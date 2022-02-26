ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر ميلان وجاره الإنتر

وطن – تعثر فريق ميلان متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام منافسه أودينيزي بهدف لكليهما، وكذلك الوصيف إنتر ميلان الذي تعادل سلبياً أمام نظيره جنوى بدون أهداف للموسم الحالي.

ميلان والتعثر أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

وأحرز فريق ميلان “الروسونيري” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال29 من توقيع اللاعب رفائيل لياو، كما وأدرك الفريق الضيف أودينيزي هدف التعادل في الدقيقة ال66 عن طريق أودوجي ديستيني.

وشهدت المباراة تفوق فريق أودينيزي على منافسه ميلان على صعيد التسديدات باتجاه شباك مرمى أصحاب الأرض ميلان برصيد 11 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط في المباراة.

إنتر ميلان والتعادل السلبي أمام جنوى

وخيم التعادل السلبي على مباراة إنتر ميلان وجنوى بدون أهداف، خلال منافسات الجولة ال26 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو” الممتاز.

كما وشهدت المباراة السيطرة والقوة للفريق الضيف إنتر ميلان على صعيد الاستحواذ والتسديدات طيلة مجريات أحداث المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 21 تسديدة باتجاه شباك مرمى جنوى الذي وصل عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

فيما وصل نسبة استحواذ فريق إنتر ميلان في المباراة إلى 73%، كما وجاءت نسبة استحواذ فريق جنوى بنسبة 27%.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، كما ويليه إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق نابولي بفارق نقطة واحدة برصيد 54 نقطة، بينما في المركز الرابع جاء فريق يوفنتوس برصيد 47 نقطة.

كما وجاء فريق أتالانتا في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، ويليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

لكن في المركز السابع فيورنتينا برصيد 42 نقطة، وجاء فريق روما في المركز الثامن برصيد 41 نقطة، وآتى فريق هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 37 نقطة، أما في عاشر الترتيب جاء فريق تورينو برصيد 33 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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