيتسك
الرئيس التنفيذي لنادي شاختار دونيتسك سيرهي بالكين
Imageرياضة

مقتل مدرب في نادي شاختار دونيتسك برصاصة روسية ورئيس النادي غاضب

كتب باسل النجار
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وطن – أكد الرئيس التنفيذي لنادي “شاختار دونيتسك”، سيرهي بالكين، مقتل أحد مدربي فريق الشباب بالنادي، ليكون أحد أحدث ضحايا الحرب الروسية مع أوكرانيا.

مقتل مدرب في نادي شاختار دونيتسك

وأشار بالكين في منشور على فيسبوك إلى أن جزءًا من “رصاصة روسية” كان سبب الوفاة.

سيرهي بالكين

 

وأضاف بالكين في مناشدة للشعب الروسي والأندية الروسية: “في الرياضة، الخوف هو الشعور الذي يقلل من احتمالية الفوز إلى الصفر. إن خوفك من التحدث علانية ضد الحرب في أوكرانيا قد دمر المدن، وخوفك هو مقتل الآلاف والآلاف بين السكان المدنيين، وخوفك هو موت الأطفال ومصير الملايين المشوهين”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نجح شاختار دونيتسك في إجلاء عدد من لاعبيه البرازيليين إلى رومانيا بعد الغزو الروسي.

وجاء في بيان شاختار: “نريد أن نشكر كل من شارك في هذه العملية على المساعدة”.

وتابع: “تم إجلاء اللاعبين بفضل المساعدة الشخصية لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين. ورئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافلكو ورئيس اتحاد كرة القدم في مولدوفا ليونيد أولينيشينكو.”

(المصدر: ديلي ستار

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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