مقتل مدرب في نادي شاختار دونيتسك برصاصة روسية ورئيس النادي غاضب

وطن – أكد الرئيس التنفيذي لنادي “شاختار دونيتسك”، سيرهي بالكين، مقتل أحد مدربي فريق الشباب بالنادي، ليكون أحد أحدث ضحايا الحرب الروسية مع أوكرانيا.

مقتل مدرب في نادي شاختار دونيتسك

وأشار بالكين في منشور على فيسبوك إلى أن جزءًا من “رصاصة روسية” كان سبب الوفاة.

وأضاف بالكين في مناشدة للشعب الروسي والأندية الروسية: “في الرياضة، الخوف هو الشعور الذي يقلل من احتمالية الفوز إلى الصفر. إن خوفك من التحدث علانية ضد الحرب في أوكرانيا قد دمر المدن، وخوفك هو مقتل الآلاف والآلاف بين السكان المدنيين، وخوفك هو موت الأطفال ومصير الملايين المشوهين”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نجح شاختار دونيتسك في إجلاء عدد من لاعبيه البرازيليين إلى رومانيا بعد الغزو الروسي.

وجاء في بيان شاختار: “نريد أن نشكر كل من شارك في هذه العملية على المساعدة”.

وتابع: “تم إجلاء اللاعبين بفضل المساعدة الشخصية لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين. ورئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافلكو ورئيس اتحاد كرة القدم في مولدوفا ليونيد أولينيشينكو.”

(المصدر: ديلي ستار)

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