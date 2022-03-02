مفتي سلطنة عمان يعلق على الأزمة الأوكرانية وينصح المسلمين: “لا تنخدعوا بهذا الأمر”

وطن – علق مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على نظرة المجتمع الأوروبي والإعلاميين الغربيين العنصرية، والتي ظهرت خلال جلية خلال الأيام الماضية بعد تلفظهم بإهانات عنصرية للاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حديثهم عن اللاجئين الأوكرانيين الذين نزحوا من بلادهم على إثر الغزو الروسي.

مفتي سلطنة عمان يعلق على الأزمة الأوكرانية

وقال المفتي العام للسلطنة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) إنه كان للتصريحات التي أدلى بها بعض الغربيين في بيان الفرق بين المجتمعات الشرقية المسلمة، وبين المجتمع الأوكراني الأوربي الذي يحرصون على سلامته ومساعدته في محنته؛ ما يدعو أولي العقول إلى الاعتبار.

كان للتصريحات التي أدلى بها بعض الغربيين في بيان الفرق بين المجتمعات الشرقية المسلمة، وبين المجتمع الأوكراني الأوربي الذي يحرصون على سلامته ومساعدته في محنته؛ ما يدعو أولي العقول إلى الاعتبار، فهل تفتحت عقول المسلمين على هذه الحقائق وتبينت هذه الخفايا؟!#الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/Jx3YbTXWPn — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) March 2, 2022

وتابع الشيخ الخليلي موضحا:”فمهما حاولوا تضليل العقول بالشعارات الزائفة التي يحملونها ويلوحون بها بين الناس من ـ ديمقراطية وحرية ومساواة ـ فإنهم يكنون من وراء ذلك ما يكنونه من تحقير المسلمين والاستخفاف بهم. وعدم المبالاة بحقوقهم أو الاكتراث بمصيرهم.”

واستشهد بقول الله تعالى في الآية 118 بسورة آل عمران: “قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر”.

وتساءل مفتي سلطنة عمان في نهاية بيانه:”فهل تفتحت عقول المسلمين على هذه الحقائق وتبينت هذه الخفايا؟. أو أنهم لا يزالون يعلقون عليهم الآمال، ويرجون منهم أحسن ما يرتجى من كونهم هم المظلة الواقية لهم من جميع الشرور؟!”.

العنصرية ضد اللاجئين العرب والأفارقة

ويشار إلى أنه قبل أيام وفي واقعة جديدة من تعكس نظرة الإعلاميين الغربيين العنصرية، وجه مذيع في قناة “الجزيرة” الإنجليزية إهانات عنصرية للاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حديثه عن اللاجئين الأوكرانيين الذين نزحوا من بلادهم على إثر الغزو الروسي.

وقال المذيع خلال التغطية المباشرة للقناة حول الحرب في أوكرانيا أثناء الحديث عن توجه نصف الأوكرانيين لدول أوروبية مجاورة كلاجئين:” ما يلفت النظر إليهم، كيف يرتدون ملابسهم. هؤلاء أناس حضاريون من الطبقة الوسطى”.

مذيع قناة الجزيرة الانجليزية : المفزع حقاً هو مظهر الفارين فهؤلاء أناس مزدهرون هؤلاء الاوكرانيين ليسوا لاجئين يحاولون الهروب من مناطق الحروب في الشرق الأوسط او أفريقيا إنهم يبدون مثل أي عائلة أوروبية تعيش بجوارنا pic.twitter.com/xPj9tjDDQy — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 27, 2022

وأضاف: “هؤلاء ليسوا من الواضح لاجئين يحاولون الهروب من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. إنهم مثل أي عائلة أوروبية تعيش بجوارها”.

ومع حملة الانتقادات والهجوم، تنبهت القناة لما صدر عن أحد مذيعيها، لتقدم اعتذارا عما بدر منه، متعهدة بإجراء تحقيق في الأمر.

وقالت القناة في بيان اعتذار لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “أجرى مذيع الجزيرة الإنجليزية مقارنات غير عادلة بين الأوكرانيين الفارين من الحرب واللاجئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

وأضاف البيان: “كانت تعليقات المذيع غير حساسة وغير مسؤولة. نعتذر لجمهورنا في جميع أنحاء العالم ويتم التعامل مع خرق الاحتراف.”

واقعة متكررة

ويشار إلى أن هذه الواقعة تضاف إلى واقعتين عكستا الممارسات العنصرية لدى الإعلام الغربي ونظرته لبلدان الشرق الأوسط التي تشهد نزاعات وحروب.

"في حديث مليء بالعنصرية العرقيه والاحتقار للد.م العربي" مراسل قناة CBS حزين على ما يحدث لأوكرانيا: "هذه ليست العراق ولا أفغانستان

هذا بلد مُتحضر و دولة أوروبية؛ ولا يصح أن يحدث فيها ما نراه الآن" pic.twitter.com/7TwEIrPavr — WHR (@whrumor) February 27, 2022

حيث تسببت تصريحات مراسل قناة “CBS NEWS” الأمريكية، شارلي داجاتا، بموجة غضب عارمة عقب تعبيره عن حزنه لما تمر به أوكرانيا، على اعتبار انها ليست “العراق او أفغانستان” كونها بلدا متحضرا، ليلحق به مراسل هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” معبرا عن حزنه لأنه يشاهد أطفالا بعيون زرقاء يقتلون.

كما قال “داجاتي” خلال مداخلته في إحدى النشرات الإخبارية معبرا عن حزنه لما تتعرض له أوكرانيا: “هذه ليست العراق ولا أفغانستان هذا بلد مُتحضر و دولة أوروبية؛ ولا يصح أن يحدث فيها ما نراه الآن”.

ومع تداول هذه التصريحات على نطاق واسع، واتهمامه بـ”العنصرية”، عاد “داجاتا” معتذرا وموضحا مقصده.

بينما قال خلال مداخلته لتقديم تغطية إخبارية من أوكرانيا تعليقا على ما تم تداوله: ” “لقد تحدثت بطريقة غير مناسبة.. آسف لذلك”.

وأضاف:”ما كنت آمل أن أنقله هو القتال الدائر هنا.. هو أن هذا البلد لم يشهد هذا الحجم من الحرب في السنوات الأخيرة. على عكس بعض الصراعات الأخرى التي قمت بتغطيتها”.

مراسل “BBC” أيضا ..

وفي نفس السياق، مارس مراسل “BBC” في العاصمة الأوكرانية “كييف” نفس العنصرية. معبرا عن أسفه كونه يرى أطفال أوكرانيين بعيون زرقاء وشعر أشقر يقتلون. في تعبير مجازي بأن الأطفال المختلفين لا يستحقون الدفاع عنهم والتعبير عن الحزن لمقتلهم.

كما قال مراسل “BBC” خلال مداخلته للحديث عما يجري في أوكرانيا:” استميحكم عذراً فما يحدث يثير المشاعر لأني أشاهد أطفال أوروبيين عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر يُقتلون بصواريخ ومروحيات بوتين كل يوم.”

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه السابع اليوم، الأربعاء، مع تقدم بطيء للقوات الروسية تجاه العاصمة كييف، حيث أظهر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وقادته مقاومة غير متوقعة.

وسبق أن توقع تقرير استخباراتي أمريكي أن تسقط كييف ونظام زيلنسكي في 24 ساعة، إذا غزت روسيا أوكرانيا وهو مالم يحدث بعد بدء الغزو الروسي فعليا في مفاجئة غير متوقعة للعالم.

(المصدر: رصد وطن)

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