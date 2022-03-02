النوم في هذه الوضعية قد يكون خطيراً ويؤذي قلبك!

وطن – تختلف وضعيات النوم من شخص إلى آخر. وقد وجدت البعض من الدراسات أن النوم على الجانب الأيسر من شأنه أن يتسبب في أمراض قلبية.

النوم على الجانب الأيسر

وفقاً لمجلة “best life” الأمريكية، هناك وضعيات قد يكون لها آثار جانبية على صحتنا. وقد وجدت العديد من الدراسات أن النوم على الجانب الأيسر قد يؤذي صحة قلبك.

بينما لا تزال الأبحاث قليلة حول آثار هذه الوضعية على صحة القلب. إلا أن العلماء اكتشفوا مؤخرا كيف يمكن أن يؤثر النوم في أوضاع مختلفة على صحة قلبك. وفقًا لتقارير صادرة من موقع “Healthline” المهتم بالمعلومات الصحية.

اختبرت إحدى دراسات أُجريت في عام 1997، 40 شخصًا – 18 منهم تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب – باستخدام مخطط كهربية القلب (ECG). لقياس ومراقبة النشاط الكهربائي في قلب المشاركين أثناء نومهم على الظهر وعلى الجانبين.

وتوصل العلماء من خلال هذه الدراسة إلى أن المشاركين الذين كانوا ينامون على جانبهم الأيسر. شهدوا تغييرات في تخطيط قلبهم أثناء النوم.

النوم على الجانب الأيسر يضر بصحة القلب

استخدمت كذلك دراسة منفصلة أُجريت عام 2018 جهاز تخطيط القلب لمراقبة بيانات القلب من 9 أشخاص.

وعلى غرار دراسة عام 1997، وجدت النتائج أيضًا أن المشاركين الذين ينامون على الجانب الأيسر. لديهم تغيرات كبيرة في النشاط الكهربائي لقلبهم.

لكن في هذه الدراسة، أظهرت الموجات فوق الصوتية للقلب أن القلب كان نشطاً أثناء وجوده في هذه الوضعية. وهو ما قال الباحثون إنه قد يفسر التغييرات المسجلة.

وفي المقابل، لم يتم تسجيل أي تغييرات تقريبًا في مخطط كهربية القلب أثناء نوم المشاركين على جانبهم الأيمن.

تأثير وضعية النوم على نشاط القلب

ومع ذلك، خلصت كلتا الدراستين إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول كيفية تأثير وضعية النوم على نشاط القلب بشكل عام.

وبينما أبلغ بعض المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بقصور القلب عن صعوبة في التنفس أو عدم الراحة أثناء النوم على جانبهم الأيسر. لا توجد أدلة حاسمة على أن النوم على جانبك الأيسر قد يعرضك لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب.

هل يساعد النوم في هذه الوضعية على تدفق الدم إلى قلبك؟

من ناحية أخرى، يدعي بعض الخبراء أن النوم على جانبك الأيسر ليس ضارًا. ولكنه يمكن أن يساعد في كيفية دوران الدم وفقًا لما ذكره دبليو كريستوفر وينتر. المدير الطبي لمركز طب النوم بمستشفى مارثا جيفرسون في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

وفي مقابلة أجراها مع شبكة “سي إن إن” في عام 2016. قال وينتر ” إن النوم على جانبك الأيسر يزيد من تدفق الدم إلى قلبك”.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب

يقول الأطباء إن بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب. قد يرغبون في تجنب النوم على الظهر أو على الجانب الأيسر.

ويجب أن ينام أولئك الذين يعانون من قصور في القلب أو أمراض القلب الأخرى على جانبهم الأيمن.

ومع ذلك، فقد حذر الخبراء من أن التقلب على ظهرك أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انقطاع النفس أثناء النوم. والأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

ويوصي الخبراء بالنوم على ظهرك مع رفع رأسك بالوسائد. مما سيساعد على تحسن التنفس ويقلل من الضغط على القلب.

المصدر: (best life – ترجمة وتحرير وطن)

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