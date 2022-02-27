“دمرتم بلدي الأم سوريا”.. رجل أعمال سوري الأصل يعلن تشكيل كتيبة عسكرية للدفاع عن أوكرانيا!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل أعمال أوكراني من أصل سوري، يعلن فيه تشكيل كتيبة عسكرية وتجهيزها على نفقته للدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر رجل الأعمال طارق الجاسم، السوري الأصل برفقة عدد من الأوكرانيين. ليعلن عن تشكيل “كتيبة” على نفقته الشخصية للدفاع عن بلده الثاني أوكرانيا، بحسب قوله.

وقال الجاسم في رسالته: “أعزائي الأوكرانيين أعزائي أبناء مدينتي أوديسا، أنا موجود ولم أغادر وسوف نقوم بالدفاع عن أرضنا”.

كما أضاف: “سوف ندافع عن أرضنا، لقد ولدتني سوريا، وربتني أوكرانيا. روسيا دمرت بلدي الأم، ولكن لن أسمح لها بتدمير أوكرانيا، وهؤلاء الرجال مستعدون أيضاً”.

فتح باب القتال للمتطوعين

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الرئاسة الأوكرانية بأنها تسمح للمتطوعين الأجانب للقتال بجانب قواتها، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وما زالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي. حيث تدخل اليوم الأحد يومها الرابع على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية. استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وتوغلت مركبات عسكرية روسية في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا اليوم الأحد، وهزت انفجارات منشآت للنفط والغاز في رابع يوم من القتال في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال شوهد جنود روس وعربات مدرعة. في مناطق متفرقة من مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد وسمع دوي إطلاق نار.

كما قالت وكالة حكومية أوكرانية إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في خاركيف قبل الفجر. مما أرسل سحابة مشتعلة في الظلام.

وقال حاكم المنطقة اوليه سينيجوبوف ان “المركبات الخفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف، بما في ذلك وسط المدينة”. “القوات المسلحة الأوكرانية تقضي على العدو. نطلب من المدنيين عدم الخروج”.

من جانبهم، كثف حلفاء أوكرانيا الغربيون ردهم على الغزو الروسي البري والبحري والجوي في ساعة متأخرة من مساء السبت. بفرض عقوبات على البنوك الروسية الكبرى من نظام المدفوعات العالمي الرئيسي. وإجراءات أخرى تهدف إلى الحد من استخدام موسكو لمخزون حرب قدره 630 مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي.

وقال مسؤول إن فنلندا والسويد أصبحتا أحدث الدول الأوروبية التي تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوه من خلال حظر منسق على مستوى أوروبا.

بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تمنع تقدم القوات الروسية في العاصمة كييف. لكنه قال إن القصف أصاب البنية التحتية المدنية وأهدافا منها سيارات الإسعاف.

(المصدر: وطن – تويتر)

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