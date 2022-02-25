لماذا دمّرت القوات الأوكرانية الجسور حول كييف!؟ (صور)

وطن – دمّرت القوات الأوكرانية عدداً من الجسور المؤدية إلى العاصمة كييف و مدينة خاركيف في الشرق (ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من ناحية المساحة وعدد السكان)؛ في محاولة لإبطاء التقدم الروسي.

وانتشرت مشاهد تظهر قيام مقاتلات أوكرانية بقصف عدد من الجسور، بهدف قطع الطريق على محاولات القوات الروسية التقدم صوب العاصمة كييف.

يأتي ذلك فيما وصل القتال حاليا إلى محيط العاصمة، وقال الجيش الأوكراني إن القوات المسلحة تشارك في قتال في ضواحي كييف في ديمر وإيفانكيف.

وتقدمت عدد كبير من المركبات المدرعة الروسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن كييف تتعرض لما وصفه ضربات صاروخية روسية مروعة.

واستنكر الوزير الضربات الروسية، التي هزت كييف في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقال: “آخر مرة قاست فيها عاصمتنا من أي شيء كهذا كان في عام 1941 عندما هاجمتها ألمانيا النازية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله إن كييف تتعرض لهجمات بصواريخ كروز أو باليستية.

وأفادت أنباء غير مؤكدة بأن الدفاع الجوي في كييف أوقف غارة جوية باعتراض عدد من الصواريخ وإسقاط طائرة معادية.

وقالت تقارير محلية إن النار اشتعلت فى مبنى سكني من تسعة طوابق في العاصمة الأوكرانية.

وغرد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو،على تويتر قائلا إن “ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة نتيجة لشظايا صاروخ”.

وأضاف أن النيران اشتعلت بالمبنى وأنه معرض “لخطر التدمير”.

#صور| مبنى سكنى في العاصمة الأوكرانية #كييف أصابه صاروخ روسي خلال الهجمات فجر اليوم الجمعة. 👇 pic.twitter.com/q5K1lER1L6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 25, 2022

زيلينسكي يشعر بالخذلان من الحلفاء!

ومع استمرار المعارك قرب كييف تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبقاء في كييف.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة إن القوات الأوكرانية تمكنت مذن إيقاف القوات الروسية عن التقدم في معظم الاتجاهات.

وأشار مع ذلك إلى أن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية وتستهدف منشآت عسكرية ومدنية على السواء.

وحذر زيلينسكي من أن “(العدو) حددني على أنني الهدف الأول، وعائلتي هي الهدف الثاني، إنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة”.

وأضاف “سأبقى في العاصمة، عائلتي موجودة أيضا في أوكرانيا”، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف.

وكشف زيلينسكي أن 137 من العسكريين والمدنيين لقوا حتفهم في القتال حتى الآن وأصيب مئات آخرون.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا في وقت سابق عن مقتل 70 شخصا على الأقل.

وفيما يشبه الانتقاد لحلفائه الغربيين أعرب زيلينسكي عن أسفه لأن كييف “تُركت وحدها” في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس غزو بلاده.

وقال “تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا”. مضيفا “مَن هو مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدا”.

وتابع “مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون”. وذلك في وقت أشار الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس عن التوغل في أوكرانيا. محذرا من أي تدخل سيؤدي إلى رد فعل “فوري” لم يسبق له مثيل في التاريخ.