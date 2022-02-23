الرئيس الأوكراني عبر “تويتر”: حصلت للتو على دعم أمير دولة قطر

وطن – أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه على تواصل دائم مع قادة العالم، معنا حصوله على وقوف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع أوكرانيا.

وقال “زيلينسكي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أواصل المفاوضات مع قادة العالم. لقد حصلت توا على دعم من أمير قطر @TamimBinHamad العالم معنا”.

I continue negotiations with the leaders. Received support from the Emir of Qatar @TamimBinHamad. The world is with us. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

بوتين يعلن بدء العملية العسكرية على أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن صباح اليوم الخميس ، بدء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، في وقت قال فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة إن روسيا بدأت غزواً واسع النطاق لأوكرانيا،

وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة، في حين قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن غزو روسيا لأوكرانيا بدأ في الأغلب.

وطالب الرئيس الروسي في خطاب تلفزيوني الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم. وأضاف أن “المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها”، وفق ما أورد موقع سبوتنيك الروسي.

كما أشار الرئيس بوتين إلى أن مجمل تطورات الأحداث، وتحليل المعلومات يُظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها، وتابع: “إنها مسألة وقت”.

ميدانياً، كشفت وكالة إنترفاكس الأوكرانية وقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب. كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف.

وقال كوليبا، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “بدأ بوتين للتو غزواً واسع النطاق لأوكرانيا، وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات”.

وأضاف: “هذه حرب عدوانية، أوكرانيا ستدافع عن نفسها، وستنتصر، يمكن للعالم أن يوقف بوتين، ويجب عليه ذلك، حان وقت العمل الآن”.

الوضع الميداني

فيما نقل موقع أوكرانيسكا برافدا الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وسمع شهود من رويترز في كييف دوي سلسلة انفجارات، بعد وقت قصير من إعلان روسيا عن عملية عسكرية في أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية. إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية إن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية.

ونفت الدفاع الروسية التقارير الصحفية الأجنبية التي تحدثت عن إسقاط طائرة روسية فوق أوكرانيا. مشيرة إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ ايضا

توعد بتخليصها من “النازيين الجدد”.. “بوتين” يعلن الحرب على أوكرانيا والانفجارات في كل مكان (شاهد)

“رويترز”: قطر تضع شرطاً لتوفير إمدادات طارئة من الغاز في حال غزو روسيا لأوكرانيا

بلومبرغ: هكذا سيكون دور قطر في حال نفذ “بوتين” تهديداته وغزا أوكرانيا

“بوتين مثل هتلر .. أعطِهِ إصبعًا، وسيأخذ يدك” .. دول تخشى أن تكون “التالية” بعد غزو أوكرانيا

أزمة أوكرانيا .. ديفيد هيرست: لماذا يتفاوض بوتين مع الغرب بفوهة البندقية؟

“أبو القنابل” .. هل تبدأ الضربة الروسية الأولى على أوكرانيا بإسقاط هذه القنبلة!؟