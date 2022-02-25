لاعب كرة قدم يطلب من حكم المباراة إلغاء هدفه بعد احتسابه في المباراة watanserb.com
لاعب كرة قدم يطلب من حكم المباراة إلغاء هدفه بعد احتسابه في المباراة
Videoرياضة

بعد أن احتسبه .. لاعب كرة قدم يطلب من حكم المباراة بإلغاء هدفه (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ربما تعد من الحالات الغريبة في عالم الكرة المستديرة، بعد طلب النجم السنغالي إبراهيما وادجي لاعب فريق قرة باغ الأذري من حكم المباراة بإلغاء الهدف الذي سجله في شباك خصمه فريق مارسيليا الفرنسي، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من بطولة “كونفرنس ليغ” لكرة القدم.

لاعب كرة قدم والمطالبة بإلغاء هدفه

وقالت تقارير صحفية، بأن اللاعب السنغالي إبراهيما وادجي الذي يلعب في صفوف فريق قرة باغ الأذري، قد تقدم بطلب من حكم المباراة، بإلغاء هدفه الذي احتج عليه لاعبو الفريق المنافس. مارسيليا الفرنسي بعد أن احتسبه الحكم.

وأردفت تلك التقارير، ” وكان الطلب الغريب الذي توجه به اللاعب السنغالي وادجي إلى حكم المباراة. من أجل إلغاء هدفه، وهو تسجيل الهدف بيده. وهي طريقة غير قانونية”.

وكان حكم المباراة قد احتسب هدف النجم السنغالي إبراهيما وادجي هدفه الغير القانوني، لصالح فريقه قرة باغ الأذري أمام منافسه أولمبيك مارسيليا الفرنسي. بسبب غياب تقنية الفار في المباراة.

احتجاج مارسيليا على الهدف الغير القانوني

كما وحصلت تلك الحادثة في الدقيقة ال34 من مجريات أحداث المباراة، حيث سجل النجم السنغالي إبراهيما وادجي هدفاً واضحاً بيده في شباك مرمى منافسه أولمبيك مارسيليا، حيث احتج على هذا الهدف لاعبو الفريق الأخير. بعد احتسابه من قبل حكم المباراة.

وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق كاملة بعد الأجواء المشحونة بين لاعبي الفريقين داخل أرضية ملعب المباراة، فقد توجه مسجل الهدف السنغالي باتجاه مدربه غوربان غوربانوف قبل أن يتبادلان الحديث مع حكم المباراة البولندي بارتوش فرانكوفسكي وأقناه بإلغاء الهدف بعد اعتراف اللاعب بأنه قام بلمس الكرة بيده قبل إحرازه للهدف.

وكان فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي المتأهل قد حقق الفوز الثمين على نظيره قرة باغ الأذري بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات بطولة “كونفرنس ليغ” الجديدة.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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