8 علامات تحذرك من نوبة قلبية watanserb.com
قبل شهر من الإصابة بنوبة قلبية يخبرنا الجسم بذلك من خلال ظهور بعض المؤشرات
حياتنا

8 علامات تحذرك من نوبة قلبية

كتب معالي بن عمر
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وطن – لقد أدرك العلماء أن الجسم يرسل إشارات عن كل شيء، وخاصة التنبيهات التي تصدر وتشير إلى أن هناك خطب ما في الجسم.

وبحسب ترجمة “وطن”،  الآن اكتشفوا أنه قبل شهر من الإصابة بنوبة قلبية. يخبرنا الجسم بذلك من خلال ظهور بعض المؤشرات.

ووفقا لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، لا أحد معفي من الإصابة بنوبة قلبية. ليس فقط بسبب نمط الحياة الذي نتبعه، ولكن لأن عوامل أخرى مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة وقلة ممارسة الرياضة واستهلاك الكحول. وارتفاع ضغط الدم والسكري، يمكن أن تكون سببا مهما في ذلك.

فيما يلي قدمت المجلة  8 علامات تدل على أن جسمك مهدد بالإصابة بنوبة قلبية، حتى لو لم تنتبه لهذه الإشارات.

التعب

الإرهاق أو الاجهاد غير المعتاد، هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نوبة قلبية وشيكة.

من المرجح أن تبلغ النساء عن هذه الأنواع من الأعراض أكثر من الرجال. إنه ليس إرهاقًا بعد التمرين، أو العمل العقلي، ولكنه إرهاق أكثر شدة.

ويمكن أن تلاحظ ذلك، عندما يكون وجودك في السرير يجعلك متعبًا، أو حتى الاستحمام.

وجع بطن

ألم في المعدة، غثيان، الشعور بالانتفاخ، ألم في المعدة دون معرفة السبب.

عادةً ما يكون ألم البطن قبل النوبة القلبية عرضيًا بطبيعته، ثم يتقلص، ثم يعود غالبًا لفترات زمنية قصيرة. التوتر الجسدي يمكن أن يجعل آلام المعدة أسوأ.

أرق

إنها مشكلة شائعة بشكل متزايد. يرتبط الأرق أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وهي أكثر شيوعًا عند النساء.

غالبًا ما تشتمل خصائص الأرق على مستوى عالٍ من القلق والتشتت الفكري. كما تشمل الأعراض النموذجية صعوبة النوم والاستيقاظ في الصباح الباكر.

صعوبة في التنفس

يعتبر ضيق التنفس أو صعوبة التنفس من أعراض النوبة القلبية أيضا. تمامًا مثل عدم القدرة على التنفس بعمق.

يحدث هذا أحيانًا عند الرجال والنساء حتى 6 أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية. عادة ما تكون علامة تحذير على وجود حالة صحية معينة. وفي بعض الأحيان يصاحب صعوبة التنفس الدوخة.

تساقط شعر

يعتبر تساقط الشعر مؤشرًا آخر لخطر الإصابة بأمراض القلب. عادة ما يصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. ولكن قد تكون بعض النساء أيضًا في هذه المجموعة المعرضة للخطر.

زيادة على ذلك، يرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.

عدم انتظام ضربات القلب

غالبًا ما يصاحب عدم انتظام ضربات القلب نوبة هلع وقلق، خاصة بين النساء.

عادة ما يستمر عدم انتظام ضربات القلب بين دقيقة ودقيقتين، وإذا لم يتلاشى، فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد. كما يظهر بشكل غير متوقع.

التعرق المفرط

إنها علامة تحذير مبكرة للإصابة بنوبة قلبية. يمكن أن تحدث في أي وقت من النهار أو الليل.

يؤثر هذا العرض على النساء في كثير من الأحيان وغالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الهبات الساخنة أو التعرق الليلي المعتاد في سن اليأس.

وعادة ما يكون لديها أيضًا أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا، والجلد الرطب أو التعرق الذي يحدث بغض النظر عن درجة حرارة الهواء أو المجهود البدني.

ألم  الصدر

يعاني الرجال والنساء من آلام في الصدر بكثافة وبأشكال مختلفة.

عند الرجال، تشير هذه الأعراض إلى أهم العلامات المبكرة لنوبة قلبية وشيكة، ناهيك أنه ينبغي ألا يتم تجاهلها.

من ناحية أخرى، فإنه يؤثر على 30 بالمئة فقط من النساء. ويمكن أن ينتشر ألم الصدر في الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في أحد الذراعين أو كليهما (غالبًا في الجانب الأيسر). أو الفك السفلي، أو الرقبة أو الكتفين  أو المعدة. فضلا عن أنه يمكن أن تكون دائمة أو مؤقتة.

 

المصدر: (فيدا سانا – ترجمة وتحرير وطن)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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