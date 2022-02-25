بعد أن احتسبه .. لاعب كرة قدم يطلب من حكم المباراة بإلغاء هدفه (فيديو)

وطن – ربما تعد من الحالات الغريبة في عالم الكرة المستديرة، بعد طلب النجم السنغالي إبراهيما وادجي لاعب فريق قرة باغ الأذري من حكم المباراة بإلغاء الهدف الذي سجله في شباك خصمه فريق مارسيليا الفرنسي، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من بطولة “كونفرنس ليغ” لكرة القدم.

لاعب كرة قدم والمطالبة بإلغاء هدفه

وقالت تقارير صحفية، بأن اللاعب السنغالي إبراهيما وادجي الذي يلعب في صفوف فريق قرة باغ الأذري، قد تقدم بطلب من حكم المباراة، بإلغاء هدفه الذي احتج عليه لاعبو الفريق المنافس. مارسيليا الفرنسي بعد أن احتسبه الحكم.

وأردفت تلك التقارير، ” وكان الطلب الغريب الذي توجه به اللاعب السنغالي وادجي إلى حكم المباراة. من أجل إلغاء هدفه، وهو تسجيل الهدف بيده. وهي طريقة غير قانونية”.

لاعب كرة قدم يطلب من الحكم إلغاء هدف سجله بيده حدث نادر طلب لاعب نادي قره باغ الأذربيجاني السنغالي وادجي من حكم مباراة فريقه ضد مرسيليا الفرنسي بإلغاء هدف سجل لأنه استعمل يده في ظل عدم وجود الفار بعد أن ثار اعتراض توقفت على إثره المباراة 10 دقائق#تدري

مصدر #فيديو@abomalik_999 pic.twitter.com/TZl6VctR98 — تدري (@tadriuknow2) February 25, 2022

وكان حكم المباراة قد احتسب هدف النجم السنغالي إبراهيما وادجي هدفه الغير القانوني، لصالح فريقه قرة باغ الأذري أمام منافسه أولمبيك مارسيليا الفرنسي. بسبب غياب تقنية الفار في المباراة.

احتجاج مارسيليا على الهدف الغير القانوني

كما وحصلت تلك الحادثة في الدقيقة ال34 من مجريات أحداث المباراة، حيث سجل النجم السنغالي إبراهيما وادجي هدفاً واضحاً بيده في شباك مرمى منافسه أولمبيك مارسيليا، حيث احتج على هذا الهدف لاعبو الفريق الأخير. بعد احتسابه من قبل حكم المباراة.

السنغالي إبراهيما وادجي، الذي اعترف للحكم بأنه سجل بيده ضد مارسيليا اليوم، قال بعد المباراة في لقاء مع RMC : قال لي ماتيو قندوزي لحظتها "إذا كنت مسلمًا، فسيعاقبك الله إذا لم تقل الحقيقة!" pic.twitter.com/Ki6wuWbLgU — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) February 24, 2022

وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق كاملة بعد الأجواء المشحونة بين لاعبي الفريقين داخل أرضية ملعب المباراة، فقد توجه مسجل الهدف السنغالي باتجاه مدربه غوربان غوربانوف قبل أن يتبادلان الحديث مع حكم المباراة البولندي بارتوش فرانكوفسكي وأقناه بإلغاء الهدف بعد اعتراف اللاعب بأنه قام بلمس الكرة بيده قبل إحرازه للهدف.

لاعب كرباخ ابراهيما وادجي: بعد تسجيلي الهدف بيدي ولعدم وجود الفار جاءني ماتيو الغندوزي وقال لي "إذا كنت مسلما يجب أن تعترف للحكم وإلا سيعاقبك الله".. فذهبت مباشرة للحكم واعترفت بالمخالفة فألغى الهدف pic.twitter.com/0PCZtatq34 — Goalna (@Goalna) February 25, 2022

وكان فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي المتأهل قد حقق الفوز الثمين على نظيره قرة باغ الأذري بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات بطولة “كونفرنس ليغ” الجديدة.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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